La misteriosa enfermedad que podría acabar con la carrera de la joya del boxeo nicaragüense

Cuando Rommel Caballero era un niño ya tenía como misión ser campeón mundial. Más allá de tener juegos de infantes sabía que su camino era el boxeo. Creció en una familia abrigada por el amor de su mama, Stephanie Caballero y su papá, Marcos Caballero. Sin embargo, miraba como su papá se entregaba como entrenador en el noble arte y su hermano se sacrificaba por alcanzar una corona. Rápidamente Rommel fue mostrando una gran habilidad sobre las cuerdas. Era el mejor de los caballero en proyección. Firmó con Golden Boy Promotion desde su debut, y tras su despegue como cometa ha sufrido una misteriosa enfermedad que todavía no encuentra explicación. Todo su futuro construido con el sudor de sus rostro y firmeza de sus puños se tambalea.

El muchacho mostró su desahogo en redes sociales. Explotó tras pasar buscándole un explicación a sus dolores de cabezas pero sin éxito. «Solo para informar a mi familia, amigos y fans que un poco más de un año he estado recibiendo dolores de cabeza. He estado con muchos médicos, especialistas y neurólogos y me han hecho muchas pruebas en la cabeza y todavía no han encontrado nada», publicó Caballero, conocido como The Legacy. Asimismo agregó: «No estoy diciendo que el camino hacia ser un boxeador exitoso ha terminado, pero no voy a arriesgar mi vida luchando de nuevo sabiendo que todavía tengo estos problemas. Espero arreglar esto y poder volver al ring para hacer lo que amo».

Te puede interesar: Román González ya tiene fecha, lugar y rival de su siguiente pelea según The Athletic

La última pelea de Rommel fue en febrero de 2019. Noqueó por nocaut a Javier Rojas en el primer asalto. Y a partir de ese momento se estancó. En 2018, año de su debut, realizó cuatro combates, ganando tres de ellos por la vía del nocaut. Caballero no solo acumulaba pegada, sino que técnicamente es un boxeador muy completo. A sus 21 años reflejó combinaciones precisas, para nada descontroladas, también una capacidad de arrojo, ese atrevimiento que todo pugilista debe tener, pero al mismo tiempo actuaba como un veterano con la cabeza fría. En el profesionalismo aún no se ha desarrollado por completo, sin embargo, en el plano amateur ilusionó porque su calidad era tal que embriagaba de optimismo en poder convertirse en el primer nicaragüense con una medalla olímpica o de campeonato mundial amateur.

«En toda mi vida el boxeo ha sido la única cosa en la que he pensado. Crecí viajando por el mundo conociendo nuevos amigos y luchando contra los mejores del mundo para finalmente ser un boxeador profesional con el que cada joven boxeador sueña. He recibido un montón de mensajes de gente diciéndome cuando estoy peleando de nuevo y muchas otras preguntas. Por eso decidí escribir esto», apuntó The Legacy, dejando una vez más claro que primero está su vida, para luego luchar por ese sueño de niño.