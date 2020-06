Actriz de «Glee» acusa de agresiones racistas a Lea Michele

La actriz de «Glee», Samantha Ware, dijo que recibió de su compañera de la serie, la también actriz Lea Michele, «traumáticas microagresiones» durante su primera aparición en televisión.

El comentario de Ware, de 33 años, llegó después de leer un tuit de Lea, quien publicó un mensaje sobre la muerte del afroamericano George Floyd con la etiqueta #BlackLivesMatter (las vidas de los afroamericanos importan): «George Floyd no se merecía esto. Esto no fue un incidente aislado y debe terminar «. Al leer Ware eso no se aguantó las ganas y comentó.

«¡Me muero de risa! ¿Te acuerdas cuando convertiste mi primer papel en televisión en un verdadero infierno? Porque yo no lo olvidaré. Creo que dijiste a todos que, si pudieras, te cagarías en mi peluca (afro), entre otras traumáticas microagresiones que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood», recordó Ware, quien en la sexta temporada de «Glee» interpretó a Jane Hayward durante 11 capítulos.

Después de eso varios actores de la serie mostraron su apoyo a Samantha, ya que Michelle no era la compañera favorita del elenco, ejemplo de ello fueron las declaraciones de la actriz Amber Riley, quien interpretó a Mercedes, sobre su realación con Lea dijo que «ella vivía mandoneando, dando órdenes, pidiendo tal vestuario o determinada comida a una hora específica».

Naya Rivera, otra actriz de la serie, escribió en su libro autobiográfico, que cuando su personaje de Santana comenzó a tomar más protagonismo, la relación con Lea cambió, pues ella comenzó a ignorarla y no le dirigía la palabra. «Lea y yo definitivamente no éramos los mejores amigas, y dudo que alguna vez nos sentemos en el sofá a comer juntas de nuevo», dijo.

El papel de Lea Michele, en la serie, era el de Rachel Berry, uno de los personajes principales. Su trabajo en el show se vio reconocido con dos nominaciones a los Globos de Oro y una al Emmy.