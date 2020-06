Así recordaron al primer actor mexicano Héctor Ortega, tras su muerte

Después de que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el fallecimiento del primer actor mexicano, Héctor Ortega, quien murió a los 81 años de edad, los mensajes de solidarias por parte del gremio artístico no se hicieron esperar.

ANDI no dio a conocer las causas de la muerte del actor conocido y reconocido por su amplía trayectoria en cine, televisión y teatro, como la de “Don Darvelio”, en la telenovela “Alegrijes y Rebujos”, de Televisa.

Por su parte la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, lamentó “profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y gran actor Héctor Ortega, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a familiares y amigos».

Tras conocer la noticia de su muerte varios famosos se pronunciaron en las redes sociales, el primero de ellos fue Mauricio Herrera, quien lo catalogó como su hermano y expresó su dolor por esta pérdida.

«Con todo el dolor de mi corazón lloró el fallecimiento de mi hermano de hace 67 años, mi querido Héctor Ortega.Tantas vivencias juntos, risas y una hermosa amistad, te quiero hermano», publicó Herrera en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el comediante Adal Ramones escribió: «¡Alma buena, talentoso y gran maestro! Lo disfruté en cada momento que me tocó trabajar con él, pero más aún, amé los consejos que me dio en vida en varios episodios difíciles que me tocó pasar. Descanse en paz. Gran actor, director y amigo; Héctor Ortega».

Por su parte, Eduardo España lamentó el deceso de Ortega: «Me entero con tristeza de la partida de mi querido maestro Héctor Ortega, quien nos dirigió hace muchos ayeres… Que en paz descanse ¡La vida vuela!».

Jorge Ortiz de Pinedo reaccionó ante el fallecimiento de su compañero diciendo que quienes lo conocieron y tuvieron el “gusto de trabajar con él y de sabernos sus amigos, lo vamos a extrañar»

La cantante y actriz Lucero dijo que lo recuerda con tanto cariño, por ser un “gran actor con quien tuve la suerte de trabajar, él me dirigió en nuestra telenovela Chispita. Descansa en paz querido Héctor Ortega».