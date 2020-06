Las bolsas más grandes de la historia pagadas en veladas de boxeo en Nicaragua

Nicaragua no se ha caracterizado históricamente por tener músculo deportivo ni industria al rededor. El deporte pinolero, especialmente el boxeo, se ha mantenido prácticamente del esfuerzo de algunos promotores, dádivas de la empresa privada y en ocasiones apoyo gubernamental. Sin embargo, han existido esos momentos insólitos, como si fueran sacados de un guion de cuentos de hadas por lo inverosímil que se escuchan, no obstante, los personajes principales confirman la veracidad de dicha información. Aquí te presentamos las bolsas más grandes de la historia pagadas en el boxeo nacional.

Rosendo Álvarez vs. Kermin Guardia

El excampeón mundial Rosendo Álvarez cuenta que estaba en el camerino antes de subir al ring en el Estadio Nacional Dennis Martínez. Era un 30 de marzo de 1996. Tres meses atrás se había convertido en el primer campeón mundial nicaragüense tras el retorno del boxeo profesional al país. Había conseguido un triunfo complicado en la casa del tailandés Chana Porpain. Según Álvarez, Carlos García, ministro de Deportes de la Presidencia de Violetas Barrios de Chamorro, tenía la orden de la Presidencia de hacer una pelea de título mundial. “Recuerdo que mi título despertó un gran entusiasmo y la gente quería que peleara en Nicaragua. Luis Espada, quien era un súper concertador de peleas llevó la negociación”, apuntó el excampeón.

De acuerdo con lo que recuerda Álvarez, la Presidencia se haría cargo de todo. Sin embargo, antes de subir al ring Luis Espada llegó al camerino: “No nos han depositado todavía el dinero”, le dijo a Rosendo. La bolsa que habían estipulado era de 90 mil dólares más 5 mil de gastos en preparación. Una cifra nunca vista en el país para un combate de esa magnitud. “Nos pusimos de acuerdo. Ahí estaba Espada, Mario Arce, era mi promotor y yo. Decidimos que si no nos pagaban antes no subíamos al escenario”, relata el ahora promotor. “El comandante Humberto Ortega era uno de los que daban garantía que se haría la transferencia y la presidencia delegó a Emilo Pereira, ministro de Finanzas”, asegura.

Por su parte, Guardia devengaría una bolsa de 35 mil dólares y entre enredos con sus manejadores solamente le dieron 20 mil. “Esa fue la única vez que gané esa cantidad de dinero aquí en Nicaragua. Luego en mis otras peleas yo montaba las veladas y no tenía una bolsa, sino que me hice cargo de mi carrera porque Don King me la tenía congelada. Ganaba por patrocinio de mi empresa Boxing Star”, señaló Álvarez.

La pelea ante Guardia no fue sencilla para Rosendo. Empezó tocando la lona, pero se recuperó para noquear en tres asaltos. “Kermin Guardia era un buen peleador. Ellos se confiaron que me habían pegado, pero estaba mal parado y el golpe me dio en el guante que estaba junto al mentón, fui atrás y caí, me hicieron conteo y eso permitió que se detuviera. Era rápido de piernas. Eso me favoreció porque pensó que me tenía noqueado, dejó de moverse y se fajó conmigo”, agregó.

Alexis Argüello vs. Rigoberto Riasco

El 31 de mayo de 1975 Alexis Argüello decidió defender por segunda vez su título de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra el panameño Rigoberto Riasco, conocido como el Pequeño Veneno. Con 19 victorias y cuatro derrotas el oponente no se veía peligroso. La cita fue en el Estadio Flor de Caña en Granada. El Flaco Explosivo noqueó en tan solo dos asaltos al canalero y se cree que ganó 30 mil dólares.

“Nunca se supo realmente cuánto ganó Argüello para esa pelea. Según se hicieron los cálculos fueron 30 mil dólares. Eso no era nada. Alexis tuvo que ceder porque sabía que en otro país ganaría mucho más”, rememora el cronista deportivo Edgar Tijerino, quien ha escrito tres libros sobre el ídolo más grande del deporte nicaragüense, además de ser el que lo bautizó como el Flaco Explosivo en su primer libro.

Román “Chocolatito” González vs. Francisco “el Chihuas” Rodríguez .

El 2013 se había convertido en un año en blanco y negro para Román González. No había realizado ninguna pelea de importancia. Inició peleando en el Polideportivo España contra el colombiano Ronald Barrera, luego la empresa Prodesa se encargó de realizar su segunda pelea ese mismo año contra el mexicano Francisco “el Chihuas” Rodríguez, ranqueado mundial. La cita se dio el 21 de septiembre en el Hotel Crowne Plaza. Chocolatito noqueó en siete asaltos de los 10 que estaba estipulada la pelea. El réferi Onofre Ramírez consideró que el mexicano estaba recibiendo castigo innecesario. Por esa pelea Chocolatito recibió 25 mil dólares, siendo la bolsa más grande que ha conseguido el nicaragüense en el país.

Según explicó Silvio Conrado hijo para el libro la Luz de la esperanza, sobre la vida del tetracampeón, que no fue un regalo de Akihiko Honda de Teiken Promotion como se manejó. “Siempre se mintió sobre eso. Lo que realmente ocurría es que se montaba el evento. Yo le vendí la señal de televisión a Honda para Japón en 30 mil dólares y él la revendía en no sé cuánto. Imaginate que solo en taquilla se recaudaron 9,900 dólares y la bolsa era de 25 mil, además de lo que se le debía pagar a los otros peleadores, el oponente y los gastos del lugar y el montaje. Además después de pagar el peaje y todos los gastos quo uno recurre para mandar la señal al satélite y que los japoneses lo bajen a Román se le daba un diez por ciento”, comentó.

Más combates

No se maneja cifra exacta de lo que ganó Eddy Gazo cuando se convirtió en campeón mundial el 20 de septiembre de 1980 venciendo en el Estadio Nacional a Miguel Ángel Castellini. Asimismo, en una economía debilitad y sin mucho apoyo promotoras como la de Marcelo Sánchez, Pinolero Boxing, han logrado pagar bolsas atractivas a nivel local en algunas peleas recordadas por los fanáticos. “Cuando peleó el Toro Benavides contra René ‘el Chirizo’ González recibió cerca de dos mil dólares, además que se le había pagado el campamento en Panamá con Garibaldi. También cuando el Toro peleó contra Antonio Cermeño por el título Fedelatin de la AMB la bolsa fue muy buena y de las últimas bolsas que recuerdo ocurrió en la pelea de Rosember Gómez contra Walter Castillo, ganaron entre 1,500 y dos mil dólares”, indicó Sánchez.

Por su parte Rosendo Álvarez de Búfalo Boxing recuerda que como promotor en la pelea que ha pagado más fue la de Marcos Mojica contra José “Quiebra Jícara” Alfaro. “Se le pagó a Mojica 43 mil córdobas (1,300 dólares) y también a Carlos Buitrago cuando peleó ante Yader Escobar conocido como Rosendito, en esa pelea le pagamos 35 mil córdobas (1,030 dólares)”, reveló.