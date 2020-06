Cosep llama a las empresas «de negocios no esenciales» a cerrar operaciones para frenar expansión del Covid-19

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) llamó a las empresas «en el ámbito de negocios no esenciales» a cerrar operaciones mientras se reduce la tasa de contagio en momentos en que Nicaragua se encuentra en la fase de mayor propagación del Covid-19. Y en el caso de las que no pueden cerrar por su naturaleza o porque producen bienes esenciales, la cúpula recomendó aplicar medidas de distanciamiento físico o bien trabajo a distancia.

De esta manera, el sector privado respaldó el llamado que ha hecho la Asociación Médica Nicaragüense y 33 asociaciones de especialidades para que la población nicaragüense se sume a una cuarentena nacional voluntaria de tres a cuatro semanas, con el fin de reducir la ola de contagios de Covid-19.

«Ante este llamado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) reitera nuevamente el llamado a las empresas y a la población en general; a que todas aquellas empresas en el ámbito de negocios no esenciales que tengan condiciones para hacerlo cierren sus operaciones, mientras se reduce la tasa de contagio, tomando como referencia el tiempo propuesto por la comunidad médica», detalla en su comunicado.

El Cosep planteó una serie de acciones y medidas en los distintos segmentos económicos para contener la expansión del virus, pero advirtió que el impacto de estas podría ser limitado si el Gobierno no asume su responsabilidad en el manejo de la crisis sanitaria, que implique adoptar acciones ya recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

Entre las tareas pendientes que el Gobierno de Ortega insiste en no realizar es suspender las clases presenciales. Al respecto, Cosep dijo “aquí le hacemos un llamado especial a los padres de familia a proteger a sus hijos no exponiéndolos al contagio”.

Asimismo, el órgano empresarial dijo que es vital prohibir las aglomeraciones, establecer protocolos de seguridad en el transporte público, liberar las pruebas del Covid-19 y proporcionar información veraz sobre el avance de la pandemia.

Médicos pidieron a empresas sumarse al llamado

La acción de Cosep surge luego que 30 organizaciones médicas durante un comunicado el 31 de mayo instaron a la empresa privada para que apoye con el cierre temporal de negocios no esenciales durante este período de crisis sanitaria y que se encamina a un mayor agravamiento, que amenaza las vidas de los nicaragüenses.

“Demandamos al sector privado a tomar medidas energéticas ante la propagación del virus y salvaguardar la vida, estableciendo acciones que reduzcan el riesgo de exposición y transmisibilidad, no solo con medidas de higiene personal, sino con acciones como el cierre temporal de los negocios no esenciales, mientras se reduce el número creciente de contagios”.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo este lunes que desde marzo están trabajando con campañas de prevención. «Tomando en cuenta los múltiples llamados que le hemos hecho a las autoridades, no solo nosotros sino también otros sectores para que se tomen medidas urgentes que no han hecho caso y considerando la situación de expansión acelerada y transmisión comunitaria, lo que estamos haciendo es nuevamente un llamado para que las empresas de negocios no esenciales, que tengan condiciones, que cierren, mientras se reduce la tasa de contagio, tomando de referencia el tiempo propuesto por la comunidad médica», dijo.

Asimismo señaló que aquellas empresas que tienen que laboral de forma presencial, apliquen de forma estricta las medidas de prevención que han estado implementando para proteger a su colaboradores y clientela.

Hospitales saturados

Cosep dijo que es la alarmante situación del sistema de salud debido a la saturación de los hospitales, la falta de medicinas y algunos productos esenciales, el agotamiento y creciente número de contagios, incluso fallecidos, entre los médicos y trabajadores de la salud en general.

El llamado a auto protegerse no es exclusivo solo para los trabajadores del sector privado. El Cosep instó a los empleados públicos a que apliquen medidas preventivas por su seguridad y por las personas que atienden.

Los empleados públicos son los que han estado más expuesto ante la pandemia, debido a que deben asistir obligatoriamente a las actividades de concentración masiva, promovidas por el régimen de Daniel Ortega. De hecho los colegios públicos se mantienen abiertos, pese a que ha aumentado la deserción, debido al temor de contagiarse.

