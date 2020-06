Ministerio de Salud manda a comprar 124 ventiladores y 119 camas hospitalarias en medio del aumento de casos de Covid-19

El Sistema de Contrataciones del Estado (Siscae) indica que el Ministerio de Salud (Minsa) ha mandando a comprar de urgencia 124 ventiladores y 119 camas hospitalarias, lo que evidencia la crisis que enfrenta el sistema de salud público para atender la pandemia del Covid-19.

Según la información pública en el Siscae, el Minsa ha mandado a licitar dos grandes compras de equipos médicos para el abastecimiento de las unidades de salud a nivel nacional ante el aumento de casos de coronavirus.

La primera compra es por 129.63 millones de córdobas, dicha adquisición será financiada con recursos de la Renta del Tesoro y donación de China-Taiwán.

Según el pliego de base, con este dinero se pretende comprar 40 ventiladores universales, 70 ventiladores para uso de adulto y pediátrico, 40 camas hospitalarias de posiciones, 40 monitores de signos vitales, 40 ultrasonidos portátiles a color, 40 bombas de infusión de jeringa, 40 bombas de infusión peristáltica, 400 unidades de oxímetro de pulso y 400 equipos de succión de secreciones.

Según el documento, las ofertas deben de presentarse a más tardar el 1 de junio hasta las 9:30 de la mañana en las oficinas de División General de Adquisiciones del Ministerio de Salud. Una vez que se elija al oferente, este tendrá tres días hábiles para entregar el pedido y en diez días se le pagará el 100 por ciento de lo solicitado.

Cabe destacar que este 29 de mayo la Embajada de Taiwán realizó una donación al Ministerio de Salud de 1,500 termómetros infrarrojos, 4 sistemas automáticos de termómetros infrarrojos, 2 analizadores automáticos de ácido nucleico, 80,000 tabletas de Hidroxicloroquina y 720 cartuchos de extracción.

Compran equipos para abastecer los hospitales primarios

No obstante, el Minsa sacó otra licitación de compra de equipos médicos para hospitales primarios. Para esta licitación los oferentes tienen hasta el 16 de junio, para presentar su oferta.

En esta compra no se especifica monto de inversión, solamente indica que se necesitan 79 camas hospitalarias de posiciones, 12 monitores de signos vitales, 4 ultrasonidos de diagnósticos y 14 ventiladores universales.

Según el anexo de este pliego, los 14 ventiladores universales y los 12 monitores de signos vitales serán para el Silais de Managua.

Mientras que las 79 camas serán distribuidas de la siguiente manera: 8 camas para el Hospital Juan Antonio Brenes, 2 para el Hospital Primario Luis Felipe Moncada, ambos de Madriz, además se le darán 20 camas para el Hospital Primario Rosario Pravia Medina, de Las Minas, 7 camas para el Hospital Humberto Alvarado de Masaya, 15 para el Hospital Departamental de Río San Juan, 20 para el Hospital Escuela Asunción de Juigalpa-Chontales y 7 para el Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Con esta segunda compra, el Minsa totalizaría una adquisición de 124 ventiladores, 119 camas hospitalarias de posiciones y 54 monitores de signos vitales.

Para la doctora Taki Moreno, presidente de la Asociación Nicaragüense de Neumología (ANINE), la dotación de equipos es urgente por el aumento de casos de Covid-19 que ha habido en las últimas semanas.

Moreno sostuvo que es muy difícil saber con exactitud cuántos ventiladores y camas se necesitan por la falta de información.

«Realmente ya llevamos semanas que los hospitales colapsaron, no hay camas, no hay ventiladores y si compraron que bueno porque realmente se necesitan (…) y no sabemos si eso es suficiente, porque la información que dan es escasa», dijo Moreno.

Para el doctor Alejandro Lagos esta compra no debe ser motivo de alegría, «porque el régimen lo que está haciendo es comprar los equipos para atender a sus cuadros políticos, porque saben que los hospitales perdieron su capacidad y necesitan tener camas y ventiladores para atender a los suyos».

Lagos considera que si al régimen realmente le preocupara la situación ya hubiera decretado cuarentena y no estuviera invitando a eventos masivos de forma irresponsable.

«El gobierno sigue trabajando mal, está tomando decisiones erradas, el gobierno está pensando en soporte de los pacientes en fase crítica y no está pensando en la mitigación de la circulación del virus a través de tratamientos profilácticos. Hay una enorme deficiencia de medicamentos que son específicamente para el coronavirus, como es la Nitazoxanida, la Azitromicina y la Hidroxicloroquina», dijo Lagos.

Hasta el pasado 26 de mayo, el Minsa registraba 759 casos de Covid-19 y 35 fallecidos por esta causa. No obstante el Observatorio Ciudadano del Covid-19 hasta el 23 de mayo registraba 2,408 casos sospechosos y 598 muertes por neumonía y sospechosas del virus.

Protocolo del Minsa

De acuerdo con un protocolo del Minsa, que fue publicado el 11 de marzo, en Nicaragua habrá 32,500 contagios de Covid-19 y fallecerán unas 813 personas en un período de seis meses. De total de contagio el Minsa prevé que un 25 por ciento serán pacientes graves, es decir 8,125 personas.

“Si se toma de referencia la letalidad de 2.5 por ciento de fallecidos frente a los afectados podríamos tener 813 fallecidos. Los fallecidos son el 80 por ciento de los pacientes que requieren Unidad de Cuidados intensivos, por lo que se calcula que 1,016 ingresarán a UCI”, señala el documento.

Pero además el documento indica que se necesitan 451 camas para hospitalización y de ellas 79 en cuidados intensivos con ventiladores.