Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (05 de junio)

Nicaragua registra 1,118 casos de Covid-19 y 46 personas muertas por la pandemia, según el último informe del Ministerio de Salud (Minsa). Estas son las noticias más importantes de este viernes 05 de junio.

Las 15 DNP, el principal negocio de los Ortega-Murillo, llevan 73 días clausuradas, pese a que se había informado que estaban en reparación

Este viernes se cumplen 73 días desde que Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), sancionada por los Estados Unidos a finales del 2019, anunció el cierre temporal de 15 estaciones de servicios, pero hasta ahora no hay señales de que estas vayan a reabrir y tampoco que estén en mantenimiento como informó la empresa el pasado 23 de marzo en una circular. Lea la nota aquí.

Karla Chamorro: «Esto es serio y más en Nicaragua que no sabemos cuántas personas en realidad están afectadas»

Karla Chamorro García es una doctora costarricense que creció en Nicaragua, de donde es su padre. Actualmente labora en el área de Emergencia de un hospital privado ubicado en la capital, San José, y le toca atender pacientes con Covid-19. Las jornadas laborales son extensas y cansadas, dice, pero sigue de cerca la situación de Nicaragua con respecto a la emergencia sanitaria, la cual le ha dejado lecciones y le hace repetir con insistencia que «el virus no conoce de política». Lea la nota aquí.

Transportistas ticos tendrán hasta cinco días para dejar mercancías en Nicaragua. Aduanas fronterizas abiertas 24 horas

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio ordenó incrementar de tres a cinco días el tiempo que tienen los transportistas costarricenses para permanecer en territorio nicaragüense ya sea para descargar mercancías o circular por tránsito regional. Esto como medida recíproca que el Gobierno de Costa Rica está aplicando al transporte terrestre internacional regional. Lea la nota aquí.

René Bermúdez, sobreviviente de Covid-19: «Cuando estaba en el hospital llegué a desear morirme»

René Bermúdez aún no canta victoria, y aunque se siente mejor está consciente de que todavía debe cuidarse. René, conocido en el ámbito artístico del país como el Mago Abdul, es uno de los nicaragüenses que ha sobrevivido al Covid-19. «Soy honesto, cuando estaba en el hospital llegué a desear morirme, porque no quería tener esa presión en el pecho, era muy fuerte, y solamente sedado, boca abajo y con oxígeno es que podía respirar, de lo contrario era muy difícil, tenía tantos síntomas que me sentía muy mal, solo quería morirme», relata Bermúdez. Lea la nota aquí.

Cinco profesionales de la salud con síntomas de Covid-19 murieron en un día en Nicaragua

En un solo día, este miércoles, en Nicaragua fallecieron cinco profesionales de la salud con síntomatología de Covid-19, según la Unidad Médica Nicaragüense (UMN). LA PRENSA habló con los familiares de dos de estos sanitarios que confirmaron que la salud de los especialistas se complicó, tras contagiarse del SARS-CoV-2, que produce la Covid-19. “Es terrible, desolador para el gremio” dijo uno de los voceros de la UMN, quien aseguró que esta situación implica otro llamado a las autoridades en función de salvar vidas. Advierte que es preocupante que los médicos sigan expuestos, atendiendo sin equipos de protección personal; una demanda que la han sostenido desde antes que los casos de Covid-19 aumentaran de forma drástica, como en la actualidad, expresó. Lea la nota aquí.