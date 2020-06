Régimen impulsa campaña de agradecimiento al personal de salud, pero los ha dejado desprotegidos ante pandemia de Covid-19

Ante la avalancha de denuncias de organizaciones sanitarias y médicos independientes sobre la desprotección del sector salud frente a la pandemia de Covid-19, el régimen de Daniel Ortega ha iniciado una campaña en sus medios de comunicación a través de la que destacan la labor del cuerpo médico, pero callan sobre la realidad que se vive en los hospitales, el aumento de casos y de muertos por el nuevo coronavirus, por lo que el doctor Javier Núñez, vocero de la Unidad Médica Nicaragüense considera que es “un maquillaje”.

Las publicaciones del régimen se basan en testimonios del personal de salud, entre médicos que atienden a pacientes, y galenos recuperados, así como población en general. Destacan los comentarios sobre la atención brindada y los agradecimientos al cuerpo de salud. Sin embargo, públicamente, el régimen orteguista nunca ha reconocido el alto riesgo que corren los médicos al estar en la primera línea de contagio por el SARS-CoV-2, y que lo hagan sin contar con equipos de protección para atender la emergencia.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua hasta el 27 de mayo habían recibido reportes de 348 trabajadores de la salud con sintomatología “asociada o presuntiva de Covid-19”, originarios de varios departamentos, pero principalmente, de Managua, Chinandega y Masaya.

Núñez explica que esto “ha sido una pantomima, un maquillaje”, en relación a la nueva campaña del régimen, al querer engañar a la población, que con los esfuerzos que está haciendo el gobierno en cuanto a la atención médica está dando resultados. La realidad la gente lo está viendo en los hospitales, que están prácticamente saturados, y se han dado cuenta de la inacción del gobierno.

Politiquería

Por su parte, la doctora Greta Solís, de la Asociación Médica Nicaragüense, explicó que si van ayudar a los médicos es bienvenido, pero hasta este martes, han recibido reportes que no les han dado protección. Recordó que la pandemia “es un problema de salud, no es un problema político como lo comenzaron a ver ellos-el gobierno- desde el comienzo, como desestabilizador, no (…)”, este es un problema de salud que afecta a toda la población en general, dijo.

No es posible que “hayan mandado a atender pacientes con Covid solamente con una mascarilla de tela a los médicos y el personal de salud también”, expresó. La desprotección de los sanitarios ha sido ampliamente denunciado, incluso, varios médicos fueron despedidos sin mayores explicaciones en medio de la crisis sanitaria.

Este nuevo discurso corresponde a una doble moral, destaca Núñez, pero “¿Qué podes esperar de un gobierno que ha sido mentiroso?¿Qué podés esperar de un gobierno que ha sido dictatorial?¿Qué podés esperar vos de un gobierno que no respeta ni siquiera el derecho a la vida de los nicaragüenses? No podés esperar otra cosa”, expresó.

Amenazas

En su más reciente comunicado, un grupo de más de 700 médicos de diferentes especialidades, denunciaron amenazas indirectas de despido contra galenos, además de presiones a los estudiantes de medicina con retiros de becas y matrículas, por lo que han tenido que asistir a los hospitales sin los medios apropiados.

El 5 de mayo, también la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destacó que «en ningún caso se acepta que hayan ataques o amenazas al personal de salud de ningún país cuando se difunde información respecto a las preocupaciones de salud», afirmó el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS.