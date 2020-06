La importancia del padrón electoral

El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha vuelto a llamar la atención hacia el tema de la depuración del padrón electoral.

En un video difundido el domingo pasado en sus redes sociales, CxL insiste en la importancia de la depuración del padrón electoral, o sea que haya un registro de electores confiable, que se ponga fin a los cambios arbitrarios de domicilios de los electores, que se terminen las exclusiones de ciudadanos de las listas de votantes y que no se permita votar en una Junta Receptora de Votos a quienes no estén registrados en el padrón que le corresponde.

Dos días después CxL anunció su separación de la mesa multisectorial sobre reformas electorales, en la que desde enero pasado venía interactuando con los otros movimientos de oposición. Pero eso no le quita importancia al tema del saneamiento del padrón electoral.

Ciertamente, un padrón electoral confiable es indispensable para que pueda haber elecciones libres, honestas y transparentes, que son la clave para poner fin a la crisis sociopolítica del país y abrir el camino a la recuperación de la democracia y el Estado de derecho.

La adulteración y manipulación del padrón electoral ha sido un instrumento técnico y político utilizado amplia y eficazmente por Daniel Ortega y su partido, para fraguar los fraudes que ha venido ejecutando desde 2008 para perpetuarse en el poder. De manera que la depuración de dicho padrón y su administración por personas profesionales y honorables, sin compromisos con los partidos políticos, es de primera importancia y sin eso ninguna de las otras reformas electorales tendría la eficacia necesaria. La reforma electoral que se requiere tiene que ser un conjunto de medidas legales, políticas y técnicas, desde los cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE) hasta la integración de los centros de votaciones y las Juntas Receptoras de Votos.

“El padrón electoral es la lista de todos los ciudadanos que con derecho al voto hicieron una solicitud de inscripción y cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Ley Electoral para ser un elector legítimo y debidamente registrado”, explica el experto venezolano en derecho electoral, Roberto Chang Mota. Se trata de una lista de electores, agregamos nosotros, que debe de ser elaborada y actualizada de manera rigurosa y transparente.

En apariencia, la elaboración y actualización del padrón es algo secundario del proceso electoral. Pero en realidad es fundamental, porque determina la calidad de las votaciones, es la base para que las elecciones sean auténticas, libres y honestas, como son por ejemplo en Costa Rica o Uruguay, o para que sean fraudulentas y deshonestas como ha venido ocurriendo en Nicaragua desde 2008.

Podría parecer imposible que Daniel Ortega permita elecciones libres y honestas, supervisadas internacionalmente. Pero ese no solo es el mejor camino hacia la recuperación de la democracia, sino también el más viable, porque junto con la presión política, económica y social interna, Ortega enfrenta la ineludible, poderosa y determinante presión internacional.