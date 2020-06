Karla Chamorro: «Esto es serio y más en Nicaragua que no sabemos cuántas personas en realidad están afectadas»

Karla Chamorro García es una doctora costarricense que creció en Nicaragua, de donde es su padre. Por asuntos de estudios en 2012 se trasladó al país vecino, sus planes eran preparase profesionalmente y regresar inmediatamente culminara la carrera de Medicina, en 2018. Sin embargo la brutal represión desatada por el orteguismo ese mismo año cambió todo. No tuvo más opción que quedarse allá.

Actualmente labora en el área de Emergencia de un hospital privado ubicado en la capital, San José, y le toca atender pacientes con Covid-19. Las jornadas laborales son extensas y cansadas, dice, pero sigue de cerca la situación de Nicaragua con respecto a la emergencia sanitaria, la cual le ha dejado lecciones y le hace repetir con insistencia que «el virus no conoce de política».

Desde una cuenta en Instagram, que abrió al inicio de la pandemia, brinda información variada de salud, siendo la mayoría de publicaciones sobre Covid-19. En esta entrevista, Chamorro, cuenta cómo ha funcionado el sistema de salud costarricense, lo que se ha hecho para que no se dispare la cifra de muertes por coronavirus al reportar sus autoridades solo 10 decesos contra 1,157 casos confirmados (0.86 por ciento). Asimismo brinda recomendaciones para disminuir el contagio.

¿Cuál es la situación en el hospital donde usted labora y se atienden pacientes con Covid-19?

Donde yo estoy hay un área de aislamiento y cuando hay un paciente con síntomas o sospechoso, ya sea por historia o por síntomas, llega a la clínica, se ingresa por una parte diferente, por la puerta de Emergencias y va directo al área de aislamiento y ahí ya nosotros nos ponemos el equipo protector personal y entramos a atenderlo. Están limitando a únicamente un profesional por paciente, no entran enfermeras o asistentes. Entra solamente el médico y si necesita tomarse la prueba entonces entra el médico y el profesional de laboratorio nada más. A menos que el paciente esté inestable y requiera que entre un enfermero. Esto se hace para que menos personas estén en contacto con alguien que posiblemente es positivo y lo segundo es para economizar un poco el equipo de protección personal porque cada persona que entra debe ponerse el traje completo.

¿Cómo está actuando el sistema de salud costarricense ante esta emergencia? Algún aspecto que no se haya hecho público pero que ha sido relevante

Creo que se ha mencionado poco el tamizaje que se ha hecho. Médicos con los que yo trabajo usualmente también laboran en el sistema público y sé que los mandan a zonas fronterizas con Nicaragua, como Upala o Los Chiles, a hacer pruebas para establecer la red de contactos de una persona que salió positiva. Por ejemplo, si una persona sale positiva y me dice que tuvo diez contactos, el sistema de vigilancia epidemiológica se encarga de encontrar esas diez personas y se les hace el examen para poder detectar también los asintomáticos. El Ministerio de Salud es el único que puede hacer la vigilancia epidemiológica, entonces si nosotros fuésemos a diagnosticar un caso, se le pasa el reporte al Ministerio de Salud y este asume el control y la vigilancia de esa persona.

¿Considera que esto sea uno de los éxitos que ha tenido el país frente al virus?

Correcto, porque uno de los principales problemas que tenemos con el Covid-19 es que muchas personas van a ser asintomáticas o presentarán infecciones leves que van a pasar como una gripe, entonces estas personas tal vez no sientan tanto la necesidad o responsabilidad de consultar y no se detectan y aun sean asintomáticas o preasintomáticas, porque pueden que desarrollen síntomas y todavía no lo han hecho, pueden contagiar personas. Entonces una parte clave del manejo va a ser siempre la vigilancia epidemiológica con la red de contactos. Voy a mencionar un caso: una persona que tuvo contacto con 12 más y de estas 12 logramos encontrar 11 y todas dieron positivo. Y la señora no tenía síntomas.

¿Las personas que llegan al hospital es con un estado de salud complicado o existe una asistencia temprana? En Nicaragua muchas personas van hasta que están graves



Las personas que yo atiendo, la mayoría han sido sin síntomas y contactos de alguien positivo. La gente está siendo bastante responsable en el hecho de que si sale positivo le comunica a las personas con que tuvo contacto y esas personas van a consulta y hacerse la prueba. ¿Qué te puedo decir? también hay casos que llegan cuando tienen síntomas leves. Los casos que he visto es de personas que perdieron la sensación del olfato y el gusto y dice “está raro y estamos en tiempos de Covid-19” y se vienen a hacer la prueba y dan positivo. Otras que fueron contacto de una señora positiva, se hicieron la prueba y dieron positivo. Un señor que solamente hizo solo un poquito de fiebre, se hizo la prueba y dio positivo. Entonces, al menos en mi experiencia, creo que se están detectando los casos de forma temprana. Esto va de la mano claro que nosotros tenemos pruebas disponibles tanto a nivel público como a nivel privado.

En el caso de que un paciente con Covid-19 es atendido en casa ¿qué medidas se deben tomar?