Solo en mayo, el Instituto Nicaragüense de Turismo tenía planeado más de 400 eventos públicos. El virus, por su naturaleza, se propaga con facilidad en las aglomeraciones de personas. A nivel mundial, casi en seis meses de crisis sanitaria seis millones de personas se han infectado y casi 400 mil han perdido la vida.

Cámara de comercio respalda a la comunidad médica

Además de Cosep, por separado, los presidentes de las principales cámaras empresariales de la organización expresaron su apoyo a una cuarentena voluntaria para evitar una mayor tragedia en Nicaragua, en medio de crecientes entierros exprés nocturnos y quejas públicas de familiares denunciando que les están cambiando los certificados de defunción de sus enfermos.

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) manifestó que respaldan el llamado que está haciendo las Asociación Médica Nicaragüense.

“Lo principal es la vida, si nosotros no hacemos nada para contener esto, aquí en 14 días igual no va haber nada, ni siquiera vas a tener trabajadores que puedan laborar. La economía se va a recuperar antes, si nosotros de alguna manera apoyamos una cuarentena, aunque sea parcial, cuando hablamos parcial es que se mantienen funcionando los negocios esenciales”, explicó Hilleprandt.

Señaló que entre los negocios esenciales, que no pueden cerrar o dejar de trabajar en una cuarentena están: las farmacias, los distribuidores de bienes básicos, los supermercados, los productores, entre otros.

“El sector empresarial desde marzo ha tomado la delantera en aplicar medidas de prevención, el trabajo desde la casa, la reducción de las jornadas laborales, y ahí está nuestra responsabilidad, pero también se necesita una respuesta del gobierno, porque si no se hace algo ahorita, aquí va haber mortandad”, dijo Hilleprandt.

Por su parte, Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) dijo que “hay que apoyar el sector médico, que está arriesgando su vida al frente de esta pandemia”.

En el caso de la industria, Maltez explica que en algunos sectores debe haber excepciones con la cuarentena, “no puede dejar de trabajar la industria de alimentos, los bancos, la industria farmacéutica y aquellas empresas que tienen obligaciones de cumplimiento”.

Qué hacer con los informales

Cosep en su comunicado sugiere a los trabajadores por cuenta propia a que redoblen sus medidas de prevención para proteger sus vidas y las de sus clientes.

La presidenta de la Cámara de Comercio señaló que es necesario que el comercio informal valore este llamado, haciendo ver que casi el 80 por ciento del comercio en el país es informal.

“¿Qué pasa ahorita? Los hospitales ya colapsaron, ya no tienen capacidad y lo vemos con este comunicado es que los trabajadores de la salud están pidiendo a gritos una cuarentena. Yo creo que los trabajadores informales deben valorar esto, aunque entendemos que muchos no pueden dejar de trabajar porque son el sostén de su casa”, dijo.

Guillermo Jacoby, presidente de Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) se sumó al llamado de los médicos, señalando que es bien importante que las personas tomen conciencia sobre lo que está ocurriendo.

“Creo que es importante respaldar ese pronunciamiento, la importancia de una cuarentena es que en este caso debe de ser voluntaria, hay que crear conciencia tanto en los ciudadanos como en los empresarios y aquellos que puedan estar en cuarentena que lo hagan, porque no podés obligar a alguien que tiene una necesidad básica para sobrevivir”, dijo Jacoby.

De igual forma el vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), Mario Hannon, indicó que por la naturaleza del trabajo la producción en el campo no se puede detener, por eso se están llevando campañas informativas a los productores y se ha creado un fondo para atender la pandemia.

“Apoyamos el llamado que ha hecho la Asociación de Médicos, los profesionales de la salud, nosotros desde Anifoda ya elaboramos un protocolo a nivel de fincas porque se requiere la ayuda del campo para producir alimentos, pero debe ser de una manera que nos cuidemos todos”, dijo Hannon.