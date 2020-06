Usar tapaboca bajo la lluvia ¿Seguimos protegidos del Covid-19?

La temporada lluviosa llegó al país e inevitablemente se encontró con la pandemia del Covid-19. Algunas clínicas y hospitales de Managua han instalado toldos en las afueras de sus edificios, para mantener bajo «techo» a las personas que esperan noticias de sus enfermos. Pero el ir y venir de la gente en plena lluvia hace casi imposible que no terminen empapados en el exterior de los hospitales, donde hay mucha actividad por estos días.

Dos personas frente a la entrada de emergencia del Hospital Alemán, este viernes 5 de junio, 2020. LA PRENSA/Foto de Oscar Navarrete

Además, ni el contagio de Covid-19 ni la temporada lluviosa ha detenido la llegada de numerosas personas a los centros asistenciales de Managua. Este invierno está siendo recurrente ver a personas caminando bajo los aguaceros: algunos con paraguas, pocos con impermeables, la mayoría con tapabocas, casi todos pendientes de sus celulares, aunque se mojen los aparatos. Todos se acercan en más de una ocasión al guardia de seguridad del hospital, para decirle algo.

Casi nadie guarda el distanciamiento físico, puede ser que alguien lo intente, pero no lo logra. Ese era el ambiente este viernes lluvioso por la mañana en el Hospital Sermesa, ubicado en Bolonia, Managua, específicamente al noreste de ese edificio hospitalario, donde se encuentra la morgue y donde también entran y salen carros fúnebres o camionetas con ataúdes, constató LA PRENSA.

La mayoría de las personas que esperaban eran mujeres. Algunas estuvieron allí más de dos horas bajo la llovizna. Sermesa es uno de los hospitales que ha colocado toldos, pero no a ese lado donde se encuentra la morgue.

En el Hospital Alemán Nicaragüenses, ubicado en el Distrito VI de la capital y donde se atienden los casos de Covid-19 oficialmente, las personas que esperaban afuera pasaron la lluvia de este viernes aglomeradas bajo las soleras de los negocios de farmacias que quedan frente a la entrada de emergencia.

En Nicaragua, en este momento, existe el riesgo de que la enfermedad del Covid-19 se combine con enfermedades infecciosas y respiratorias que proliferan en tiempos lluviosos. El uso de la mascarilla es una de las medidas que se recomiendan a nivel mundial, para no esparcir el Covid-19, que es una enfermedad altamente contagiosa y letal para los humanos. En el mundo ya hay más de 6 millones de contagiados y casi 400 mil muertos por esa enfermedad.

En un país como Nicaragua, donde no hay forma de saber quien esta contagiado –porque el Estado no aplica pruebas masivas de Covid-19–, todos son sospechosos de estar enfermos de Covid-19, así que todos tienen que usar tapaboca, para tener menos posibilidad de transmitir el virus.

¿Y el tapabocas bajo la lluvias?

El doctor Leonel Argüello recomienda que lo mejor es usar además careta facial o pantalla protectora plástica. Pero ¿qué pasa con el tapabocas cuando llueve? ¿Las personas siguen protegidas?

El doctor Argüello dijo que una mascarilla o tapaboca mojado «ya no sirve, no protege». Además señaló que mientras las personas no guarden el distanciamiento físico de un metro y medio entre cada persona en las entradas de los hospitales, estos lugares se convierten en una fuente de contagio para los familiares de los pacientes.

Plan para informar a los familiares

Argüello consideró que por un asunto de trato digno, los centros médicos deben de tener un plan para hablar con los familiares de los enfermos vía telefónica y «llamar dos veces al día como mínimo, para informar si su paciente está igual, mejor o peor».

«No le va a llevar ni un minuto atender con amabilidad a cada familiar y con esto evitaríamos más contagios. Por ningún motivo la población debe aglomerarse, pues está poniendo en peligro su vida y la de su familia», dijo el doctor Argüello.