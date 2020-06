Precio del chayote por los cielos: saco pasó de C$400 a 1,400 córdobas

El chayote ha incrementado de precio en los mercados de la capital, tanto que una docena que antes se cotizaba en 40 córdobas, ahora se está vendiendo en 80.

Comerciantes aducen que el alza no se debe a que ellos se estén aprovechando de la situación, si no que mayoristas están vendiendo el saco de chayotes en 1,400 córdobas, cuando antes costaba 400 córdobas máximo.

“Yo no tengo, porque no les voy a dar gusto de que un chayote que valía 200 córdobas (el saco), ahora lo están dando a 1,400”, dice molesta doña Ana Julio Orozco, de Frutas y Verduras El Laurel, en el mercado de Mayoreo.

La unidad ahora se está dando a 10 córdobas, o en tres chayotes por 40 córdobas, dependiendo el tamaño. Orozco asrgura que desde hace un mes no vende chayotes, porque dice que ha venido subido de precio todas las semanas. El último saco que compró le costó 800 córdobas, pero dijo que a pesar que la gente los busque «para sus dietas», no piensa pagar más de 800 córdobas.

Otra comerciante del Mayoreo, Gina Velásquez, dice que esa verdura ha subido bastante, y es porque “no hay producción”.

“Estuvo a 3 (unidades) en 20 (córdobas), hasta en 5 pesos se daba (la unidad). Ahora vale el triple de lo que valía”, añade Velásquez. La comerciante explica que los mayoristas les han dicho que por la lluvia algunos productores no están sacando productos y también por la pandemia del coronavirus, por eso el saco lo están vendiendo en 1,400 córdobas.

“También porque los productores no están sacando todo, no están sembrando, por la razón del virus, porque no todos se están arriesgando… las personas que entran ellos dicen que se arriesgan, entonces por esa razón, al no haber mucha oferta, ni modo la demanda pues se conforma”, explica Velásquez y agrega que a pesar del precio, la gente siempre consume esta verdura y la sigue comprando.

Otras verduras también han subido de precio

Ana Julia Orozco dice que otras verduras también han subido de precio, pero «con lo que exageraron es con el chayote».

La papa, el tomate, zanahoria, cebolla, han tenido pequeñas alzas en las últimas semanas. El saco de papas estaba en mil córdobas, ahora cuesta 1,500 y hasta 1,650 córdobas la grande. La libra la están vendiendo al cliente a 18 córdobas la papa blanca y la punto rojo a 20. En días pasados, estuvo a 15 y 17 córdobas.

Los mayoristas están vendiendo el saco de zanahorias a 750 córdobas, y dos semanas antes estaba a 400. «Es una exageración todo, la cebolla ya subió también», manifiesta Orozco.

Gina Velásquez comenta que el apio también subió de precio «por la misma razón» que el chayote. Los moños que venden al cliente van desde los 20 hasta los 50 córdobas.

El brócoli pasó de 20 a 40 córdobas. «El ayote está escaso y caro, el ayote pequeño antes valía 10, ahora vale 20 córdobas», comenta Velásquez.

Los comerciantes detallistas esperan que la próxima semana los precios se estabilicen, para así dar mejores precios a los consumidores.