Régimen despide al infectólogo Carlos Quant del Hospital Manolo Morales

El infectólogo Carlos Quant Durán fue despedido este jueves del Hospital Manolo Morales luego de más de 20 años de laborar en esa unidad de salud.

«Un abogado me conminó a salir de las instalaciones (del hospital) de manera inmediata. Me escoltó todo el tiempo, pero no hubo agresión física», confirmó a LA PRENSA el doctor Quant.

Él ha sido una de las voces médicas independientes más críticas sobre el manejo de la pandemia del Covid-19 que ha realizado el régimen orteguista.

Información en desarrollo