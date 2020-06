El nuevo virus SARS-CoV-2 ha contagiado a más de 7 millones de personas en el mundo, en tanto las muertes globales son al menos 403,267, de acuerdo a reportes de la universidad Johns Hopkins. En Nicaragua, según el último reporte del Minsa, hay 1,118 casos y 46 muertos.

Este es un minuto a minuto sobre los avances del coronavirus en todo el mundo este lunes 08 de junio.

El Salvador reporta 3,104 casos del nuevo coronavirus. La autoridad sanitaria salvadoreña detalló que hay 463 casos asintomáticos y 55 personas falllecidas. En las últimas 24 horas se reportan 89 casos nuevos.

«El contagio masivo está en su punto más alto en todo el país», aseguró el Ministerio de Salud.

Moscú pondrá fin al confinamiento en la ciudad el 9 de junio. Moscú, la zona de Rusia más afectada por la pandemia del nuevo coronavirus, pondrá fin el 9 de junio al confinamiento impuesto a la población desde finales de marzo, informó este lunes el alcalde de la ciudad. «A partir de mañana (martes) el confinamiento y el sistema de salvoconductos se levantarán», dijo el alcalde de la ciudad, Serguei Sobianin, en un video difundido en Facebook, en el que se felicita porque «Moscú ha encontrado su ritmo de vida habitual». El responsable dijo que los lugares públicos y de ocio de la ciudad abrirán por fases hasta finales de junio.

Brasil rectifica últimos números de Covid-19. Brasil rectificó los últimos datos oficiales de la COVID-19 respecto al balance diario divulgado el domingo y amaneció este lunes con 857 muertes menos y 6,331 casos confirmados más de los reportados inicialmente, aumentando así la polémica provocada por el cambio de metodología de recuento. Después de haber informado la noche del domingo, en su balance de las últimas 24 horas, de un total de 1,382 fallecimientos y 12,581 contagios, el Ministerio de Salud, que está en el ojo del huracán por las divergencias de datos desde el viernes, corrigió y reportó esta madrugada 525 decesos y 18.912 nuevos infectados.

Así, el total de casos confirmados pasó de los 685,427 contabilizados en un primer momento a los 691,758, mientras que los fallecimientos registrados de manera oficial bajaron de 37.312 a 36,455.

Argentina reporta 774 casos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud informó este lunes que los casos totales es de 22,794 en el país. Respecto a las muertes, la autoridad sanitaria dijo que hasta la fecha hay 670 decesos.

La pandemia sigue agravándose en América Latina. Siete millones de personas han resultado contagiadas por el nuevo coronavirus en el mundo, según un recuento de la agencia afp de este lunes, aunque las cifras reales son sin duda muy superiores, y la pandemia hace estragos en América Latina.

En total, más de 400,000 personas han muerto de COVID-19 en el mundo, de las cuales cerca de la mitad fallecieron en Europa. Hoy, sin embargo, el epicentro de la pandemia se encuentra en América Latina, que suma más de 1,3 millones de casos y 65.000 muertos.

Rusia anuncia la reapertura parcial de sus fronteras. Rusia anunció este lunes una reapertura parcial de sus fronteras, cerradas desde marzo debido a la pandemia de la covid-19, anunció el primer ministro ruso Mijail Mishustin, que firmó el decreto en la mañana. Los rusos podrán salir del territorio nacional por razones médicas o profesionales, dijo el primer ministro. Por su parte, los extranjeros podrán venir a Rusia para seguir tratamientos médicos o ocuparse de familiares, agregó.

Pakistán supera 100,000 casos del virus. Pakistán superó este lunes los 100,000 contagios del coronavirus y suma más de 2,000 muertes a causa de la COVID-19, entre rumores que ponen en duda la pandemia y difunden que los médicos cobran por declarar a pacientes víctimas del virus. El país de 207 millones de habitantes alcanzó hoy los 103.620 casos y las 2.067 muertes, 65 de ellas en las últimas 24 horas, según los últimos datos del Gobierno paquistaní.

