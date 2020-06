Norman Cardoze: Más de la mitad de los jugadores del San Fernando tienen síntomas de Covid-19

Norman Cardoze siente que está saliendo de la pesadilla llamada Covid-19. Su preocupación ya ni era tanto por su estado de salud, sino la de su hijo (Normar Cardoze Jr.): “Yo no dormía por estarlo cuidando y él no dormía por miedo a quedarse sin vida. Si yo no hubiese estado a su lado hubiese sido otra historia. Le daba hasta de comer… y ha perdido cerca de 40 libras”, le confesó Cardoze al periodista Agustín Cedeño, sin embargo los detalles que más sorprendieron brindados por el mánager no fue la crudeza con la que vio pasar la muerte de cerca, sino al indicar que más de la mitad del equipo del San Fernando batalla contra los síntomas del Covid-19.

Actualmente, más que un equipo preparado para jugar en el Campeonato Nacional de Primera División, el San Fernando parece una sala de hospital colmada de enfermos. Cardoze no se puede declarar totalmente feliz al ver a los suyos afectados por esta pandemia. “Desgraciadamente nos ha tocado duro. Más de la mitad del equipo está afectado entre técnicos y jugadores. Uno de los que ha sido más afectado es Cristofer Flores, de Granada. A él le dieron muchas calenturas, dolores en los huesos y ha tenido problemas con la presión. Son síntomas diferentes. Iván Marín ya está más recuperado”, indicó el otrora figura del beisbol nacional, quien además agregó que dos miembros de la directiva de Masaya también presentaban síntomas.

Aparte de Flores y de Marín, Cardoze le habló abiertamente a Cedeño de la condición de otros jugadores con las mismas afectaciones:

Carlos Tadeo Jaime, de 20 años. Se ha desempeñado mayormente como jardinero izquierdo. Batea .279 de promedio, ha impulsado ocho carreras, ligado dos triples y 12 imparables en 43 turnos al bate con 18 encuentros participado.

Darrel Walters, de 35 años. Aunque no ha tenido su mejor año con .180 de promedio de bateo sigue siendo de los más valorados. Walters era dueño del jardín central. En esta temporada había tenido 100 turnos oficiales y ligado solamente 18 imparables. Ha participado en 32 desafíos, conectado cuatro dobles y un triple.

Jonathan López, de 22 años. El muchacho originario de Nindirí es quien le ha robado la titularidad a Walters como jardinero central. López ha sido uno de los pilares del equipo. Batea .300 de promedio con un vuelacerca, dos triples y cuatro dobles. López posee 33 hits en 120 turnos. Además ha sido partícipe de 34 encuentros del equipo de Masaya.

Cristofer Wandall Cerda de 25 años. Es un joven indiscutible en la segunda almohadilla. Batea .296 y empuja 12 carreras. Es el segundo máximo hiteador del equipo con 47, solamente detrás de Renato Morales con 59. Cerda siempre está sobre las bases. Es líder en bases robadas de su equipo con siete y quien más bases por bolas recibe con 25.

Jefferson López, de 23 años. Es un lanzador que ha estado en 11 partidos, gana dos encuentros y pierde tres de ellos con 5.68 en efectividad. En total permite 20 carreras limpias en 31.2 entradas lanzadas. López ha propinado 17 ponches y obsequiado la misma cantidad de boletos.

Kevin Reyes, de 28 años. Probablemente sea el lanzador de más confianza para Cardoze. Posee dos triunfos sin derrotas, con tres juegos salvados. Reyes ha actuado en 15 ocasiones y en todas ellas han sido relevando. Tiene una asombrosa efectividad de 2.56, permitiendo nueve carreras en 31.2 innings, ponchando a 14 y regalando nueve boletos.

Lester Torres, de 35 años. Es originario de Santa Rosa del Peñón, pero defiende la camiseta del San Fernando. Torres gana tres desafíos y pierde solo uno, sin embargo, su mayor valía está en sus seis salvamentos. De los 16 partidos en los cual ha sido partícipe del conjunto solamente ha abierto en una ocasión y relevado las 15 restantes. Con 5.04 no tiene la efectividad más confiable por haber concedido 17 carreras limpias en 30.1 entradas.

Francisco García y Francisco Mojica. Ambos son coaches del equipo. El primero de 49 años y el segundo de 48. Cabe señalar que Norman Cardoze también agregó que Mojica había perdido a su papá por el Covid-19. “Era un fiel seguidor del equipo y siempre estaba en el estadio. Si jugamos será en nombre de Carlos Aranda y el padre de Mojica”.

En total se reportan 14 personas entre jugadores y cuerpo técnico del conjunto de Masaya afectados por la pandemia. No obstante, la Comisión Nicaragüense del Beisbol Superior (CNBS) estipuló que el equipo de Cardoze debe jugar el 27 de junio contra Matagalpa un partido de clasificación a los cuartos de final. “Honestamente habrá que esperar que pasa en 15 días cuando está previsto el regreso a los entrenamientos. Todo el equipo está golpeado por la enfermedad y psicológicamente por la muerte de Aranda. Obviamente si jugamos será Fidencio Flores nuestro abridor”, comentó el estratega a Cedeño, y sobre la polémica serie ante el Bóer, señaló: “Tengo conocimiento que la directiva hizo todo lo posible por cancelar la serie, considero que la Comisión debió tomar cartas en el asunto de un principio. Si se hubiese cancelado nosotros no necesitáramos de juego extra. Todo el mundo sabe que eso no tuvo ningún sentido”, concluyó Cardoze.