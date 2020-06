¿Dónde están los 14.2 millones de dólares que Ortega recibió del BCIE y Taiwán para pandemia? Urge proteger a médicos

Pese a que el régimen de Daniel Ortega sigue sin tener una estrategia para enfrentar el impacto de la pandemia por Covid-19, lo que ha dificultado la obtención de financiamiento internacional, sí cuenta con 14.2 millones de dólares, además de donaciones valoradas hasta en 80 mil dólares por equipos de protección personal destinado al Ministerio de Salud (Minsa), de los cuales no ha rendido cuentas y tampoco se conoce cómo los administran.

Una de las barreras para que el gobierno no pueda acceder a los fondos frescos, según economistas, dispuestos por organismos multilaterales para atender la pandemia en países en desarrollo, es la ausencia de políticas que mitiguen el impacto del nuevo coronavirus.

En ese sentido, la cooperación taiwanesa y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han sido los principales soportes para darle oxígeno monetario, en momentos en que países como Estados Unidos han optado por canalizar su cooperación a través de organizaciones no gubernamentales y otros, como la Unión Europea, también siguen esa tónica.

Entre las donaciones que el régimen debe rendir cuenta figura una que le entregó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que el 2 de abril facilitó batas quirúrgicas, guantes, mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95, gafas de protección y bolsas de seguridad. Todo eso valorado en 80 mil dólares, antes había entregado kits de protección para el personal y reactivos para las pruebas Covid-19.

En una nota de prensa sobre el segundo donativo, la OPS explica que los equipos “están destinados a proteger al personal de salud de infectarse y así asegurar que se mantengan saludables y puedan seguir brindando atención”. Sin embargo, la realidad en los hospitales es otra y hasta este viernes, al menos 36 profesionales de la salud han fallecido en medio de la emergencia, según la Unidad Médica Nicaragüense (UMN).

La doctora Greta Solís, presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense, desconoce qué ha pasado con los insumos donados. Recordó que es responsabilidad del Ministerio de salud (Minsa) proveer los materiales necesarios al cuerpo médico. No obstante, esta semana les avisaron que en uno de los hospitales que atiende casos de Covid-19 en Managua, la dirección del centro les había informado que se les acabaron las mascarillas.

Nicaragua ha acumulado esos 14.2 millones de dólares gracias a la redistribución de un préstamo para infraestructura vial, previamente aprobado por el BCIE. Fueron 11.7 millones de dólares inyectados al gobierno para enfrentar la pandemia; antes, había recibido un millón como donación por parte del BCIE, debido a la respuesta regional ante la crisis sanitaria, y Taiwán, su cooperación internacional más visible, le ha dado 1.5 millón de dólares, sumado a las constantes donaciones de insumos médicos.

Cien mil pares de cubre zapatos y 3 mil 800 batas descartables unitallas; 1, 500 termómetros digitales infrarrojos, 4 sistemas automáticos de termómetros infrarrojos y 2 analizadores automáticos de ácido ribonucléico y 80 mil tabletas de hidroxicloroquina; más de 1.5 millones de mascarillas quirúrgicas son parte de las donaciones entregadas por Taiwán.

Las primeras donaciones de mascarillas a Nicaragua Taiwán las hizo en abril pasado cuando dio un un lote por 29,400 unidades, luego entregó otras 120 mil mascarillas y finalmente en junio donó al régimen 1.5 millones de mascarillas.

¿Cómo la distribuyen? No se sabe, mientras, los médicos siguen denunciando lo vulnerable que están ante los contagios, al no tener el equipo de protección necesario.

El economista Róger Artega explica que uno de los problemas es la confianza, que se gana con transparencia, y como en Nicaragua no hay transparencia no le tienen confianza. Han pasado dos meses desde que el gobierno de Daniel Ortega accedió al millón de dólares otorgado por el BCIE y todavía no se sabe en qué se invirtió, no hay registro, y si existe, no está publicado, cuestionó Arteaga, quien considera que “no hay confianza de la transparencia de cómo el gobierno de Ortega está manejando estos recursos-en relación a la pandemia”.

Tampoco ha rendido cuentas sobre los 26 mil test rápidos para identificar casos de Covid-19. Médicos aconsejaron la mejor forma de utilizarlos, pero el Minsa mantuvo su hermetismo. “Aquí hay leyes que obligan a que el gobierno divulgue el uso que hace de los recursos que recibe en préstamos, en donaciones y lo que recauda en impuestos. Hay una norma de transparencia, hay una ley de transparencia, pero que no se cumple, eso es lo que preocupa a estos organismos financieros (…)”, expresó Arteaga.

Pese a que otros fondos se esperan que lleguen al país para enfrentar la crisis humanitaria, el gobierno no será el responsable de canalizarlo. Los 750 mil dólares destinados por Estados Unidos para enfrentar la pandemia, serán facilitados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) a organizaciones internacionales presentes en el país.

Asimismo, la Unión Europea (UE) destinó 35 millones de euros (38.34 millones de dólares, aproximadamente) para apoyar a la población más vulnerable de Nicaragua frente a la pandemia del Covid-19. El economista Luis Murillo sostiene que hay una debilidad estructural, que es la falta de transparencia, lo que también limita acceder al bolsón de recursos que se tiene a nivel internacional.

Por su parte, la especialista en salud pública, Ana Quirós, explica que quienes donan están en todo su derecho de exigir transparencia, pero hasta ahora los más visibles han sido Taiwán y el BCIE, que han mantenido una relación colaboracionista con el régimen.

¿Qué pasó con el Interferón?

El régimen de Daniel Ortega también debe explicar qué pasó con el uso del interferón, tomando en cuenta que destinó 5.9 millones de dólares de fondos del BCIE para comprar ese medicamento que al final fue excluido de los protocolos de manejo de la pandemia en Nicaragua.

El Gobierno dijo que con esos fondos se iban a comprar 49,715 inyecciones de Interferón Beta 2B. El pasado 8 de abril, al país llegaron ocho mil dosis de Interferón provenientes de Cuba, con el objetivo de estar preparados en la pandemia; no obstante, en la última versión del protocolo del Minsa ya no lo incluyen entre los medicamentos para tratar la Covid-19.