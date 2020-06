Más de 90 nicaragüenses varados en crucero porque gobierno no los deja ingresar al país

Al menos 93 nicaragüenses se encuentran varados en un crucero de la compañía Carnival Cruiseline, ya que el gobierno de Daniel Ortega no ha dado el permiso para que el barco atraque en algún puerto nicaragüense.

Hoy por la mañana, los nicas que estaban en altamar, llegaron a San Andrés, Colombia, donde bajaron los colombianos que trabajaban para el crucero. Los nicaragüenses son parte de la tripulación del barco Carnival Glory, la cual era de poco más de 3, 000 personas, pero hasta ayer había 300 entre colombianos y nicaragüenses.

«Estamos en altamar, porque ya hicimos repatriación por todo el Caribe, estuvimos en México, Belice, Guatemala», manifiesta vía telefónica la blufileña Mayely Sharp, una de las nicas que se encuentra a bordo del barco. Los compatriotas tienen tres meses a bordo del barco, y solo han visto como los trabajadores de otros países han podido bajar del barco y regresar a sus hogares.

«Nosotros estamos acá sin ninguna respuesta de cuándo vamos a llegar a la casa porque no nos han dicho nada. ¿Usted sabe qué es levantarse todos los días y oír al capitán hablar y llamar a todos los países que ya se han ido a su casa y estar en la espera que no aparecemos los nicaragüenses en la lista? Nadie nos puede dar ninguna explicación», agrega Sharp.

No contestan a empresa

Según la caribeña, la empresa ha solicitado permiso para que bajar a todos los nicaragüenses que laboran en el crucero, pero no han recibido respuesta de parte de las autoridades. «Ya han cancelado vuelos charter que iban a llevar a nosotros los nicaragüenses a la casa, pero supuestamente los cancelaron porque el gobierno no ha dado ninguna respuesta de que si podemos entrar o no y nos han enseñado cartas que han mandado al gobierno y (estos) no han contestado», explica.

Por medio de una videollamada, LA PRENSA se comunicó con parte de los nicaragüenses que están en el barco. Todos piden poder regresar a sus hogares. «Estuvimos en Belice, Honduras, Guatemala, y a todos los dejaron entrar, menos Nicaragua. Estamos desesperados, hay unos que están estresados y queremos encontrar algún tipo de solución para eso», dijo uno de los pinoleros.

«Nosotros hemos estado en cuarentena, todos andamos mascarillas. Hemos estado revisando nuestra temperatura mañana y tarde. Estamos bien de salud, lo único que necesitamos es entrar a nuestro país», añade otro de los afectados. Mientras Mayely Sharp agrega: «No estamos pidiendo asilo, tenemos el derecho de entrar a nuestro país como nicaragüenses que somos».

Un señor manifiesta que «hemos recorrido todo lo que pertenece al Caribe, Venezuela y hoy hemos venido dos veces a Colombia y tampoco han tenido problema. Todo Centroamérica no ha tenido problemas para bajar a ningún compañero, solo nosotros parece que estamos teniendo. Y nosotros estamos preguntando al gobierno central, ¿Cuál es el problema? Somos nicaragüenses y andamos ganándonos con dignidad el pan para nuestros hijos».

Los afectados cuentan que en el crucero, la compañía les toma la temperatura dos veces al día, además cada uno se mantiene en su camarote como medida de distanciamiento social. Desde la segunda semana de marzo el crucero no tiene turistas, solo se ha mantenido la tripulación.

«No he puesto ni un pie afuera, no podemos bajar en ningún puerto que llegamos, no podemos bajar por la cuarentena. Nos toman la temperatura dos veces al día, gracias a Dios todos estamos bien. La compañía nos da de comer, desayuno, almuerzo y cena», cuenta Sharp. En el barco hay nicaragüenses de Bluefields, León, Masaya, Granada, Managua y Corn Island.

No les impotaría ponerse en cuarentena

Otros 100 nicaragüenses también están varados en otro crucero de la compañía Norwegian Cruise Line (NCL). Ese barco también estuvo en Barbados y anteayer en Guatemala.

«Nos entristece porque todos queremos llegar a casa a ver a nuestros familiares. Nosotros estamos acá con buena salud, no estamos enfermos, nadie está enfermo, esa es la prioridad de la compañía por eso nos dicen que nos cuidemos porque sabemos en cualquier puerto que vamos exigen que si el crew (tripulación) estamos infectados a nadie van a dejar bajar. Pero eso es lo que nos pide la compañía, cuidarnos para así poder entrar», explica la nicaragüense.

«A nosotros no nos importa —porque eso hablamos todos ya—, no nos importa llegar a la casa y que nos den cuarentena de encerrarnos los 14, 15 días que tenemos que hacerlo, porque sabemos que es algo exigente. Pero la cosa es que queremos llegar a casa, queremos ver a nuestra familia», manifiesta Sharp y relata que el capitán del barco les da ánimos y les dice que todos van a llegar a casa hasta que el último baje de la nave. «Los últimos seremos nosotros los nicaragüenses, pero sin ninguna respuesta, ¿Dónde nos van a dejar?», se pregunta la blufileña.

No es la primera vez que el régimen deja a su suerte a sus connacionales en medio de la pandemia del coronavirus. En abril, un grupo de 160 nicaragüenses que trabajaba en las Islas Caimán quiso volver al país y alquilar un vuelo charter y el gobierno no permitió la entrada de los trabajadores.

La dictadura también dejó al menos por tres días a otro grupo de nicaragüenses provenientes de El Salvador en un punto muerto del puesto fronterizo con Honduras, El Guasaule, donde aguantaron frío y sol y solo se cubrían con plásticos negros. A ellos también no los dejaron entrar, y al ver, la falta de respuesta, ingresaron por «puntos ciegos» al país.