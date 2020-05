Estos son los 33 nicaragüenses que persiguen el sueño de convertirse en Grandes Ligas

Nicaragua tiene a 33 jugadores activos en las Ligas Menores del beisbol organizado, incluyendo a dos nacidos en Colombia y cruzando los dedos para que ninguno más quede fuera de la barrida que están haciendo la mayoría de equipos ante la incertidumbre de esta temporada.

La legión nica la encabeza el tirador zurdo costeño Leonardo Crawford, quien tira para los Dodgers en Doble A, o sea en una de las antesalas de las Grandes Ligas.

No obstante, el colombiano Jeter Downs, de padre nicaragüense, es el mejor valorado y podría tener la oportunidad de subir a las Mayores este año con Boston.

Los más avanzados

Downs y Crawford jugaron juntos el año pasado, pero el colombiano fue en lado a Boston, en el sonado canje que movió a Mookie Betts a Los Ángeles.

Jeter se encontró en Boston a su hermano mayor, Jerry, quien ha perdido terreno en las valoraciones, pero sigue luchando por triunfar y ha demostrado más interés que su hermano menor por relacionarse con Nicaragua.

Kevin Gadea, firmado este año por los Yanquis, tiene más experiencia que todos y ha encontrado la salud que tanto le faltaba. Estaba programado a iniciar la temporada en Doble A, así que es otra gran apuesta pinolera para subir al Big Show.

Jairo Beras es dominicano de padre nica que alcanzó la categoría Doble A con Texas, pero al finalizar la temporada anterior fue declarado agente libre.

Un nica que llevaba un gran paso y hasta ya estuvo en el spring training de las Grandes Ligas es el tirador granadino Roniel Raudes, quien se recupera de la cirugía Tommy John.

Buscan dar el salto

De los que están saludables hay muchas expectativas en el jardinero chinandegano Ismael Munguía (San Francisco), el zurdo leonés Dilmer Mejía (Atlanta) y el derecho leonés Diomar López (Cincinnati), hermano del ex big leauguer Wilton López.

Ese trío tiene experiencia en Clase A fuerte y ha demostrado que está listo para saltar a un nivel superior, lo que los pondría de cara a las Mayores, así como está Crawford.

El receptor nandaimeño Melvin Novoa (Texas) y el utlity chinandegano Jesús López (Toronto) están en un momento clave de sus respectivas carreras, pues necesitan demostrar que tienen para más. Ambos están activos desde 2014 y en el caso de López se mueve entre Clase A corta y Clase A media en las últimas cinco temporadas. Fue firmado como un prospecto del alto perfil, como lo refleja su bono de 950 mil dólares, el segundo más elevado en la historia de Nicaragua, solo superado por Cheslor Cuthbert, quien en 2009 recibió 1.35 millones de dólares de Kansas City por su firma.

En proceso de maduración

El resto de peloteros nicas se mueve en las categorías bajas. El campo corto leonés Brandon Leytón (Arizona) ya tiene experiencia en Clase A media, en tanto Rodolfo Bone (San Francisco), Alger Hodgson (Atlanta), Wiston Cerrato (Atlanta), Aldo Espinoza (Dodgers), Freddvil Chévez (Tampa Bay), Rodney Thoephile (Washngton), quien al igual que Raudes visitó el quirófano, y Gerald García (Oakland) están en Rookie.

En el caso de García hizo su debut profesional el año pasado y fue enviado directo a los Estados Unidos, sin pasar por República Dominicana, lo que dice mucho de este tirador zurdo.

A propósito de Oakland, es la única organización que hasta el momento ha dicho que no continuará pagando a sus peloteros después de junio, lo que afecta a García. La mitad de organizaciones de la MLB, o sea 15, ha confirmado que mantendrán la ayuda de 400 dólares semanales hasta agosto, que es normalmente el final de temporada, mientras que Kansas City y Minnesota fueron más allá, al anunciar además que no darán de baja a ningún pelotero.

Dan sus primeros pasos

En la Liga de Verano de República Dominicana de nueve que jugaron el año pasado, “sobreviven” seis: Nixson Muñoz (Boston), Milkar Pérez (Seattle), Sergio Umaña (Pittsburgh), Andrew Budier (Dodgers), Bejardi Meza (Toronto) y Martín Zamora (Colorado). Varios de ellos iban para Estados Unidos este año.

Shairon Bennet, quien estaba con Atlanta, fue la primera víctima nica de la oleada de despidos de peloteros la semana anterior, luego de tirar el año pasado en Dominicana.

Iban a debutar

Luego están los nicas recién firmado que harían su debut este año y entre los cuales sobresalen los bien cotizados Lesther Medrano (Dodgers) y Elián Rayo (San Francisco), ambos de la famosa Selección que ganó el tercer lugar en el Mundial Sub-12 de 2014 en Taiwán. Con ellos también jugó Róger Leyton, firmado por Kansas City.

En total son nueve los nicas que no podrán hacer su debut este año, aunque se cree que los equipos podrían organizar torneos instruccionales cortos para poner en acción a todos sus prospectos. Un caso curioso es el del artillero chinandegano Elián Miranda, quien tras cuatro años intentando firmar, por fin lo logró con Arizona, pero se encuentra con la epidemia del coronavirus que tiene a todos congelados.

Los otros nicas ansiosos por su debut son Steven Cruz (Milwaukee), Enmanuel Trujillo (San Francisco), Godwing Bennet (Medias Blancas), Kenneth Quintanilla (Pittsburgh) y Heiron Montalbán (Pittsburgh).

La tropa nica

Estos son los prospecto nicas actualmente firmados por los equipos de las Grandes Ligas.

Dodgers: Leonardo Crawford (LZ), Aldo Espinoza (2B), Andrew Budier (LZ) y Lesther Medrano (LD).

Boston: Roniel Raudes (LD), Jeter Downs (SS), Jerry Downs (1B) y Nixson Muñoz (LZ). Los Downs son colombianos de padre nica.

San Francisco: Ismael Munguía (OF), Rodolfo Bone (C), Elián Rayo (3B) y Enmanuel Trujillo (C).

Atlanta: Dilmer Mejía (LZ), Alger Hodgson (LD) y Wiston Cerrato (C).

Pittsburgh: Sergio Umaña (LD), Kenneth Quintanilla (LD) y Heiron Montalbán (OF).

Toronto: Jesús López (Uti) y Bejardi Meza (LD).