El arsenal contra el Covid-19. Desde los remedios caseros hasta la Hidroxicloroquina

Una abuela desesperada escribe a mano unas recetas para su nieto que “anda enfermo de la peste”. Los ingredientes son manzanilla, hojas de eucalipto, jengibre, limón y ajo. “Tome mi hijito, y se lo toma todo a como se lo escribí”.

Alguien le tomó una foto a la receta de la abuela y al poco tiempo se hizo viral en redes sociales y llegó a los grupos de WhatsApp. La emergencia sanitaria del Covid-19, la falta de información confiable por parte de las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA), la pobreza y el desborde en los centros de salud han obligado a muchos nicaragüenses a buscar de manera desesperada formas de protegerse de esta enfermedad.

En este reportaje escucharemos a dos doctoras que están batallando contra la pandemia del nuevo Coronavirus desde diferentes ángulos de la medicina. Pero con el mismo fin, proteger y salvar vidas. Además, se explicará el tratamiento que el MINSA está aplicando a los pacientes.

Cabe aclarar que este no es un reportaje para fomentar la automedicación y que debido a que el Covid-19 es una enfermedad nueva, cada día tanto los tratamientos como las recomendaciones de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede cambiar drásticamente. Lo que hoy es bueno y recomendando mañana puede ser prohibido.

Protocolo detox

La doctora María Luz André estudio medicina holística y medicina general en España, además es nutrióloga. Lleva años tratando a sus pacientes con medicina natural y dando consultas gratis en lo que ella llama “retos detox”, que son retos para cambiar los hábitos sobre todo alimenticios y de costumbres.

Todo marchaba con normalidad, cuando dentro de los grupos los mismos pacientes comenzaron a consultarle a la especialista sobre que medicinas naturales podían tomar para la tos, dolor en la garganta y dificultad para respirar.

Pues la doctora se puso manos a la obra y en pocos días comenzó a compartir sus conocimientos.

Entre los primeros tratamientos recomendados está un jarabe desintoxicante de preparación casera que contiene cebolla morada, dientes de ajo, canela, jengibre, cúrcuma y hojas de menta.

Asegura la médica que la mayoría de estos ingredientes tiene propiedades viricidas, o sea que matan virus, bacterias y hongos además de poseer propiedades antinflamatorias.

“Luego de licuado se le puede añadir miel de abeja orgánica, se deja refrigerar y se toma una cucharada tres veces al día”. En pocos días las defensas subirán, y es que la medicina alternativa no es solo cosa de médicos naturistas, dice.

A mediados de abril el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, presentó una muestra de un medicamento llamado Covid Organics, creado a base de plantas que supuestamente son efectivas contra esta enfermedad. Algunos de sus compuestos son plantas de artemisia que fueron desarrolladas por el Instituto de Investigación Aplicada de Madagascar y Hierbas Curativas. Todavía no se han presentado estudios que confirmen su efectividad.

La doctora André también recomienda tomar té a base de orégano, menta, canela, hojas de lechuga, jengibre y miel. Así como agua desintoxicante cuya preparación es tan simple como agregar a un recipiente con agua, rodajas de pepino, menta, canela y sal marina.

La explicación del eucalipto

Todos los tratamientos de la doctora André son tanto para pacientes sanos como para pacientes con síntomas de enfermedades respiratorias.

“Esto es sobre todo dirigidos a la prevención y a las personas enfermas de vías respiratorias altas. Resequedad en la boca, ardor de garganta, tos seca, o dificultad para respirar a nivel de pecho alto”, especifica.

De la noche a la mañana se comenzó a vender en semáforos, sobre la carretera y hasta en redes sociales las hojas de eucalipto para realizar infusiones.

Sobre el uso de vaporizaciones de esta planta, André explica que lo que en realidad se buscar es sacar los aceites esenciales del eucalipto, zacate limón y la canela.

Lea: De lo leve a lo peor, lo que trae el Covi-19 y el proceso de intubado

“Estos son expectorantes que nos ayudan a sacar la flema, dilatar los vasos a nivel bronquial y purificar”.

El protocolo detox incluye desayuno, almuerzo y cena a base de ensaladas, vegetales y frutas. Entre los alimentos recetados están las naranjas, tomate, aceite de oliva y tratar de comer poca carne.

