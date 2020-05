Comisión de Beisbol extiende la suspensión del Pomares

La muerte de Carlos Aranda por Covid-19 y el grave estado de salud que atravesaron los Cardoze, Norman y su hijo del mismo nombre, ambos con coronavirus, sumado a la realidad que vive el país, dejaron sin más opción a la Comisión de Beisbol de prolongar hasta el 26 de junio la suspensión del Campeonato Nacional Germán Pomares, previsto a reiniciarse el 5 del mismo con las series de desempate.

Estos acontecimientos de las últimas dos semanas cambiaron el discurso de los representantes de los equipos el 28 de mayo porque solicitaron de forma casi unánime que se extendiera la reanudación del Campeonato. Ese día los miembros de la Comisión del Beisbol solamente escucharon y quedaron pendientes de dar su respuesta. La decisión final, que era la más sensata, la dieron este sábado por la mañana con un escueto comunicado.

La Comisión no menciona que debido a la petición de los equipos, impulsada por el temor a contagios del Covid-19, tomaron la decisión de posponer el Campeonato, que este nuevo aplazamiento acumulará 35 días de inactividad. El comunicado se refiere solo a la parte deportiva y técnica de la serie de desempate entre San Fernando, Jinotega y Matagalpa para definir los clasificados a los playoffs o cuartos de finales.

En la primera etapa los tres equipos estaban en diferentes grupos y no se enfrentaron, mientras en la segunda solo se habían jugado las series: Jinotega vs. Masaya y Masaya vs. Matagalpa. Las Brumas vencieron a los masayas y estos a los Indígenas. El cruce Matagalpa vs. Jinotega no se dio.

La nota de prensa señala que los tres conjuntos se enfrentarán todos contra todos a partir del 26 de junio en el Estadio Nacional Dennis Martínez. La primera serie será ese día entre el Matagalpa y Jinotega a las 2:00 p.m. El sábado 27 se enfrentará Masaya y Matagalpa. De ser necesario, el siguiente día, jugarán Jinotega ante Masaya.

«De persistir el triple empate, se aplicará la eliminatoria simple, diferencia de carreras anotadas y permitidas de los juegos del round robín del triple empate. El equipo que presente el mejor balance clasifica a los Playoff», aclara el comunicado.