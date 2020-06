Román González ya tiene fecha, lugar y rival de su siguiente pelea según The Athletic

Román González es un tipo con suerte. Tan solo días atrás el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Mendoza, explicaba que el combate contra Juan Francisco Estrada no estaba seguro porque el australiano Andrew Moloney debía enfrentar al nicaragüense. Era un golpe a la mandíbula para las pretensiones del nicaragüense. Enfrentar a Moloney no significaba una buena bolsa y la exigencia de la pelea sería alta, en otras palabras, tanto sacrifico en la preparación como lo haría para medirse a Estrada. Y a Román no le quedaba otra opción de tragar saliva y aceptar la pelea o dejar vacante el cetro y pelear ante el mexicano.

Sin embargo, el destino le empieza a sonreír a González. El periodista de The Athletic, Mike Coppinger, aseguró que DAZN volvería a transmitir boxeo en julio o agosto en Estados Unidos y que Chocolatito está en la lista para ser parte de uno de sus espectáculos ante al Gallo Estrada. Prácticamente da por sentada la realización de la revancha ocho años después. Un combate que ambos pugilistas lo buscaban pero nunca se habían retado y puesto frente a frente a solicitarlo que lo hicieron en la actualidad. Son incontables las entrevistas en las cuales se retan y expresan sus deseos de la revancha: uno para volver a la gloria y recuperar terreno perdido, aunque sabiendo que no llegará al nivel de antes y otro por la espina de la revancha. Esa que le sangra cuando observa su récord y mira esa mancha.

“Las fuentes le dicen a The Athletic que Matchroom Boxing está planeando su regreso a Estados Unidos para julio o agosto. Se espera que el anuncio de la pelea sea noticia: un combate de unificación del título de las 115 libras entre Román ‘Chocolatito’ González y Juan Francisco Estrada. Que pelea”, escribió Coppinger vía Twitter. Matchroom Boxing trabaja de la mano con DAZN y tienen al mismo representante: Eddie Hearn, quien además meses atrás firmó al Gallo Estrada.

La decisión de ambos peleadores de pelear ya se debe a que González está viendo cómo su carrera empieza ubicarse en la curva del descenso y cada año más que pase tendrá menos posibilidades de ratificar su triunfo ante Estrada. Mientras el mexicano pasa por su mejor momento: ubicado entre los 10 mejores del mundo, asentado como campeón de las 115 libras del CMB y hambriento de bolsas de verdad y eso se lo garantizaría Chocolatito.

Pero ¿Qué pasó con Moloney? No significa que todo se descartó y el mundo se le vino abajo en un suspiro para el australiano. Sino que decidió pelear el 23 de junio en el MGM en una velada anunciada por ESPN ante Joshua Franco en defensa de su cetro mundial interino de las 115 libras de la AMB, título obtenido en Chile, tras noquear a Miguel «la Aguja» González. Así que Moloney no estaría en condiciones de enfrentar a un rival de alto nivel como Chocolatito con tan poco tiempo de preparación si DAZN decide montarlo en julio o agosto.

La duda

El único inconveniente en Román González para unificar contra Estrada es su entrenamiento. La última vez que su adiestramiento fue sumamente cuestionado terminó noqueado por Rungvisai. Ahora Chocolatito aseguró a ESPN que tiene todo los equipos necesarios para encargarse de su preparación desde su casa, sin embargo, no tiene a su entrenador, quien es Marcos Caballero y vive en Coachella, California, sitio donde Chocolatito ha realizado sus últimos campamentos. Por su parte, el Gallo se ha mostrado entrenando de manera intensa y parece que ese detalle no será un problema para él en cualquier compromiso por delante.