Es recomendable que esa persona se quede en una habitación aparte y ojalá que tenga un baño solamente para esa habitación y que no la comparta con nadie más, que todo lo que entre a esa habitación lo toque nada más una persona y con todas las medidas, si se puede con equipo de protección personal, que sea una habitación ventilada, que tenga una ventana. Esa sería la situación ideal. Ahora obviamente existen algunas casas que las personas necesitan compartir por ejemplo el baño, o alguien va a tener que estar entrando a la habitación, entonces se recomienda mantener distancia a más de dos metros de la persona enferma. Se puede entrar con una mascarilla normal, pero si va a tener que estar en contacto con la persona, se recomienda que utilice una mascarilla N95 y si se necesita compartir el baño, que se esté limpiado constantemente las superficies del baño después que lo use la persona enferma.

A usted le buscan muchos nicaragüenses para consultarle sobre el Covid-19 ¿qué es lo que más le preguntan?

Casi todos los días me escriben conocidos. Yo crecí en Nicaragua entonces la mayoría de mis amigos, del colegio, y mi familia del lado de mi papá viven en Nicaragua. De allá me preguntan cosas varias pero lo que principalmente me preguntan es que «me recetaron hidroxicloroquina, azitromicina, ¿qué hago? ¿me lo tomo? ¿cómo me lo tomo? ¿cuándo? ¿me lo puedo tomar preventivo? ¿lo debería de comprar?”. Eso es lo que principalmente me preguntan, aspectos relacionados a medicamentos. Yo trato de dar las respuestas basadas en la información científica que ha salido que es limitada pero aprobada que la hidroxicloroquina no solamente no funciona sino que aumenta el riesgo de muerte y en combinación con la azitromicina también aumenta las posibilidades de tener problemas de corazón. Yo lo que les recomiendo es no lo compren y no lo tomen. Yo les recomiendo que si se van a automedicar que utilicen lo que utilizarían para una gripe normal: acetominofén porque tiene un perfil bastante seguro y funciona bien.

¿Qué tipo de procedimientos o medicaciones están recibieron en los pacientes, dependiendo de su estado de salud?

Aquí la gente siempre cuando se enferma trata de buscar medicamentos, de tomar algo para estar mejor más rápido y tiene sentido. Lo que pasa con el Covid-19 es que no existe ningún medicamento comprobado de ser seguro y eficaz para controlarlo entonces ahí viene la realidad que es una realidad indiscutible: el tratamiento de soporte es lo más importante que podés hacer, aun en pacientes que están graves el tratamiento de sostén es mantener la oxigenación, acomodar el paciente boca abajo. No hay un tratamiento que yo te puedo decir “este es el que estamos utilizando». Nosotros vemos caso por caso y los casos que vemos normalmente requieren manejo de síntomas y darle chance a que pasen porque en realidad no hay un medicamento que te diga que va a cortar la enfermedad.

¿Qué le recomienda a las personas frente al Covid-19?

La situación en Nicaragua está muy difícil, yo recomendaría que trataran de alejarse de los hospitales porque es claro que la información que se está dando no es completa, es claro que se están reportando menos casos de los que en realidad hay. Yo les diría que traten de tomar todas las medidas de higiene y que cambien el hábito de ir a la calle a comprar o salir a pasear, que se queden en la casa lo más posible porque si todos se quedan en la casa la probabilidad de contagio es de cero, aunque yo salga y utilice una mascarilla y la otra persona también está utilizando otra no es totalmente seguro, depende de qué tan cerca me puse, de muchas cosas que no podemos controlar muchas veces. Mi recomendación para la gente de Nicaragua es mantenerse en casa, no hagan fiesta, entiendan que esto es serio y más en Nicaragua que no sabemos cuántas personas en realidad están afectadas.

¿El quedarse en casa ha ayudado, en el caso de Costa Rica, para contener la curva exponencial?

Sí, esto se vio claramente cuando establecieron restricciones bastante extensas en Semana Santa. Había restricción, que no se podía salir a la calle de 5 de la tarde a 5 de la mañana y en esos días y las semanas después lo que se reportaron fue de tres o cinco casos al día. Hay otros factores que juegan un papel en esto pero el distanciamiento social y quedarse en la casa es lo único que en realidad puede aplanar la curva. Es lo único.

¿Cuál cree que ha sido el éxito o acierto para que solo 10 personas fallecidas reporten las autoridades costarricenses en lo que va la emergencia sanitaria por Covid-19? En Nicaragua oficialmente son 46

Costa Rica ha hecho muy bien estableciendo restricciones para limitar el movimiento de la gente. Ha hecho que la gente entienda por qué se tiene que quedar en la casa, cuál es es beneficio en realidad porque es diferente que yo te diga: “mirá, quedate en la casa y no salgás porque te podría dar un virus” y vos decís «a mí me puede dar un virus en cualquier momento, me puede pegar mal un viento y me enfermo»; pero aquí a la gente se le ha educado mucho y no solamente ha sido la transparencia que ha tenido el gobierno para decir en realidad cuántos casos se están reportando a diario y hacer un reporte, porque todos los días hacen una conferencia de prensa de Covid-19 y nos dicen cuál es la situación del país, cuáles son los planes. El gobierno ha mantenido a la gente informada y aquí a todos nos han dicho, se nos ha insistido de que si los casos y los muertos suben, va a ser nuestra responsabilidad porque ellos pueden establecer las medidas pero si la gente no las acata, la gente se va a enfermar y fallecer desafortunamente. A mí me parece que el éxito en Costa Rica ha sido que se ha educado a la gente y se le ha dado facilidades para que puedan mantener en casa.

