Más de 10,000 trabajadores de zona franca textil no logran retornar a sus empleos en junio, según Anitec

La industria textil y confección que empleaba a 72 mil personas hasta inicios del año, sigue operando a medio gas, ya que un 14 por ciento de sus trabajadores, siguen suspendidos temporalmente, mientras las órdenes de trabajo se recuperan, tras la paralización de la economía como consecuencia del Covid-19.

Hace un mes habían 35 mil trabajadores del sector esperando reincorporarse a sus puestos, ahora quedan 10 mil trabajadores suspendidos, informó a LA PRENSA, Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec).

García manifestó que recientemente la zona franca Gildan, que tiene un parque industrial en Rivas y otro en San Marcos, reincorporó a tres mil personas a sus puestos de trabajo, de las nueve mil que fueron suspendidas desde el 23 de marzo, el resto de empleados siguen en sus casas.

“En la medida que esto vaya mejorando se van a ir reincorporando los empleados; el resto de zona franca sigue trabajando, pero no a plena capacidad, pero se está haciendo todo lo posible para tratar de incrementar la producción”, dijo García.

El director de Anitec admitió que tras la crisis sanitaria entre dos mi y tres mil personas han sido despedidas del sector textil y confección.

No obstante, recientemente el Movimiento Autónomo de Mujeres María Elena Cuadra informó que tras un monitoreo en 42 empresas de zona franca, especializadas en el sector vestuario, calzado y arneses, se estimó que unas 5,768 personas han sido despedidas, de un total de más de 83 mil trabajadores que emplean estas compañías.

García explicó que para sobrevivir, 15 de 87 textileras se mantienen haciendo insumos médicos, gabachas y mascarillas y las otras han tenido que renegociar con sus clientes para no perder las órdenes de trabajo.

Extreman las medidas en el sector de zona franca

Y mientras el sector ha tenido que ingeniárselas para seguir operando, ahora el otro problema es que ha aumentado los contagios, de manera se han visto obligados a extremar los protocolos de bioseguridad en las empresas.

“En realidad la cifra de contagio en nuestro sector ha sido mínima, pero obviamente no lo podemos evitar, porque no se puede controlar lo que hace la persona cuando no está en el trabajo, en el puesto de trabajo se le hace cumplir con todos los protocolos de seguridad, pero uno no sabe qué hacen cuando llegan a su casa, por ejemplo hubo un caso que se mandó al empleado de vacaciones y llegó infectado”, dijo García.

De hecho García exteriorizó que es una preocupación del sector, que la curva de contagio incremente, en momentos que las órdenes de trabajo se recuperen.

“Estamos más estrictos ahorita porque estamos en la fase cuatro y debemos ser más cuidadosos, pero sí obviamente nos preocupa que haya una mejoría en Estados Unidos, y nosotros estemos en la cúspide de la crisis, si es así no se va a poder atender las solicitudes”, advirtió García.

Exportaciones hacia EE.UU.

Según el reporte de la Otexa entre enero y marzo las maquilas nicaragüenses percibieron 396.9 millones de dólares por envíos de productos textiles a ese mercado, 14.8 millones de dólares menos que en el mismo periodo del año pasado.

En volumen, Nicaragua envió a Estados Unidos 132 millones de metros cuadrados equivalentes en prendas, una disminución de 2.51 por ciento respecto a los 135.5 millones de metros en igual período de 2019.

Estados Unidos es el principal mercado de la industria textil y confección, de manera que el golpe que ha sufrido ese país también afecta a Nicaragua.

Muchas tiendas de ropa en EE.UU. que son abastecidas por Nicaragua, han cerrado y las que se mantienen abiertas, reportan una baja en sus ventas, lo que estaría afectando las órdenes de trabajo en las maquilas que operan en el país.