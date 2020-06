Nueva orden en hospital Manolo Morales: no aceptan internar a pacientes Covid-19

Una nueva orden han dictado las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) para el hospital Manolo Morales: los casos Covid-19 serán de tránsito en este centro, por lo que los pacientes no podrán permanecer ingresados más de 24 horas. Si su situación es leve, que la persona sea enviada a su casa; pero si es grave o con «criterios de alerta para intubación» debe ser trasladada al hospital Alemán Nicaragüense o Vélez Paiz, afirmaron fuentes médicas bajo anonimato.

Las razones es que al Minsa le urge restaurar la tranquilidad a lo interno de este hospital porque, según las fuentes, es notoria la tensión de los pacientes que llegan para ser atendidos en otras especialidades; y también porque no se cuenta con el equipamiento médico para atender la emergencia sanitaria producto del Covid-19, al tener solo cuatro ventiladores. «El hospital no tenía, ni tiene la capacidad para enfrentar el Covid-19», sostuvo un doctor que solicitó anonimato para no sufrir represalias como el infectólogo Carlos Quant, quien fue despedido este jueves por exponer la grave situación del país en tema de salud.

La orden busca que en la sala Covid-19 -que antes de confirmarse el primer caso en el país correspondía al área de mujeres- no hayan más de 30 pacientes, esto para evitar la saturación , pues de acuerdo a las fuentes de la salud, la semana pasada llegó a 72 personas ingresadas con síntomas del nuevo coronavirus.

Cuando se prohibió

uso de mascarillas

En las primeras semanas de la emergencia, la dirección del hospital Manolo Morales le prohibió a su personal médico el uso de tapabocas, esto para no crear alarma en los pacientes y esta fue de una de las razones para que se enfermaran con rapidez parte de los médicos. Según las fuentes, una de las promotoras de la prohibición falleció por el virus.

Según los médicos, es una pesadilla lo que se ha vivido en este centro hospitalario. La Dirección del hospital ha tratado de evitar que se fugue la información. Es por ello que los coordinadores de turno en el área de Medicina Interna -a cargo de los casos Covid-19- son de confianza de la Dirección.