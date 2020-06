Observatorio Ciudadano: 112 municipios del país contagiados con Covid-19. Casi todos los departamentos registran entierros clandestinos

El nuevo coronavirus ha llegado en forma de casos sospechosos a 112 municipios de Nicaragua, es decir a la gran mayoría de los 153 que tiene el país, según la última actualización del Observatorio Ciudadano de Covid-19, que hasta este 3 de junio contabiliza más de cinco mil posibles contagios (5,027) y 1,114 fallecimientos (la mayoría por sospechas de coronavirus), en un contexto de transmisión comunitaria y crecimiento de la curva exponencial de la epidemia.

El grupo interdisciplinario sostiene que del 28 de mayo al 3 de junio se identificaron 1,292 nuevos casos de Covid-19, que representa un incremento del 35 por ciento con respecto a su reporte cortado al 27 de mayo.

Las muertes tampoco se han detenido. En el periodo de referencia, 309 personas más perdieron la batalla contra el virus sumándose a las 805 que fallecieron entre el 1 de abril y el 27 de mayo, según el Observatorio Ciudadano, que lleva un registro independiente ante los datos opacos y carentes de detalles del Ministerio de Salud (Minsa).

El Observatorio está conformado por un equipo interdisciplinario que recoge información proporcionada por organizaciones, redes y ciudadanía en general. El grupo está integrado por profesionales de la medicina (incluyendo salubristas y epidemiólogos), comunicación, investigación, ingeniería, informática y estudiantes.

Según el último reporte, un total de 82 municipios reportan muertes de personas sospechosas por Covid-19 o neumonía. Pero además “hasta la fecha se ha recibido información de entierros clandestinos en 16 de los 17 departamentos y/o regiones autónomas. En un total de 40 municipios”, dice el Observatorio.

De las 1,114 muertes acumuladas, 99 se atribuyen a neumonía y 1,015, el 91 por ciento, se vincula a sospecha de Covid-19. “Estas muertes han tenido lugar en todos los 17 departamentos y regiones autónomas del país. Managua (517), Masaya (152), León (88) y Chinandega (84) reportan el mayor número de muertes”, indica el documento.

Lamentan que gente no comprenda gravedad

Los nuevos números del Observatorio confirman los temores que 34 asociaciones médicas nicaragüenses expresaron el 1 de junio, de que el virus estaba entrando en su fase de mayor propagación y por tanto era urgente que la población se sometiera a una cuarentena voluntaria de entre tres a cuatro semanas.

Sin embargo y pese a los alarmantes números, en los barrios y los mercados, la dinámica no ha cambiado, tras siete días del comunicado, que fue respaldado por la empresa privada, que pidió a la población y empresas escuchar la alerta y tomar precauciones.

El epidemiólogo Álvaro Ramírez, explica que el gobierno perdió la oportunidad de declarar una cuarentena temprana y “entre más días ellos tarden en esto-medidas- la agonía del pueblo nicaragüense se va a continuar prolongando”.

Población debe quedarse en casa

El presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Nicaragua, Róger Pasquier explicó en un webinar, desarrollado este sábado, sobre la cuarentena voluntaria, que es importante que la población comprenda que debe quedarse en casa, y que solo salgan los que deben trabajar.

También se debe tener mucho cuidado con la población que padece enfermedades crónicas.

“El motivo por el cual, nosotros hemos hecho, todas las Asociaciones Médicas de Nicaragua este llamado al pueblo y a la comunidad internacional que nos apoye para lograr de alguna forma, -que esa curva sea lo menos dañina para el pueblo. No nos olvidemos de algo, parece que de repente hablamos de números y de matemáticas, pero en realidad, lo que estamos hablando es de vidas humanas. Estamos hablando de amigos, de colegas, de hermanos, de parientes, de mamas, papas, de abuelos, que son súper valiosísimos para nuestro país”, expresó.

Ramírez explica que con declarar la cuarentena no es suficiente porque debe estar acompañada de medidas sociales, intersectoriales, un llamado a la nación entera a unirse, y eso debe generar la voluntad política a nivel internacional para canalizar ayuda. Pero aunque se declare cuarentena, pero no haya voluntad nacional ante la epidemia, no se va a hacer la diferencia.

Los médicos convocaron a la cuarentena, pero necesitan la participación de diferentes sectores, para ayudar a que las comunidades más vulnerables puedan quedarse en casa. El doctor Pasquier lamenta que en los barrios populares no ha permeado el mensaje de estar dentro de sus casas, los mercados populares siguen con mucha actividad, no se respetan las distancias, hay lugares donde nadie anda con mascarillas.

En conclusión: “sin una buena campaña de información muy difícilmente lograremos el 100 por ciento de un aislamiento social. Si la respuesta es no logramos ese aislamiento, muy triste porque habrá más morbilidad, mas reproducción del virus y mayor letalidad”, expresó el médico en el webinar.

La doctora Verónica Aviles, cirujana mastóloga junto a la doctora Greta Solís, presidenta de la Asociación Médica, también expresaron su preocupación sobre el ritmo de los contagios de la pandemia.

Solís enfatizó en la desprotección en la que se encuentra el personal médico en los centros hospitalarios, y Avilés, dijo que las instituciones deben colaborar con el gremio, si bien es cierto, que “no vamos a paralizar a Nicaragua” porque eso depende de otros entes gubernamentales, si se puede apoyar desde la posición de cada uno.

El Observatorio Ciudadano alertó que en la semana de referencia del análisis todos los departamentos registraron aumentos estrepitosos en el número de casos sospechosos respecto a lo que se tenía hasta el 27 de mayo. «La RACCN incrementó el número de casos en 100 por ciento, Boaco 158 por ciento, Jinotega 182 por ciento, Madriz 72 por ciento, Nueva Segovia 53 por ciento, León 57 por ciento, Matagalpa 56 por ciento, Estelí y RACCS 30 por ciento, respectivamente», mencionaron entre los aumentos más dramáticos.

«Desde el Observatorio Ciudadano nos sumamos al llamado hecho por las 34 Asociaciones Médicas a una cuarentena nacional voluntaria y convocamos a la ciudadanía a organizar en cada cuadra, barrio y comunidad acciones de solidaridad para apoyar a quienes más lo necesitan. También le recordamos al Estado su obligación de contar con una política pública que incluya todas las medidas de prevención y atención para salvar la vida de las y los nicaragüenses», dijo el grupo multidisciplinario.

Observatorio confirma golpea agremio

Uno de los sectores más vulnerables antes los contagios son los profesionales de la salud, cuyos colegas han denunciado la falta de equipo de protección personal que incrementa el nivel de exposición al atender pacientes sospechosos o confirmados con Covid-19.

El Observatorio reporta hasta el 3 de junio 458 trabajadores de la salud con sintomatología presuntiva de Covid-19, originarios de 16 departamentos (Managua, Matagalpa, León y Chinandega) y 41 municipios. Además de 48 muertes sospechosas del virus. Incluyen a 18 médicos, 12 personal de enfermería, 7 personal administrativo, 2 visitadores médicos, 2 laboratoristas y siete de varias especialidades, como personal técnico.