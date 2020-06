Policía de Minneapolis será desmantelada y reconstruida

El departamento de policía de la ciudad estadounidense de Minneapolis será desmantelado y reconstruido, dijeron el domingo (07.06.2020) funcionarios de la municipalidad, luego de que la muerte en custodia de George Floyd desatara una ola de protestas contra el racismo en las fuerzas del orden, mismas que continuaron durante la joranda en diversas ciudades del país.

«Nos comprometimos a desmantelar la policía tal como la conocemos en la ciudad de Minneapolis y a reconstruir con nuestra comunidad un nuevo modelo de seguridad pública que realmente mantenga a salvo a nuestra comunidad», dijo la presidenta del concejo municipal, Lisa Bender.

Alondra Cano, otra integrante del concejo, tuiteó que la decisión fue tomada por la mayoría de los miembros de la municipalidad, que coincidieron en que el departamento de policía «no es reformable y que por tanto se acabará con el actual sistema».

A veto-proof majority of the MPLS City Council just publicly agreed that the Minneapolis Police Department is not reformable and that we’re going to end the current policing system.

— Council Member Alondra Cano, City of Minneapolis (@MplsWard9) June 7, 2020