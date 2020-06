Los mayores logros y fracasos de Henry Duarte como entrenador de la selección de Nicaragua

El fin de la era de Henry Duarte como seleccionador nacional llegó a su fin, es momento de dar vuelta a la página. El costarricense quien para muchos es el mejor entrenador que ha tenido la selección mayor de futbol trajo grandes ideas y estrategias que ayudaron a mejorar la calidad del futbol en el país.

Para muchos seguidores de la Azul y Blanco, el balance que obtuvo Duarte fue positivo, a pesar de que en números generales no fue de la misma manera, ya que se marcha con una marca de 17 victorias, 10 empates y 26 derrotas, en un total de 53 encuentros como seleccionador. A continuación repasamos una lista de sus mayores logros y fracasos al frente de la selección pinolera.

Mejores logros

Transformación futbolística. Ya lo dijo el capitán Juan Barrera: “nos cambió nuestra mentalidad”. Nadie duda que con “El Profe” al frente, Nicaragua mejoró su estilo, pasó de ser un equipo defensivo a plantar cara y tomar iniciativa, incluso ante rivales grandes. El ya extécnico logró cambiar la mentalidad a muchos jugadores, y demostrarles que su objetivo fue siempre un futbol vistoso y vertical.

Eliminatorias mundialistas: Clasificó a Nicaragua por primera vez en su historia a una tercera fase de eliminatorias mundialistas. Tras conseguir cinco victorias al hilo en partidos en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, destacando la histórica contra Jamaica. de visitante Cantidad que nuestra selección nunca había alcanzado en ningún escenario.

Clasificaciones consecutivas a Copa Oro: De la mano del tico la selección nicaragüense consiguió clasificar dos veces seguidas a la Copa Oro, acontecimiento histórico dentro del balompié nacional. La Azul y Blanco estuvo en las ediciones de 2017 y 2019, luego de haber clasificado una única vez a la máxima competencia de la región en 2009.

Victorias que marcaron su etapa. El 4 de septiembre del 2015, la azul y blanco consiguió la victoria 2-3 ante Jamaica en Kingston. Cabe destacar que en ese momento Jamaica venía de ser finalista de la Copa Oro 2015. Manuel Rosas, Carlos Chavarría y Luis Galeano anotaron para dar la histórica victoria como visitantes a Nicaragua, quedando así a un partido de llegar a la fase de grupos de las eliminatorias, donde podría verse las caras con selecciones de renombres en la Concacaf, como Costa Rica, México, Estados Unidos.

Un triunfo histórico más que consiguió la selección pinolera con el costarricense al frente, fue la remontada contra Haití en el 2017, en el repechaje para Copa Oro 2017. Los nicaragüenses perdieron 3-1 en Puerto Príncipe, sin embargo con un hat-trick de Juan Barrera cambiaron todo alcanzando la primera de las dos Copa Oro.

Top 100 en ranking FIFA: Tras este buen paso en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, junto a otros partidos con resultados positivos, la selección alcanzó un puesto histórico dentro del Ranking FIFA, donde se ubicó en diciembre de 2015 en el puesto 95, nunca antes conseguido; subiendo 44 escalones respecto a su última clasificación dentro del reconocido ranking.

Reconocimiento internacional: Gracias a los buenos resultados y trascender en competiciones de la Concacaf, Nicaragua fue vista un poco más allá, no sólo a nivel mediático (puesto que cadenas como ESPN o Fox Sports llegaron a hablar de la selección) sino también en lo deportivo. La tropa pinolera llegó a ser un rival llamativo para partidos de preparación para selecciones de la Conmebol. Tales son los casos de Bolivia y Argentina, frente a la primera se enfrentaron en tres ocasiones y ante la albiceleste, una, fue la más reciente, donde estrellas a nivel mundial como Lionel Messi formaron parte del duelo.

Los fracasos

No clasificó a Copa Oro 2021: El no conseguir un pase a la máxima edición del torneo de Concacaf es su más grande fracaso en los cinco años. Nicaragua terminó tercera en la Liga de Naciones B de la Concacaf, donde se enfrentó a rivales contra los cuales la selección pudo haber hecho más. Una humillante derrota 6-0 contra Surinam, la peor del técnico costarricense al mando de la Azul y Blanco, fue la gota que derramó el vaso. Para los seguidores del futbol nacional es permitido perder con marcadores abultados frente a selecciones grandes, como sucedió con el 5-1 ante Argentina; pero contra Surinam es inaceptable. Además que quedó tercera en el grupo con adversarios que había vencido en el pasado y no significaban ningún peligro.

Sin puntos en Copa Oro: A pesar de haber conseguido el pase en dos ediciones consecutivas, la selección no logró ni siquiera sumar un solo punto en los seis partidos disputados; tres en 2017 y tres en 2019, todos en fase de grupos. Seis derrotas que pesan más cuando se ve el balance de goles que tuvo, 15 tantos en contra, frente un único gol a favor, el de Carlos Chavarría contra Panamá en 2017.

Mal manejo de grupos: El técnico costarricense durante su trayectoria en la selección perdió la armonía del grupo en los últimos dos años, principalmente. La unidad alcanzada en los dos primeros años y parte del 2018 colapso creando divisiones y rupturas internas. Además tomó malas decisiones en algunos temas porque no escuchó al grupo para tomar decisiones o sanciones sobre jugadores en momentos específicos.