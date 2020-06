René Bermúdez, sobreviviente de Covid-19: «Cuando estaba en el hospital llegué a desear morirme»

René Bermúdez aún no canta victoria, y aunque se siente mejor está consciente de que todavía debe cuidarse. René, conocido en el ámbito artístico del país como el Mago Abdul, es uno de los nicaragüenses que ha sobrevivido al Covid-19.

En Nicaragua, el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado 1,118 casos positivos de coronavirus y 46 personas fallecidas, sin embargo médicos y organismos aseguran que la cifra es mucho mayor. El Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua hasta el 30 de mayo contabilizaba más de 4,000 contagios y 980 muertes por sospechas de coronavirus.

«Soy honesto, cuando estaba en el hospital llegué a desear morirme, porque no quería tener esa presión en el pecho, era muy fuerte, y solamente sedado, boca abajo y con oxígeno es que podía respirar, de lo contrario era muy difícil, tenía tantos síntomas que me sentía muy mal, solo quería morirme», relata Bermúdez.

A inicios de mayo que sintió los primeros síntomas, en ese momento creyó que se trataba de una «simple gripe», sin embargo después vino la fiebre, el dolor en el cuerpo, la sensación pesadez… Ahí, asegura, fue que las cosas comenzaron «a poner más difíciles», ya que la temperatura aumentó y tenía problemas para respirar. «Hacía el intento por respirar y no me entraba el aire por mis fosas nasales, no me estaban funcionando», cuenta.

Bermúdez se considera un hombre sano, casi nunca se enferma, por eso es que no quería ir al hospital, pero lo mal que estaba lo obligó a buscar ayuda especializada. Fue a una clínica privada, ahí el médico le dijo que todos los síntomas que tenía eran signos de Covid-19, y que necesitaba confirmar su diagnóstico con una placa de tórax y de ser posible con la prueba del hisopado. En ese momento, recuerda, sintió que el mundo se le venía encima, no podía creer que le estuviera pasando eso.

Decidió ir a un hospital con la esperanza de que no fuera Covid-19. Llegó al Vivian Pellas, donde le hicieron más exámenes de sangre y también la prueba del hisopado.

Esperó 24 horas para conocer el resultado. Al día siguiente el diagnóstico fue de Neumonía por Coronavirus. Se asustó muchísimo, porque «los médicos no te lo dicen de una forma tranquila sino de susto, asumo por la manera en que ellos han visto el desarrollo de esta enfermedad».

Se internó en el hospital, de su estancia recuerda poco, pues la mayor parte del tiempo estuvo dormido, ya que era la única forma que lograba respirar mejor. Lo cambiaron dos veces de sala, y junto con él había más personas, asume de que todos tenía Covid-19. El 15 de mayo, después de 3 días, lo mandaron a aislamiento domiciliar.

Al salir del hospital el tratamiento fue más fuerte y lo tenía que tomar al pie de la letra. Después de cuatro días en su casa comenzó a sentirse estable. «Jamás pensé que me iba a empezar así, ni que iba a tener esto, porque al sentir los primeros síntomas no creí que fuera Covid-19, tal vez por la falta de información que podemos recibir los ciudadanos en general», reconoce.

Bermúdez todavía sigue en su casa resguardado, ya que no ha pasado el tiempo necesario para repetirse los exámenes y saber si ya no es positivo. «Estoy en mi casa con la ventaja de que vivo en un apartamento solo, guardadito».

«Mi mejor consejo es que se cuiden, porque esta es una enfermedad seria, hay que cuidarse y tomar todas las medidas necesarias que son básicas y reales como quedarse en casa y lavarse las manos constantemente. Para mí es lo principal y que no crean que es una simple gripe como muchos dicen», relata.

«Esta enfermedad caló su vida por completo»

Ahora que está mejor siente que esta es una nueva oportunidad, pues «la enfermedad caló mi vida por completo», así como sus expectativas. «Ya nada es lo mismo, sé que estuve al borde de la muerte, hoy por hoy me siento completamente sano, no tengo ningún síntoma, pero no por eso quiere decir que puedo bajar la guardia, que voy a salir a la calle, siento que todavía puedo contagiar a gente y eso no me lo perdonaría nunca», añade.

Y para evitar contagios fue que decidió no decirle nada a su familia, ellos fueron los últimos en enterrarse de que estaba enfermo. «Mi familia no sabía donde estaba, ni que estaba haciendo, solo sabían que andaba con una gripe, les conté hasta que salí del hospital». Quienes fueron su apoyo desde el comienzo fueron sus amigos, con quienes está muy agradecido porque fueron «solidarios y compartieron su bendición conmigo».

Expresa que para las personas que trabajan por cuenta propia este virus los afecta muchísimo, y más porque «no tenemos los recursos ni la costumbre del ahorro, y lo poco que pudimos tener ahorrado se nos fue rápido».

Bermúdez no está seguro cómo se contagió, pero cuenta que se relacionó con mucha gente que luego supo que estaba enferma incluso algunos que fallecieron. Cuenta que fue a una vela y de ahí varias personas salieron enfermas. «Éramos como ocho los que presentamos síntomas, de esos solo dos fuimos a parar al hospital porque fue a quienes nos dio más fuerte», asegura. Una de esas personas fue un familiar suyo, quien se curó con tratamiento y aislado completamente en su hogar.

«Si mi consejo puede ayudar a que se salven de esto es que se cuiden, no se expongan en las calles, no anden en lugares públicos, si no tienen que salir no salgan. Como he dicho en mis redes sociales el eslogan quédate en casa es un consejo que lo damos todos para las personas que no tienen nada que ir a hacer a la calle, esas que andan en fiestas, visitando amigos… Necesitamos cortar eso para que la pandemia pueda acortarse. Lo más triste es que sabemos que ha estas alturas esto (Covid-19) va apenas creciendo en Nicaragua, pero me da satisfacción decir que soy un sobreviviente», finaliza.