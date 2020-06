Ricardo Mayorga vivía de la polémica que pudiera ocasionar su lengua. Representaba esa faceta exagerada del boxeador inculto, callejero, en donde su reinado lo adornaba el machismo, su nombre significaba insulto. Eso provocaba muchos disgustos entre la gente, otros se enrollaban en la hipocresía de criticarlo a la distancia y lo seguían de cerca y, finalmente, había un público que lo veía solo como un factor de entretenimiento.

El Matador permaneció durante cuatro años creando esperanzas a base de saliva. Desde su coronación ante Seis Cabezas Lewis y las victorias sorpresivas a Vernon Forrest, no produjo otra victoria de resonancia. Había alcanzado su límite y aparecido todo lo que nunca tuvo: fama y dinero, combinado con una personalidad de «no me importa nada» fueron los ingredientes perfectos para convertirlo en un antihéroe. Mientras más malo parezca, mejor para los promotores y Mayorga se encargó de hacer bien lo que sabía ejecutar: ser él mismo.

Aquí te presentamos las polémicas e insultos más humillantes de Ricardo Mayorga antes de sus combates:

Contra Félix «Tito» Trinidad: Peleó ante el boricua un 2 de octubre de 2004. Trinidad venía del retiro y lo mejor que podía encontrarse era a un Mayorga campeón, sin mucha técnica y exagerada boca. El Matador en la primera conferencia de prensa sacó un cartel de Trinidad y le dijo a los periodistas: «Éste es quien me va hacer los mandados a mí. Te voy a noquear, pero no te quiero mandar al psiquiatra todo jodido que no reconozcas a nadie. Tu papá es un ignorante por haberte echado conmigo». Luego Mayorga tomó el cartel y delante de todos los fotógrafos y camarógrafos lo pisó y empezó a saltarle encima a la foto de Trinidad. Finalmente, Trinidad aceptó una apuesta de Mayorga de 100,000 dólares al ganador y públicamente firmaron un papel que lo certificaba.

Te puede interesar: La misteriosa enfermedad que podría acabar con la carrera de la joya del boxeo nicaragüense

Frente a Oscar De La Hoya: El combate se realizó un 6 de mayo de 2006 en medio de mucha tensión. El chico de oro venía de un año sabático por el nacimiento de su hijo Gabriel. En el primer reportaje promocional Mayorga sentó las bases de sus insultos. «Cuando le pegue a De La Hoya lo voy a sentar y lo pondré a orinar». Luego en la conferencia le dio una cachetada y le dijo: «Dile a tu mujer que te dé huevos en la mañana para que te parés a pelear conmigo y no te tirés como cuando enfrentaste a Hopkins. Sos un playo»… y por si fuera poco agregó: «No sabes representar tu raza maricón. Vivan todos los Latinos», lo decía mientras vestía un traje de torero, reflejando claramente el nivel de showman que era. Durante el documental previo a la pelea realizado por la televisora HBO, Mayorga dijo: «A él no lo quiero noquear, lo quiero matar parándole el corazón» y, concluyó su ristra de insultos antes de iniciar la pelea sobre el ring: «Te dije que te iba a turq…*/$%… Qué habla este mono ( refiriéndose a su entrenador de raza negra)».

Ante Shane Mosley II: En este combate ni Mayorga ni Mosley tenían mucho para dar. Ya sus carreras boxísticas tenían un pie en la tumba, Aquí más allá de los insultos de siempre todo se subió de tono cuando Mayorga le dio una palmada en el trasero a la novia de Mosley. El oponente se le fue encima e inició el show. Cuando le preguntaron a la afectada si haría una denuncia dijo: «No lo haré porque mi novio hará pagar caro a Ricardo Mayorga», además que le propuso a Mayorga darle 10 mil dólares si se dejaba pegar de ella por cinco minutos. El nicaragüense le respondió: «Mejor le doy 25,000 dólares si me deja darle otra nalgada «.

Contra Fernando Vargas: No hay dudas que esta tiene que ser el combate en que Mayorga insultó más a un oponente. Ocurrió en 2007 y en la primera conferencia no dejaba de decirle gordo de forma despectiva. «Quiero que todo el mundo sepa que el gordo éste siempre me ha tenido miedo. El gordo éste cuando era campeón estaba de maricón demandando al Consejo Mundial de Boxeo que quería mi título sin pelear. La pelea será en 162 libras porque el gordo éste ya no puede bajar más». Luego se fueron a los puños. Ambos se lastimaron pero Mayorga recibió más golpes a puño limpio. La cara le quedó aruñada e hinchada. Tras algunos insultos imposibles de escribirlos en esta nota, salieron un día después cara a cara en la tv pero a la distancia y Mayorga ofendió tanto que cortaron la señal: » Tu madre va a ser la peor pedrera y borracha de ese puto país porque ya no la vas a poder mantener»…. Vargas le respondió con otra ofensa: «Cállate pendejo».