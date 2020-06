Estado no cumple reglas sanitarias internacionales, según exministra de Salud, Margarita Gurdián

La respuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante la misiva enviada por cinco exministros de Salud, preocupados por la inacción del Gobierno de Nicaragua ante la pandemia del Covid-19, desvela que este no cumple el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un acuerdo mundial vinculante que busca prevenir y dar respuesta a los riesgos graves para la salud pública que pueda afectar a la población del planeta.

Margarita Gurdián, exministra de Salud (2004-2007) y una de las firmantes de la misiva enviada, además a la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que la respuesta de la directora de OPS, Carissa F. Etienne, dice claramente que comparte la preocupación que ellos expusieron.

Entre dichas preocupaciones están la no mitigación de la pandemia, el no brindar los medios de protección a los profesionales de la salud; no ser transparente con la información, y que sea una amenaza, no solamente para Nicaragua sino también para la región. Además, en lo que respecta a la información, según lo establecido por el RSI “no está siendo cumplido”, expresó.

La OPS señala que tras conocer los primeros casos de Covid-19, solicitó al Centro Nacional de Enlace (CNE) en Nicaragua, responsable del intercambio de información según lo dispuesto en el RSI que completara el listado de la OMS para recopilar información preliminar sobre los casos de Covid-19, esto fue el 21 y 28 de marzo.

“Hasta la fecha, el CNE de Nicaragua ha presentado la información requerida de manera irregular”, se lee en la carta firmada por Etienne.

Gurdián explica que esta vía de comunicación es para estar en contacto en todo momento en un contexto como el actual, pero además el RSI establece que cuando envían una verificación o comprobación se debe de responder en un lapso no mayor a 24 horas. Es decir, Nicaragua violó el artículo 6 del RSI, entre otros.

“(…)Cada Estado Parte notificará a la OMS por el medio de comunicación más eficiente de que disponga, a través del Centro Nacional de Enlace para el RSI, y antes de que transcurran 24 horas desde que se haya evaluado la información concerniente a la salud pública, todos los eventos que ocurran en su territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional de conformidad con el instrumento de decisión, así como toda medida sanitaria aplicada en respuesta a esos eventos (…)”, se lee en el artículo del Reglamento.

—Entonces, ¿Nicaragua podría ser sancionada por incumplir un acuerdo internacional del que es parte?

“El Estado no está cumpliendo con su obligación como signatario del reglamento. Desafortunadamente este reglamento no es coercitivo, no te dice si no cumplís tal cosa, te vamos a hacer tal cosa. No. No es esa la concepción del Reglamento Sanitario porque uno se imagina que cada Estado va a querer preservar a la población lo más posible de cualquier pandemia o de cualquier epidemia. Entonces, no es coercitivo”, explicó Gurdián.

Pese a que el Reglamento no incluye elementos que castiguen a los países por no cumplir lo acordado por todos en su momento. Gurdián explica que uno o varios países pueden establecer restricciones a los ciudadanos nicaragüenses así como a las mercancías, si son considerados de riesgo.

“Nosotros no vamos a permitir la importación de productos de tal país porque no sabemos la situación sanitaria o no permitimos el ingreso de personas de este país porque no sabemos en qué condiciones vienen, una serie de cosas que afectan no solamente la economía, sino también al nicaragüense”, señaló la exministra.

El pasado 27 de mayo, el ministro de Salud costarricense, Daniel Salas, aseguró que el principal riesgo sanitario para su país es el alto nivel de circulación del virus en Nicaragua. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a inicios de abril, también se refirió a Nicaragua, y dijo que registraba mejores cifras de Covid-19, pero se debía a que no las estaba midiendo de forma adecuada.

Gurdián asegura que existe una preocupación regional por lo que está pasando en Nicaragua, y siempre está abierta la posibilidad de las restricciones por países o por región, en aras de presionar o negociar con Nicaragua para que tomen otras medidas en relación con la pandemia.