El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) permanece «mudo» y «ciego» frente a las alteraciones de precios del gas butano en varios barrios de Managua, donde algunos distribuidores minoristas de manera arbitraria han decidido inflar los precios oficiales establecidos e incumplen con la obligación de poner a la vista del público los precios vigentes.

Las alteraciones de precios, según constató LA PRENSA, pueden llegar a alcanzar hasta los 35 córdobas, lo que representa un golpe para los nicaragüenses en momentos en que el país sufre el impacto de la pandemia, que ha dejado a miles sin trabajo y el mercado de los alimentos y bebidas sufre de especulaciones de precio.

Por ley, el INE está obligado a inspeccionar y sancionar a aquellos locales distribuidores de este producto que estén alterando precios. «Los consumidores de G.L.P (Gas Licuado de Petróleo) que asistan a los puestos de venta y se les cobre un precio mayo al oficial están en su derecho de denunciar esta situación en las instalaciones del INE más cercana a su domicilio», según reseña su comunicado de precio vigente disponible en su sitio web.

LA PRENSA el sábado fue a varios locales distribuidores de gas butano en la capital y consultó directamente por la compra del cilindro de 25 libras y encontró una variedad de precios por encima del establecido que hasta ese día era de 235.75 córdobas.

El sábado, antes de que el domingo el INE anunciara un aumento de precio, en Villa Libertad ese día el cilindro de mayor demanda se vendía en 245, 250 y hasta 270 córdobas, muy por encima de los 235.75 córdobas.

A esos precios, se les agrega adicionalmente un cobro de entre 10 y 20 córdobas en caso que el cliente lo pida a domicilio, es decir que los valores antes mencionados suben aún más.

En el barrio Milagro de Dios, los precios eran de 240, 260 córdobas y 270 córdobas, los puntos de ventas, tampoco tenían el rótulo con los precios oficiales del INE, que deberían estar a la vista del cliente.

En la comarca Esquipulas, el precio oscila entre 250 y 260 córdobas si se compra en el punto, si el cliente pide delivery, debe pagar 20 córdobas más.

Autoridades no supervisan

A pesar que el INE, tiene en su página oficial una pestaña en la consumidores pueden hacer sus denuncias, hay pobladores que prefieren no ocuparla, pues consideran que las autoridades no hacen nada al respecto y otros porque desconocen el procedimiento.

«Pienso que es pérdida de tiempo, ya he metido otras denuncias de alteraciones de recibos de luz por ejemplo, y jamás me han dado una respuesta, mucho menos que lo hagan con el gas. Ellos deberían de supervisar más seguido, porque en medio de esta crisis sanitaria y económica, no me parece justo que nos estén sacando más dinero», dice María Aguilera, pobladora de Managua.

Paula Morales, otra pobladora de un barrio de la capital, dijo que ella no denuncia, porque nunca se le ha orientado cómo hacerlo en línea, y con esto de la pandemia, prefiere no exponerse yendo a las oficinas.

Marvin Pomares, director del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores (Indec), explicó que este tipo de alteraciones en el precio del gas butano es muy común en los barrios, y es una situación difícil de controlar.

«Aquí solo queda que la persona afectada interponga la denuncia en el ente regulador que es el INE, para que un inspector llegue a la distribuidora y verifique la estafa», explica.

Pomares mencionó que de encontrarse la alteración en el precio del gas butano, se le puede llegar a suspender el permiso de venta a la persona encargada.

«Lo que pasa en realidad, es que muchos pobladores consideran una pérdida de tiempo denunciar, y como el monto de la alteración es relativamente bajo se quedan callados, pero es importante que lo hagan», refiere.

Agrega que todo local debe tener un rótulo con el precio oficial del gas butano, ya que es un requisito que el INE exige. Los consumidores deben exigirlo en los lugares donde compren el producto.

«Cada vez que sube o baja el precio del tanque, los camiones repartidores que abastecen a los puesto le entregan la hoja con el precio oficial, así que no pueden alegar desconocimiento», subraya.

Pomares comenta que el precio varía en cada departamento, el costo adicional es por el transporte, pero cada uno de estos ya incorpora ese costo. Los precios pueden ser consultados en el sitio web del ente regulador.

Gas butano subió este domingo

Además de soportar sobre precios, los nicaragüenses también debe sostener esta semana un aumento de precio oficial, cuyo gas butano mediano solo en Managua pasó de 235.75 córdobas, vigentes desde el 31 de mayo a 243.75 córdobas desde este 7 de junio.

El cilindro más pequeño se cotiza en Managua 103 córdobas; y la bombona más grande en 1,121.50 córdobas. Todos estos precios ya incorporan el margen de ganancia de los vendedores de este producto.

En el interior del país los precios son más altos debido a que se les incorpora el costo por distribución. A nivel nacional, Puerto Cabeza tiene los precios más altos: 316.50 córdobas el cilindro mediano; 132.25 córdobas el pequeño; y 1,454.25 córdobas el más grande.