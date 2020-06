Francia desmintió el viernes que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se encuentre refugiado en su embajada en Caracas, negando las declaraciones a una radio local el jueves del canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, en las que aseguró que el joven político se encontraba en dicha sede diplomática.

«El señor Juan Guaidó no se encuentra en la residencia francesa en Caracas», dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Agnes von der Muhll, en un comunicado. «Hemos confirmado esto repetidamente a las autoridades venezolanas».

La portavoz agregó que «solo un camino democrático con elecciones libres, transparentes y creíbles permitirá que (la crisis política) se resuelva a largo plazo y ponga fin al sufrimiento del pueblo venezolano».

Lea además: Francia niega que Guaidó se encuentra en su embajada en Caracas

En una entrevista a Union Radio el jueves, Arreaza afirmó que Guaidó estaba en la embajada de Francia y también acusó a España de albergar a Leopoldo López, otro líder opositor del gobierno, que se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas.

«Es vergonzoso para la diplomacia española, es vergonzoso para la diplomacia de Francia lo que sucedió, y pagarán el precio muy, muy pronto», dijo Arreaza, quien calificó la situación como «profundamente irregular».

«Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se (los) lleve por la fuerza. No se puede, no se puede», contestó el canciller al periodista.

Tanto Francia como España reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

Gobierno encargado afirma que Guaidó está en su casa

La enviada especial de Guaidó en Francia ratificó el viernes la posición del gobierno francés, a través de su Twitter: «Como dije en la entrevista con el periódico Le Monde, «Juan Guaidó no se encuentra en ninguna embajada, no necesita esconderse porque el pueblo está con él. Los que deberían esconderse son aquellos sobre los que pesa una recompensa por su captura», en aparente alusión al presidente en disputa, Nicolás Maduro y sus colaboradores.

De manera similar, Alberto Ravell, director del Centro Nacional de la Comunicación, adscrito al gobierno interino escribió en su red social que Guaidó está en Caracas «como siempre dando la cara. Los que deben esconderse son los que tienen recompensa por Narcos».

Puede interesarle: ¿Qué esconde el envío de gasolina de Irán a Venezuela?

A comienzos de mayo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, afirmó que el líder del Parlamento, escogió una embajada europea para evitar ser capturado.

“Por cierto yo les voy a decir algo: ya Juanito escogió la embajada para dónde quiere irse. Ya la escogió. Es europea. Él sabe de lo que yo estoy hablando. Ya disque mandó unas maletas. ¿Qué tendrán esas maletas?. Vamos a ver qué pasa”, señaló Cabello.

El pasado 13 de mayo, Francia condenó el trato a su embajador en Caracas, Romain Nadal, y acusó al gobierno en disputa incluso de cortar el agua y la electricidad a la residencia del embajador.

Maduro, por su parte, acusó previamente al embajador francés de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela.