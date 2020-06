Monseñor Abelardo Mata pide a parroquias estar cerca de la feligresía católica ante la pandemia

El obispo de la Diócesis de Estelí, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, emitió este viernes una carta dirigida a sacerdotes, presbíteros y diáconos de las 28 parroquias de Las Segovias, exhortándoles a mantener la fe en Dios y el acercamiento con la feligresía católica ante la pandemia del nuevo coronavirus.

La comunicación de Mata se da en el contexto de la actual crisis sanitaria mundial, ocasionada por el Covid 19, la cual se prolonga en el tiempo y se expande con mayor rapidez por nuestro país, golpeada por el hambre, el desempleo y las divisiones a causa de las ideologías políticas.

Recordó que recientemente la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) recogió algunas voces que interpelaban en esta situación, “a éstas me remito unir algunas otras (voces) que reflejan la dureza de la crisis (pandemia del coronavirus)”, manifestó en su carta Mata, quien recoge el dolor de las familias que lloran a sus difuntos sin una despedida, también el temor y la incertidumbre que vive la gran mayoría de la población, debido al silencio y la desinformación sobre el avance de la pandemia en Nicaragua.

También refleja en su carta el miedo de muchas personas a recurrir a los hospitales, “prefiriendo sufrir las enfermedades en silencio dentro de sus hogares”, quien a la vez dijo que la manipulación de la conciencia y la coacción a una gran parte de la población, especialmente a los trabajadores del Estado, que asisten obligadamente a los eventos convocados por el gobierno a pesar de la gravedad de la pandemia.

A la vez expuso el reclamo existente de la población ante el alarmante aumento en los costos de los servicios básicos (agua, luz, alimentos y medicinas) y la mala gestión del gobierno para paliar el impacto económico de la pandemia en los hogares nicaragüenses.

“En el evangelio de Mateo 25, 37-40; Jesús nos invita a no ser indiferentes con esta realidad que viven los más desprotegidos. En esta pandemia nadie está exento de ser víctima. Sin embargo, los que sufren la peor parte son los más empobrecidos, los que se gana el pan de cada día. Hacia éstos hay que volver la mirada y acogerlos con nuestra capacidad de amar, viviendo con ellos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La solidaridad en este tiempo es un valor inaplazable”, exhortó Monseñor a los líderes de la Iglesia Católica de las 28 parroquias del norte de Nicaragua.

A la vez que recogía pasajes de la Biblia que citan: «¿Cuántas veces estuve enfermo y no me visitaste?, ¿Cuántas veces tuve hambre y no me diste de comer?». A la vez que agradecía a los sacerdotes, presbíteros y diáconos de las 28 parroquias de Las Segovias las iniciativas que creativamente implementan para llevar el consuelo, la fe y la esperanza a los hombres y mujeres que no tienen a quien acudir.

Por lo que los llamó, sin exponer la vida de los penitentes ni la de ellos, a encontrar mecanismos apropiados para abrir las puertas de los templos con la prudencia pertinente en medio de situaciones como estas (pandemia) para atender a sus hijos sufrientes que buscan un último recurso para depositar su dolor y angustia en el único que les queda como es la verdadera salvación en Jesucristo.

Los 28 templos católicos, incluyendo la catedral de la ciudad de Estelí, mantiene sus actividades en su mayoría a puertas cerradas y en otras ocasiones ofician misa con poca feligresía católica para guardar distanciamiento y prevenir contagios del coronavirus.