¿Qué tan importante que la población confíe, tenga credibilidad, en el sistema de salud en el contexto de la pandemia, con un virus tan letal?

Es importante creer en el sistema de salud y también no politizarlo. El virus no conoce de política, no conoce de clases socioeconómicas, de nada. Aquí se está muriendo el que se está exponiendo. La credibilidad en el sistema de salud es tan importante como la educación con respecto al virus. Los ministerios de salud de cada país son los responsables de informar al pueblo qué es lo que está pasando, cuántos casos hay, cómo se comporta el virus, qué podemos hacer. Que uno confíe o no confíe en un sistema de salud va a abrir las puertas o cerrarlas a que se creen rumores y datos falsos, que anden circulando mitos. Si vos no le creés al Ministerio de Salud y no te está dando la información correcta, entonces estás más propenso a tomar acciones que van en contra de tu beneficio.

¿Algunas lecciones que le está dejando las atenciones de pacientes con Covid-19?

A mí me ha enseñado que no conoce edad, no conoce nada. Que hay personas más propensas pero todo mundo puede tener un cuadro severo. En lo personal me enseñó la importancia de educar a la gente. Yo me abrí una página en Instagram cuando comenzó la pandemia con ese fin, de educar a la población y que cualquiera que quiera leer, que encuentre información que sea de verdad, que no ande en eso de que la vecina me dijo, que la ella tiene mi misma edad y se salvó. Me ha dejado entender mucho la importancia de educar a la gente. Asimismo la necesidad de transmitir esa misma educación y ese mismo estudio al resto de las personas para que entonces los esfuerzos sean efectivos porque como te digo entre más gente sepa y entienda, menos probabilidad habrá de que esto se vuelva un desastre. O que se vuelva un mayor desastre.

¿En Costa Rica todos los médicos están siendo dotados con todos los medios de protección? Le pregunto esto porque en el caso de Nicaragua se ha denunciado que no todos cuentan con ello y evidentemente se exponen más al contagio

Esto ha sido un problema en todos lados porque creo que al principio de la pandemia cometimos el error de subestimar completamente lo que podría llegar a pasar, tanto hospitales que no compraron suficiente equipo de protección, como personas que no sintieron la necesidad de utilizarlo y vimos la consecuencia. En Costa Rica ahora no solamente se ha vuelto una prioridad en los hospitales y las clínicas darle equipos de protección a los profesionales, sino que las personas aquí usa mascarillas en todos lados. Uno va al supermercado y todas las personas usan mascarillas, usan su alcohol. Uno entra a los lugares y todos tienen alcohol en gel. El equipo de protección no solo es para los médicos, las mascarillas y alcohol son importante para todos. Yo no tengo permiso de entrar al área de aislamiento sin usar equipo de protección personal completo. Tengo que entrar con mascarilla, con protector facial, con guantes, con todo. Y en contraste con Nicaragua, que se le ha dicho a la población y he visto en videos, que no tiene que utilizarlo, que eso para qué, que eso no funciona. Los médicos también no han tenido acceso fácil a esos equipos de protección y esta es una falla monumental porque en el momento en el que comiencen a caer todos los profesionales de salud, los enfermeros, los médicos, los asistentes de pacientes y no haya nadie que atender al paciente, entonces se darán cuenta de lo importante que era.

Ahora, ¿qué tanto protegen las caretas?

Las caretas pueden funcionar perfectamente siempre y cuando se combine con otras medidas de higiene. Si se está usando una careta y no se están lavando las manos, no está utilizando solución de alcohol o no se está manteniendo la distancia de otras personas, pues va a ser igual de efectiva que una mascarilla. Pero las caretas son una excelente opción porque la principal forma de transmisión es a través de gotitas de secreciones respiratorias y las careta las puede detener.

Para las personas que les gusta ejercitarse ¿es recomendable que salgan a correr o hacer algún deporte al aire libre?

Sí se puede salir a hacer deporte, no necesariamente se tiene que utilizar una mascarilla. Hay que tratar de mantener la distancia cuando estemos afuera. Aquí lo que quiero decir de cuando vas a hacer deporte es que se mantenga por lo menos dos metros de otra persona. Si yo salgo a correr y en el camino donde usualmente lo hago es posible que me encuentre a otras personas o que no pueda tener la distancia, entonces se recomienda que se utilice una mascarilla. Pero si se puede mantener la distancia entonces no hay ningún problema. Igual se pueden hacer actividades con el núcleo familiar o las personas que viven en la casa con usted porque igualmente va a ser muy difícil mantener una distancia de dos metros entre personas que viven en la misma casa.