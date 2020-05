Secretario político del FSLN en control de la Alcaldía de Masaya

Desde hace una semana en Masaya se habla de la enfermedad del alcalde de esa ciudad, Orlando Noguera. Fiel al estilo hermético del Frente Sandinista, la alcaldía de ese municipio no ha informado oficialmente sobre su situación, lo que ha dado pie a especulaciones sobre quién está en control de la municipalidad. Los concejales opositores solo manejan retazos de información.

El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el Concejo de Masaya, Gustavo Mercado, confirmó que en la Alcaldía de esta ciudad el gobernante Frente Sandinista ha impuesto por la vía de hecho a dos funcionarios.

“Ahorita se encuentran al frente de la Alcaldía un señor de apellido Reyes que es de INIFOM (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal) en conjunto con David Chavarría quien es el gerente municipal”, aseguró el concejal opositor. Chavarría es también secretario político departamental del Frente Sandinista en Masaya.

Según Mercado, el alcalde “está en recuperación, hospitalizado todavía según información que me dieron ayer… nosotros hemos pedido que nos informen del alcalde y no nos informan.” En la falta de información detallada sobre la condición de Noguera coincide la concejal del Partido Liberal Independiente (PLI), Blanca Parrales, quien reconoció que hay “un hermetismo total” pero que el secretario del concejo le informó que Noguera “ya salió de la crisis y está en reposo”.

El jefe de bancada del PLC en Masaya se quejó que como bancada opositora no tienen información. “A la oposición (concejales) no le dan información”; dijo Mercado. “Boris Vega el secretario del Concejo solo nos dice que el señor (Orlando Noguera) está bien”, expresó.

¿Asumirá la vicealcaldesa?

El concejal Mercado señaló que aunque en la Ley de Municipios se establece que en ausencia del alcalde asume el vicealcalde esto no ha sucedido en Masaya. “De la vicealcaldesa, Janina Noguera (que no tiene relación familiar con el alcalde) no se sabe nada”, afirmó el concejal.

Sin embargo, la concejal Parrales del PLI explicó que Chavarría, como gerente municipal, está manejando el área administrativa de la Alcaldía y que la vicealcaldesa es quien asume en ausencia del alcalde “por ministerio de Ley”, pero si eso llega a ser necesario se hará en sesión de Concejo Municipal.

“El día de hoy (ayer) llamé al secretario (municipal, Boris Vega) y le manifestaba esta interrogante porque me preocupaba que se manejara que ese señor (Chavarría) iba a asumir. (Vega) me dijo que en relación a la salud del ingeniero (el alcalde) que efectivamente estuvo ingresado pero ya salió de esa crisis… en cuanto a que va a asumir la doctora (vicealcaldesa) nosotros les vamos a convocar, pero es ante el Concejo que se tiene que hacer”, refirió Parrales sobre su conversación con Vega.

Aún no hay convocatoria

El Concejo Municipal de Masaya tiene programada sesión ordinaria para la segunda semana de junio pero la concejal del Partido Liberal Independiente (PLI), Blanca Parrales, dijo que todavía no les envían la convocatoria ni los puntos de agenda.

El Concejo está conformado por 36 concejales de los cuales 28 le asignó el Consejo Supremo Electoral (CSE) al FSLN en los comicios municipales del 2017. El PLC tiene cinco concejales y el resto pertenecen a otros tres partidos políticos.