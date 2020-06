En una hamaca que colgaba en su casa se apagó la vida de un rivense que luchaba contra el Covid-19

En una hamaca que colgaba en la sala de su casa de habitación, se apagó la vida de un rivense que durante sus últimas horas, permaneció batallando contra el Covid-19, en soledad. El hombre fue identificado como Roberto de Jesús García Quintanilla, de 56 años, y habitaba en la comunidad de Río Grande, en Rivas.

Cuando sus familiares se percataron que sufría los estragos del Covid-19, buscaron apoyo en la Cruz Roja y un centro de salud para trasladarlo al hospital de esta ciudad, pero aseguran que no encontraron repuesta y tuvieron que dejarlo en casa.

Rosa Marina García Avilés de 51 años, cuenta que su hermano vivía solo y que empezó a mostrar síntomas de Covid- 19 la noche del 30 de mayo. “Me avisan que se encontraba cansado y como yo habito en Rivas, decidí llamar al número de emergencia de Cruz Roja, para solicitar que me lo trasladarán al hospital, pero me respondieron que ellos no trasladaban sospechosos de coronavirus”, relató.

Dijo que la llamada la realizó a las 10:25 p.m. y que al no poder trasladar a su hermano, decidió enviar a Río Grande a un médico para que lo atendiera.

“El doctor llegó a su casa el domingo 31 de mayo y al examinarlo, dijo que tenía pulmonía y que presentaba los síntomas del Covid-19 y le recetó un medicamento para contrarrestar el virus. El lunes que llegué a visitarlo con mis debidas medidas de seguridad, me animé al verlo ya que mostraba mejoría y regresé a mi casa contenta, pero ese día recayó”, comentó Rosa Marina.

Añadió que el martes 2 de junio, regresó a la casa de su hermano para entregarle otros medicamentos y que al verlo se percató que su estado de salud era más delicado. Fue en ese instante que llamaron al centro de salud Manin Renner, de Rivas, para solicitar una ambulancia y poder trasladarlo al hospital.

Tenía dificultad para respirar

“Mi hermano ya tenía dificultad para respirar. Se le escuchaban unos ronquidos feos, pero pasaron los minutos y horas y la ambulancia del centro de salud nunca llegó. Tampoco personal médico, por lo que mi hermano continuó luchando por su vida en casa”, afirmó.

La noche del 2 junio, Roberto se acostó a dormir en su hamaca, pero a las 5:30 a.m., del siguiente día ya no respondió a los buenos días que dio un primo que llegó a buscarlo con otras dos personas, segundos después se percataron que estaba fallecido.

“Al enterarnos de su muerte se fue al centro de salud Manin Renner a solicitar apoyo, para que me ayudaran con el procedimiento del funeral y me respondieron que buscará al médico que había brindado atención a mi hermano y luego me dieron tres trajes para que los utilizarán las personas que lo iban a enterrar”, detalló.

Según la denunciante, al no encontrar apoyo, tuvo que buscar a tres personas para que se encargaran de introducir en el ataúd el cadáver de su hermano y luego sepultarlo en el cementerio de Río Grande.

“El funeral fue a eso de las 1:30 p.m. del miércoles tres de junio y agradezco a la alcaldía de Tola que envió una máquina a realizar la fosa, pero las autoridades del Ministerio de Salud, no llegaron ni a indagar la causa de muerte de mi hermano, ni a dar las recomendaciones requeridas en estos casos”, concluyó Rosa Marina.