Israel Lewites Cornejo: «Mi musa es Nicaragua»

“Que todo arda” es el nombre de la incendiaria novela que recientemente publicó Israel Lewites Cornejo. Se trata de la primera obra de este ingeniero nicaragüense, de ascendencia judía y madre mexicana. Lewites está exiliado en Panamá, su mascota es una lagartija y de niño quería ser alcalde de Managua.

¿Sabe por qué le pusieron su nombre?

Por mi abuelo, Israel Lewites Chester, un inmigrante judío.

¿Cuál fue su juguete preferido cuando era pequeño?

Los rompecabezas.

¿Qué olor lo traslada a su infancia?

El olor del Eskimo de cocoa.

¿Qué animal le gustaría ser?

Una tortuga de las islas Galápagos, viven mucho y me encanta estar vivo.

¿Qué lo pone nervioso?

Una cucaracha voladora.

Si no fuera escritor, ¿qué sería?

No me siento escritor, yo soy y volvería a ser ingeniero.

Si le concedieran tres deseos, ¿qué pediría?

Que caiga la dictadura, que pase la pandemia y que empiece la reconstrucción de Nicaragua.

¿Qué quería ser de adulto cuando era niño?

Alcalde de Managua.

¿Qué es lo más loco que ha hecho?

Caminar en un glaciar del monte Everest sin equipo para hielo.

¿Sin qué invento no concibe el mundo?

El jabón y más ahora, en los tiempos del Covid.

¿Qué comida no puede rechazar?

Los tacos del pueblo de mi madre.

¿Pasa tiempo en cuarentena o autoconfinamiento?

Recluido escribiendo, saliendo de casa una hora cada dos semanas (para ir al supermercado).

¿Tiene mascota?

Desde hace semanas una pequeña lagartija está adentro de mi casa. Me alegra mucho cuando me la topo.

¿Quién o qué es su musa para escribir?

Nicaragua.

Un mensaje para los nicaragüenses.

Hoy toca resistir, pronto vendrán mejores días.