El aumento de los contagios se debe en parte a que ha crecido el número de test diarios que se realizan, 22.650 en las últimas 24 horas, lo que suman un total 705.833 desde que comenzó la crisis, una cifra baja en comparación con otros países. Así, el número de contagios subió hasta una media de 4.458 diarios la semana pasada, el doble que la anterior. Al mismo tiempo, el número de muertos sumó una media diaria de 77 la semana pasada, en comparación con los 55 en cada jornada de los siete días anteriores.

Cuánta posibilidad de contagiarse o morir de Covid-19 tiene un nica respecto al resto de Centroamérica. Esto dicen los epidemiólogos

China suspende a jugadores por quebrantar reglas de la pandemia. Seis jugadores chinos de la selección sub-19 de su país fueron suspendidos seis meses y obligados a escribir un texto autocrítico después de romper las reglas de prevención del coronavirus al salir una noche de su lugar de concentración. La Chinese Football Association (CFA) suspendió a los seis jugadores hasta finales de noviembre. Además, los futbolistas fueron multados por sus clubes después de ser descubiertos dejando el lugar de concentración de su selección en Shanghái el 30 de mayo sin permiso. «Fue una grave violación de las reglas de control de la epidemia en la selección y afectó negativamente a todo el equipo», afirmó la CFA, en un texto recogido por la agencia china de noticias, Xinhua. Los futbolistas fueron suspendidos para todos los partidos organizados por la CFA hasta el 30 de noviembre y no podrán jugar en selecciones nacionales de cualquier nivel hasta esa fecha

Madrid no contempla pedir el paso a la fase 3, pero quizá flexibilizar la 2. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que su Gobierno no se plantea pedir ya el paso de la región a la fase 3 de desescalada porque hay que analizar cómo evoluciona la recién estrenada fase 2, pero sí estudiará si se puede pedir «flexibilizar algo».

«Vamos poco a poco», ha asegurado Ayuso en declaraciones en Esradio al ser preguntada por si Madrid podría pedir pasar a la fase 3 el próximo lunes a pesar de que ha entrado en la fase 2 este lunes.

India inicia primera fase de reapertura pese al repunte de casos de Covid-19. La India comenzó este lunes formalmente la primera fase de su plan de desescalada después de más de dos meses bajo un riguroso confinamiento para contener la propagación del coronavirus, pese al constante aumento del número de casos.

La etapa que entra en vigor hoy y que ha sido puesta en marcha en buena parte del país, permite por primera vez la reapertura de templos, centros comerciales y restaurantes. Esta mañana, con un tráfico considerablemente alto en comparación a los dos últimos meses, Nueva Delhi impulsó también la reactivación de sus actividades en tiendas y oficinas.

Médicos alertan de brotes familiares de Covid-19 y llaman a tomar medidas. Esto es lo que debés hacer si muere una persona en casa

Entra en vigor en Reino Unido polémica cuarentena. Cualquier persona que llegue a Reino Unido desde el extranjero tiene que mantener a partir de este lunes una cuarentena de 14 días para evitar la importación de nuevos casos de coronavirus en el país, una medida cuya eficacia se pone en entredicho y que disgusta al sector aéreo y del turismo.

Esta cuarentena, que será revisada por el gobierno británico cada tres semanas, concierne todas las llegadas por tierra, mar y aire, tanto para los viajeros que residan en Reino Unido como los que no.

«Introducimos esta cuarentena porque el número de nuevas infecciones disminuye (en Reino Unido), pero la proporción de infecciones procedentes del extranjero aumenta», explicó el ministro de Sanidad, Matt Hancock, en el canal de noticias Sky News.

Together we have made it through the peak, but we’re not yet back to normal.

Please continue to #StayAlert, keep 2 metres away from others and wash your hands regularly.

If you have symptoms of coronavirus, self-isolate and apply for a home testing kit: https://t.co/47UIkaqYa0 pic.twitter.com/7icCNU99wK

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 7, 2020