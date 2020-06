Ortega empieza a utilizar la «firma sustituta» del Viceministro de Hacienda y ordena quitar la de Acosta de préstamos con el BCIE y OPEP

El régimen de Daniel Ortega comenzó este jueves a utilizar en la firma del viceministro que se nombró el pasado viernes en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para contratar nuevos préstamos y modificar otros empréstitos donde aparecía como representante legal por Nicaragua Iván Acosta, quien fue sancionado por Estados Unidos el pasado 22 de mayo, dejándolo «muerto financieramente».

Acosta se mantiene como ministro «decorativo» frente a Hacienda, pero Ortega decidió sustituir el vacío legal de este nombrándose un todopoderoso viceministro de Hacienda, al cual le dio todos los poderes legales y de representación administrativa, incluida la firma, que ahora empieza a utilizar con los organismos financieros internacionales.

A través de tres acuerdos presidenciales, la firma de José Adrián Chavarría Montenegro pasó a sustituir la de Acosta en préstamos contratados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).

Lea además: Estados Unidos sanciona al jefe del Ejército de Nicaragua y al ministro de Hacienda

También autorizó a Chavarría para que firme un préstamo con el Banco de Exportación e Importación de la India, por un monto de 20.10 millones de dólares para financiar el Proyecto de Reconstrucción del Hospital Aldo Chavarría, en Managua, según se lee en el acuerdo presidencial 49-2020 publicado en La Gaceta este 4 de junio.

Saca la firma de Acosta

En el caso de acuerdo presidencial relacionado con el BCIE, Ortega ordenó que la firma de Acosta fuera sustituida por la de Chavarría en el adendum de modificación que se hizo el pasado 4 de mayo a un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para desviar 11.73 millones de dólares de un empréstito ya vigente y dirigirlo para atender la emergencia sanitaria del Covid-19.

Se trata del préstamo 2154 por un monto de 67.05 millones de dólares que ejecuta el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) para el «Proyecto Mejoramiento de los Tramos de la Carretera Nejapa-El Crucero-DiriambaJinotepe-Nandaime».

El 4 de mayo, Ortega autorizó a Acosta para que firmara un ademdun, para desviar de ese préstamos más de 11 millones de dólares para el «Programa de Emergencia Prevención y Contención del COVID-19 en Nicaragua».

Lea además: Iván Acosta sale de Disnorte-Dissur, Enatrel, Enel y pierde poderes en el Ministerio de Hacienda tras sanciones de EE.UU.

A un mes de esa autorización, ahora Ortega quita la firma de Acosta y pone la de Chavarría. «Déjese sin efecto la autorización del Ministro de Hacienda y Crédito Público para suscribir la Modificación a Contrato de Préstamo No. 2154 (Adendum) contenida en el Acuerdo Presidencial No. 40-2020 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 04 de mayo de 2020», se lee en el artículo 3 del acuerdo presidencial de este 4 de junio.

Sale también de acuerdo OPEP

En paralelo también Ortega quitó a Acosta la autorización para que suscriba el préstamo número 13402P con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), cuya aval ya se lo había dado el pasado 14 de mayo a través del Acuerdo Presidencial No. 41-2020, publicado en La Gaceta.

«Déjese sin efecto la autorización del Ministro de Hacienda y Crédito Público para suscribir la Modificación a Contrato de Préstamo No. 2154 (Adendum) contenida en el Acuerdo Presidencial No. 40-2020 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 04 de mayo de 2020», se lee en el acuerdo presidencial número 50-2020.

Se trata de un préstamo por 20.50 millones de dólares que dicho fondo dará para financiar el Proyecto de Transmisión de Electricidad Rural El Tortuguero-La Esperanza, el que

será ejecutado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).

De esta manera Ortega empieza a acomodar la firma del Viceministro de Hacienda, luego que Acosta quedara inhabilitado de ejercer funciones legales y administrativas por cooperar a crear un sostén financiero para la dictadura y Estados Unidos lo señala de jugar un papel fundamental en el sostén de la represión.

Lea además: La decisión de Ortega de no quitar a Acosta es «soberbia» y «capricho», dicen analistas

Distintos analistas han advierto que a Ortega se le dificultará aún más establecer nuevas relaciones financieras con los organismos internacionales si insiste en mantener a Acosta como titular de Hacienda, un puesto clave para la gestión de recursos externos. Esto a diferencia de otras carteras donde están funcionarios sancionados, pero con relaciones externas más limitadas.

Antes de que a Ortega se le ocurriera ascender a Chavarría como Viceministro General, para obtener la firma de este como sustituta de Acosta, este ocupaba el cargo de secretario de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Pero a través de un acuerdo presidencial el pasado viernes le dio el poder de «firmar todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los documentos necesarios para los desembolsos de los fondos nacionales e internacionales, así como de los derivados de la ejecución y suscripción de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera».