El doctor Alejandro Pereira, reconocido optometrista nicaragüense, fallece víctima del Covid-19

El doctor José Alejandro Pereira, fundador del Centro Visual Pereira, falleció este miércoles, víctima de Covid-19, confirmó su hijo, Felix Pereira. El optometrista, reconocido en el país por su sólida carrera, batalló en su casa contra la enfermedad, pero al complicarse, fue trasladado al hospital Monte España, donde falleció cerca del mediodía de este miércoles.

Su hijo, quien lo recuerda como un hombre honorable, cuyos pacientes eran sus amigos, explicó que el doctor había presentado los síntomas hace unas tres semanas, le habían diagnosticado una bronquitis, pero luego su estado empeoró por lo que buscaron la asistencia de un médico internista, le realizaron exámenes y placa de tórax, y con esto, clínicamente determinaron que se había contagiado del virus. No se explican cómo ocurrió el contagio ya que él estaba tomando todas las medidas necesarias.

Felix, uno de sus siete hijos, también optometrista y quien trabajó con su padre durante ocho años, explicó que en su traslado hacia el hospital, en la ambulancia se puso muy mal y le informaron, ya que está fuera del país, que sufrió tres infartos; no lo pudieron revivir. Sus exequias fueron de inmediato, sin velatorio, a como lo solicitaron las autoridades.

El médico, que estuvo durante catorce meses preso entre 1982 y 1983, en las cárceles del Chipote y de la Zona Franca por error, ahora descansa en Masaya, junto a su madre, como era su voluntad, explicó su hijo. Felix contó que es duro ver, desde fuera, todo lo que ha pasado, ver partir a su padre sin poder volver al país. Una situación difícil, dijo.

Legado

El doctor Pereira será recordado por el legado que dejó como un hombre visionario, convencido que el servicio de calidad iba a ser la diferencia. “Un hombre muy ético”, «un excelente ser humano», dijo su hijo, quien aseguró que su trabajo seguirá vivo, y que incluso, él regresará para ello.

El médico no tenía enfermedades preexistentes, era un hombre muy sano. Su hijo confirmó que él no quiso ir al sistema público porque no había confianza en este. Asimismo, aseguró que hay saturación en los hospitales privados.

Mediante su cuenta en Twitter, el periodista Miguel Mendoza recordó el legado del médico, «Pereira fue un verdadero personaje: empresario, preso político en (la) primera dictadura sandinista, exiliado, confiscado, emprendedor, genuino, bromista, viajero, aficionado al boxeo y servicial. Que descanse en paz: Quédese con el mejor, el slogan que lo definió», expresó.

Asimismo, el también periodista Miguel Mora, externó sus condolencias a la familia del doctor Pereira. «Un gran amigo y empresario que apoyó desde su nacimiento el proyecto periodístico que luego se llamó 100% Noticias», escribió Mora en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con un reportaje de Magazine de 2004, en ese entonces, entre sus clientes figuraban el empresario Carlos Pellas, el general Humberto Ortega Saavedra, además de Lenín Cerna, quien fue jefe de la Seguridad del Estado, y el fallecido Tomás Borge

El médico logró salir de la prisión por un indulto del entonces gobierno sandinista, siempre liderado por Daniel Ortega. Le imputaron el cargo de conspirar contra la revolución porque supuestamente recibía orientaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Su casa fue cateada en once ocasiones. Años después, ya en tiempos de democracia, el mismo Humberto Ortega le dijo que todo había sido un error.

Después de la cárcel se fue al exilio en Estados Unidos y, una vez con el triunfo de la Unión Nacional Opositora, regresó al país.