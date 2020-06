Actor de «Riverdale», Cole Sprouse, arrestado en una manifestación por la muerte de George Floyd

Muchas son las celebridades que han salido a la calle y se han pronunciado en las redes sociales sobre la muerte del afroamericano George Floyd, el pasado 25 de mayo, el hombre de 46 años murió cuando un policía lo inmovilizó con su rodilla en el cuello en Minneapolis, EE.UU.

Entre los famosos que salieron a la calle a protestar está el actor de «Riverdale», Cole Sprouse, también conocido por ser uno de los gemelos de la serie «Zack y Cody: Gemelos en acción». Él relató relató que la policía lo arrestó durante una de las protestas en Santa Mónica, California.

«Un grupo de manifestantes pacíficos, donde estaba yo, fuimos arrestados ayer en Santa Mónica. Antes de que la horda voraz del sensacionalismo mediático decida hablar de mí, hay una clara necesidad de hablar sobre las circunstancias: Black Lives Matter», comienza en una publicación en su cuenta de Instagram.

Agregó que «la paz, los disturbios y el saqueo son una forma de protesta absolutamente legítima. Los medios por naturaleza solo mostrarán lo más sensacionalista, lo que solo demuestra una larga y permanente agenda racista».

El actor dice que lo detuvieron por solidarizarse, al igual que muchos que estaban en Santa Mónica. «Nos dieron la opción de irnos, y nos informaron que si no nos retiramos, seríamos arrestados. Cuando muchos se volvieron para irse, encontramos otra línea de agentes de policía bloqueando nuestra ruta, en ese momento, comenzaron a atarnos con bridas», relata.

Para Sprouse es necesario decir que como hombre blanco heterosexual y figura pública las consecuencias institucionales de su detención no son nada en comparación con otros dentro del movimiento. «Absolutamente esto no es una narración sobre mí, y espero que los medios no lo hagan así. Este es, y será, un momento para mantenerse cerca de otros a medida que la situación se intensifica, brindando un apoyo educado, demostrando y haciendo lo correcto. Este es, precisamente, el momento de contemplar lo que significa ser un aliado. Espero que otros en mi posición también lo hagan».

El único interés de este actor es crear conciencia sobre lo que esta pasando, además que se dio cuenta de que hay cámaras que giran dentro de los cruceros de la policía durante toda nuestra detención, «espero que ayude». Aclara que esta será la última vez que hablará sobre el tema, ya que primero «no estoy lo suficientemente versado como para hacerlo», segundo «no soy el sujeto del movimiento», y tercero «no estoy interesado en desviar la atención de los líderes del Movimiento BLM (Black Lives Matter)».