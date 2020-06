El nicaragüense Yamir Castillo relata qué pasó con su historia de amor con la estadounidense Chelsea Macek

Este 4 de octubre se cumplen cinco años desde que se estrenó la segunda temporada del programa «90 Day Fiance» o «Prometido de 90 días», presentado en Discovery Home & Health y en el canal de televisión por suscripción estadounidense TLC.

El programa sigue la historia de amor de los extranjeros que llegan a los Estados Unidos con una visa K-1, la cual es emitida para el prometido o la prometida de un ciudadano estadounidense. Este tipo de visa requiere que la pareja se case dentro del período de 90 días posteriores a su entrada, de lo contrario el extranjero debe de empacar sus maletas y regresar a su país de origen.

Entre las historias que presentó el programa está la de la estadounidense Chelsea Macek, quien en 2011 viajó a Nicaragua para trabajar como voluntaria en las zonas rurales. Un día asistió a un concierto, donde vio cantando y bailando al nicaragüense Yamir Castillo, quien era integrante de la agrupación Myla Vox en ese momento.

La misma noche del concierto salieron y después decidieron seguir viéndose. Así comenzó la historia de amor entre ellos, que fue vista por millones de personas en todo el mundo.



El video de Chelsea y Yamir se volvió viral en Nicaragua este miércoles, después de casi cinco años de haberse lanzando en la cadena de televisión internacional. Mucha gente lo comparó con la historia de amor del famoso «doctor» Fanor Rivera y la chilena Rita Delgado.

En el audiovisual ella, que es originaria de Galesburg, Illinois, dice que «Yamir es como el Justin Timberlake de Nicaragua, las chicas mueren por él». Yamir por su parte expresa que Chelsea es la chica de su vida, «estoy loco por ella», pero estaba triste por dejar el país, su familia, sus amigos y su banda.



A pesar de las barreras lingüísticas y culturales, así como las adversidades familiares y amigos que no apostaban por su relación, Yamir se fue del país junto a su prometida.

Estando en Estados Unidos, se casaron en el período establecido, a la boda asistió parte de la familia de él, quienes viajaron desde Nicaragua para acompañarlos.



Ya casados vivían en la casa de los padres de Chelsea en Galesburg, Illinois, quienes apoyaron en todo momento la relación de su hija, y «hasta querían ir a conocer Nicaragua».



Yamir contó a LA PRENSA que ya no está con Chelsea, se separaron a los dos años de casados. «Ya tengo tres años de no estar con ella, no quiero profundizar en el fin de nuestra relación, pero fueron un conjunto de cosas, fue doloroso pero lo transforme en algo positivo», dice Yamir, quien vive ahora en Chicago, donde persigue su sueño en el mundo de la música.

Recuerda que el programa los contactó cuando estaban haciendo los trámites de la visa. «Entramos a un blog de ellos (el programa) y nos ofrecieron ser parte del show. Confieso que un inició no quería, yo solo quería una vida nueva, ya tenía seis años con Myla Vox y quería hacer algo diferente, pero como ella quería hacer lo del programa lo hicimos, solo me dejé llevar», relata.

A pesar de haber terminado su relación, en muy buenos términos, está infinitamente agradecido con Chelsea, ya que fue «muy importante en mi vida y siempre lo va a hacer. Yo creo que ella es feliz ahora, encontró un nuevo amor y eso es lo más lindo. Pensé que era el amor de mi vida y ella también pensó lo mismo, pero al final no funcionó la cosa».

Ahora él también está en una nueva relación, trabaja fuerte para poder seguir estudiando (inglés y administración), invertir en sus proyectos musicales y en un futuro realizar un proyecto en Nicaragua «con la gente del barrio donde está el verdadero talento». «He encontrado una segunda casa en los Estados Unidos, hay mucha gente que me está apoyando y cree en mis sueños, pero también hay que luchar por uno mismo, ya que nadie te va a regalar nada», finaliza este joven para quien su historia de amor con Chelsea tuvo un final feliz de cierta manera.