La médica especifica que esta dieta y este protocolo solo se debe seguir mientras los síntomas sean leves, ya que la finalidad es atacar al virus antes de que llegue a las vías respiratorias bajas. En caso de desmejora en la salud y tener problemas con la respiración, André recomienda visitar a un médico especialista.

“Si se pone más complicada ya tendría que buscar ayuda con un internista o un neumólogo, porque ya precisaría en algunos casos de tratamiento convencional. Esto ya con antibióticos u otros medicamentos dependiendo del protocolo del médico”.

Todos los tratamientos y recetas de la doctora María Luz André están disponibles en su página de Facebook que lleva su mismo nombre.

Fármacos convencionales

El ensayo clínico mundial con Hidroxicloroquina casi llegó a su final. Esta semana la OMS, suspendió “temporalmente” su uso como posible tratamiento contra el Covid-19.

Esto luego de que un estudio científico observara que los pacientes en los hospitales a los que se les aplicó este fármaco, tuvieron un mayor riesgo de muerte.

Este ensayo que inició hace dos meses se realizó con otros cuatro medicamentos en 400 hospitales, en 35 países del mundo.

En Nicaragua también se están aplicando estas medicinas y dos derivados más que tradicionalmente han sido utilizados contra la Malaria y la artritis reumática.

Al comienzo de la crisis sanitaria en China se observó una leve actividad antiviral en los pacientes sometidos a la Hidroxicloroquina, pero estos efectos no fueron significativos, sobre todo tomando en cuenta que aumentaban el riesgo de problemas cardiovasculares.

Asimismo, llama la atención que un antiparasitario como la Nitaxozanida, también se esté utilizando en Nicaragua para tratar a los pacientes de la pandemia. Aunque en ensayos clínicos de laboratorio se pudo observar que frenaba la replicación del ADN del Covid-19, este ensayo todavía no se ha llevado a cabo con pacientes, y en Estados Unidos no se está aplicando. Algunos médicos señalan que puede aumentar las defensas, pero todavía no hay evidencia solida al respecto.

La Azitromicina es posible que sea el antibiótico más vendido del mundo. Fue obtenida cerca de 1980 por un grupo de investigadores en Zagreb, en la antigua Yugoslavia hoy Croacia. Se comenzó a usar en China y Nueva York con los pacientes del nuevo Coronavirus combinada con Cloroquina, pero su uso quedó en meras anécdotas y a la fecha no se ha demostrado que sea efectiva contra esta enfermedad. En cambio, hay evidencia de que tienen mayor mortalidad los pacientes que han sido expuestos a ella.

“No estamos usando ninguno”

Marcela del Carmen Amaya, es una médico jinotepina que dirige a más de tres mil médicos del Hospital General de Massachusetts, que está afiliado a la Universidad de Harvard. En sus más de 20 años de carrera nunca había visto tan de cerca a tantos pacientes enfermos de un mismo mal.

Todas las medicinas anteriormente mencionadas que se están aplicando a los enfermos en Nicaragua, no están siendo utilizadas en Estados Unidos, debido a que se han sometido a ensayos médicos y una a una han demostrado en la práctica que no son efectivas y que, de mostrar mejoría a los enfermos, lo hace bajo un coste muy grande.

“Es la primera vez que estamos tratando con esta enfermedad, tenemos mucho que aprender y la responsabilidad del médico es apoyarnos en la evidencia”, afirma la doctora, que reconoce que debido al gran número de muertes diarias lo de encontrar un tratamiento rápido es una carrera contra reloj.

Sobre los tratamientos naturistas, la doctora Amaya afirma que el aceite de eucalipto puede usarse para las inflamaciones en las vías respiratorias y para tratar bronquitis. Pero que debido a que el Covid-19 afecta más las vías bajas respiratorias, es más difícil que cause efecto.

“Este método puede funcionar más con los síntomas y no tanto con la enfermedad. En cuanto a las nebulizaciones nosotros en el hospital tratamos de no realizarlas, porque se puede propagar el virus más rápido. Es mejor el uso de inhaladores, aunque no penetren tanto”, apunta la médica.

Sobre el uso de batidos y jarabes la doctora del Carmen Amaya señala que pueden ayudar a elevar las defensas y son buenos para la salud, pero no deben ser confundidos con tratamientos para curar el Covid-19.

“Si algo tiene China es que abarca muchísimos siglos de medicina alternativa. Y ya vemos ellos no han logrado desarrollar un coctel para combatir el virus”, dice.

En la actualidad el Hospital General de Massachusetts ha completado seis estudios clínicos de tratamiento contra el Covid-19 y tiene abiertos y en seguimiento siete. La próxima semana abrirán dos estudios más, lo que ya es un portafolio importante para la investigación de los posibles tratamientos contra el virus.

VIH y esclerosis múltiple

Entre los tres últimos fármacos que está usando el MINSA en casos graves está el Lopinavir, que es un retroviral usado contra el VIH. En Estados Unidos se están realizando pruebas con este medicamento, pero mezclado con otro similar llamado Ritonavir. Este ensayo al comienzo fue de laboratorio y luego se actualizó con 199 pacientes severos de Covid-19. Los resultados no fueron buenos.

“Ambos se aplican durante 14 días, pero los pacientes no mostraron mejoría significativa y se tuvo que cerrar el estudio de manera rápida por los efectos secundarios que producían estos fármacos”, comenta la doctora Marcela del Carmen Amaya. Dichos resultados fueron publicados en la revista The New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más prestigiosas de Estados Unidos.

El otro es el Interferón Beta del que no es primera vez que se habla. En 2003 se le mencionó y en 2012 cuando apareció un tipo nuevo de Coronavirus en Medio Oriente. En Hong Kong se realizaron pruebas en 127 pacientes y acortó un poco el tiempo de hospitalización de algunos pacientes, pero debido a que la muestra fue pequeña este ensayo no fue considerado. El Interferón se usa para tratar a pacientes con esclerosis múltiple.

En algunos casos se está usando la Cefepina que es un antibiótico, administrado en infecciones y neumonía y la Tozilizumab que ha sido llamado “fármaco en monopolio sin eficacia probada”.

Lea además: Brasil seguirá usando la Hidroxicloroquina en contra de las recomendaciones de la OMS

El epidemiólogo Álvaro Ramírez, concluye luego de leer los diferentes tratamientos, que lo único que se ha demostrado que puede salvar la vida de una persona con un cuadro severo de Covid-19 es la intubación.

Por otro lado, el único fármaco que se está aplicando en Hospital General de Massachusetts, es el Rendesivir, que es un antiviral que se ha probado en un ensayo preliminar con más de mil pacientes moderados y severos con afectaciones pulmonares, y que al aplicarles el Rendesivir se han recuperado en 11 días en lugar de 15, que es el promedio.

Este medicamento, que todavía está en prueba, no está disponible en Nicaragua, mientras que en Estados Unidos está escaseando.

Finalmente, los profesionales de la salud consultados para este reportaje y en general, concluyen que seguimos a merced de nuestro sistema inmunológico y a factores claves como la edad, padecimiento de enfermedades crónicas y el estado de salud.

Llevar una mejor dieta, hacer ejercicio, tener mejores hábitos y tomar los batidos y los cocimientos de la abuela, nos mantendrán más sanos y fuertes ante esta y otras enfermedades, pero lo más eficaz hasta el momento es lavarse las manos de manera regular, usar mascarilla y el distanciamiento físico.

Reclamo africano

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, criticó a la Organización Mundial de la Salud por no respaldar su remedio tradicional contra el coronavuirus, conocido como Covid-Organics.

»El problema es que proviene de África. Y no pueden aceptar que un país como Madagascar, que es uno de los países más pobres del mundo, haya descubierto esta fórmula para salvar al mundo», dijo el presidente.

Bukele la sigue usando

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo esta semana que consume la hidroxicloroquina como «profilaxis» y pidió a la OMS que revise la decisión de sacarlo de los protocolos de atención al COVID-19.

«Yo lo voy a seguir usando, la gente que lo quiera utilizar, lo puede utilizar como profilaxis» y «solicitaría humildemente, porque somos un país pequeño, revisar ese protocolo».