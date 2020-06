A Juan Barrera le gustaría un entrenador nicaragüense en la Selección de Futbol. Quiénes y por qué sus candidatos

Henry Duarte marcó un antes y un después en el futbol nicaragüense. El seleccionador costarricense dejó huellas profundas, que serán difíciles de superar al sucesor elegido por el Comité Ejeuctivo de la Fenifut. “Cambió el futbol nicaragüense, eso lo saben y lo vieron todos. Espero que sea para siempre”, señala Juan Barrera, el capitán de la Selección durante el proceso del costarricense.

Por eso, entre otras razones, la federación decidió que el próximo seleccionador será extranjero, algo que el jugador que más brilló en la era Duarte piensa que no necesariamente deber ser así. “Para mí sería lo más indicado un nacional, creo que hay capacitados para asumirlo, pero ellos deciden y esta solo es mi opinión. La Fenifut seguro tiene otros conceptos o ideas”.

¿Qué perfil o características debería tener el próximo seleccionador?

No sé que pensamiento o idea tendrán los encargados para escoger al técnico, es decir si quieren un proceso o resultados inmediatos, tienen que ver muchas cosas. Para mí, en estos momentos se necesita un técnico que conozca el futbol nacional y el área de nosotros, porque no sirve que venga alguien y empiece de cero, necesita conocimientos de la cultura e idiosincrasia del jugador. Algo que le ayudó mucho a Duarte que se indagó mucho de la cultura de nuestro futbol, nuestro biotipo. Para jugar futbol tienen que ver muchas cosas. Además el técnico que venga tiene que adaptarse a las condiciones que la federación le presente.

La Fenifut quiere un técnico extranjero porque el nacional es muy dado al “amiguismo”…

Según ellos hasta Duarte tuvo jugadores “amigos” en la selección, entonces no veo cual es la diferencia. Cada entrenador tiene sus jugadores de más confianza, le puede ir bien o mal eso depende de muchos factores. Para mí en lo personal sería una buena idea dos técnicos nacionales, sería lo más obvio para los que hemos estado en tantos procesos. Puede ser que me esté equivocando, pero siento que sí deberían darle oportunidad a los nacionales.

¿Quién es tu candidato y por qué?

Otoniel Olivas y Mario Acevedo como segundo. Dos muy buenos técnicos, saben del futbol de acá y han dado resultados. Creo que para la gente que sabe del futbol nacional y ha estado en otros niveles, saben que tiene lógica la propuesta.

Otoniel tiempo dos si dirigir no afecta, ¿eso no afecta un poco?

Oto no deja de aprender. Siempre está recibiendo curso, siempre preguntando. Tiene amistades con muchos técnicos en el extranjero, que yo conozco, y algunos me han dirigido y son amigos de Oto. En los procesos que tuvo con selección llevó a Nicaragua por primera vez a Copa Oro. Muchos técnicos han estado una vez y regresan después de un tiempo, que estudian y se preparan mejor. Pienso que Oto ha alcanzado una madurez que le puede ayudar muchísimo a nivel de Selección. Y Mario ha estado mucho tiempo en Guatemala, sabe mucho del futbol de Nicaragua, ha estado con la Selección de Guatemala, es un técnico más joven, pero con mucha experiencia.

Otoniel nunca pudo conseguir buenas participaciones con el Real Estelí a nivel internacional, ¿por qué será diferente con la selección?

Los técnicos siempre se dan un tiempo, creo que puede ser el momento que le puede ir bien, no es lo mismo tener resultados con un club que con una selección, hasta el jugador es diferente. Se han visto en Nicaragua jugadores que en sus clubes son muy buenos pero a nivel de selecciones no se ven a ese nivel. Es diferente. Hay detalles que valen mucho. Oto con Estelí lo ha logrado todo aquí, tal vez internacionalmente le ha faltado suerte porque creo que malos partidos no ha hecho. Con su madurez le puede ir bien en la Selección.