No buscan justicia los que saquean

En la pasada semana dos sucesos acontecidos en los Estados Unidos me han conmocionado: los videos del brutal asesinato a manos de policías de Minneapolis, del afrodescendiente George Floyd, implorando varias veces por su vida “no puedo respirar” —frase familiar en Nicaragua, “me duele respirar” de Alvarito Conrado— mientras el exagente Derek Chauvin le deja ir todo su peso sobre su cuello, hasta asfixiarlo.

El segundo suceso es la ola de irracional violencia y saqueos que se han producido en varias ciudades norteamericanas, que me recuerda lo que ocurrió recientemente en Chile.

Los 4 agentes de la Policía de Minneapolis que participaron en el violento arresto que produjo la muerte de Floyd fueron despedidos de inmediato, arrestados y están siendo procesados por su muerte. Una situación que dista mucho del uso desproporcionado de la fuerza que caracterizó a la policía y fuerzas parapoliciales en Nicaragua durante la brutal represión a partir de abril del 2018 y no se conoce que alguien haya sido procesado.

Protestar a todo pulmón y con furia es una condición humana razonable constitucionalmente permitida en una sociedad democrática como los Estados Unidos, pero de pasar de la protesta a la destrucción y usar la protesta como medio para robar descaradamente en los negocios, muchos de ellos de esforzadas minorías hispanas, es inaceptable.

Es la eterna lucha ética por el poder y los medios para alcanzarlo. O dicho de otra forma: el fin no justifica los medios, la justicia no se puede alcanzar cometiendo un delito, otra injusticia. Destruir la propiedad privada, robar a lo descarado y sin necesidad, a como hemos visto en videos a saqueadores montarse en autos de lujo con las manos llenas, no se justifica bajo ninguna circunstancia.

El desmadre que se ha armado en varios estados de la Unión Americana trasciende las líneas políticas. El congresista demócrata de Atlanta, Vernon Jones, también afrodescendiente, ha declarado “que lo que inició como una legítima protesta de personas haciendo uso de su derecho constitucional garantizado en la primera enmienda (que garantiza la libertad de expresión), ha sido secuestrado por el movimiento Antifa compuesto por saqueadores de ocasión y miembros de violentas bandas criminales”.

En un video que se ha viralizado, un joven afrodescendiente se pregunta: ¿puede alguien explicarme por favor qué tiene que ver quebrar los vidrios para meterse a robar en una tienda Gucci, con la muerte de George Floyd?… Estoy en serio, repite, ¿no me digas que lo primero que se te ocurrió para pedir justicia por la muerte de George Floyd, es meterte a robar en una tienda Gucci?” Es irónico ver la manera que abrió el comercio en los Estados Unidos con el tema Covid-19.

