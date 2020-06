Anestesiólogo Fernando Rojas: «Hay un acoso laboral, un terrorismo de Estado endemoniado, y eso viene desde El Carmen»

El anestesiólogo Fernando Rojas trabajó 29 años de su vida para el sistema de salud del país. Su entrega y servicio fueron olvidados cuando este lunes lo despidieron sin una causa. Su pecado, fue denunciar la desprotección del gremio médico ante la pandemia. “Me despiden por no comulgar con este régimen criminal”, dijo cuando se despidió de sus compañeros de trabajo.

En esta entrevista con LA PRENSA, cuenta que a pesar que la Covid-19 empezaba a hacer desastres en Europa y que se hacían advertencias para América Latina a partir de marzo, nunca en Nicaragua, los médicos fueron alertados sobre las implicaciones del nuevo coronavirus. Nunca hubo un pronunciamiento formal de las autoridades sanitarias, ni preparación. Denuncia, además, que en estos momentos, el personal medico sufre un fuerte acoso laboral.

¿Les dijeron, doctor, directamente, que no podían usar mascarillas?

No dijeron, pero nos quedaban viendo como animal raro los que empezamos a usar mascarillas y protección facial. Y sí algunas autoridades en el hospital donde yo trabajaba nos dijo que andábamos alarmando a la gente, de esa manera, que estábamos alarmando a la gente.

Cuando la pandemia aún no estaba en lleno en el país, digamos marzo, ¿Cuál era el discurso interno en el hospital? ¿Hablaron sobre el tema-pandemia- o no dijeron nada?

No dijeron nada. En el hospital no estaban preparados, se comentaba inicialmente que habían 19 hospitales, pero estos 19 hospitales nunca dijeron nombre y apellido, solo el hospital Alemán era el que se mencionaba. Hay todavía unos videos que me dio risa, que vino la OPS y habían unas camillas, unas camas y habían unos monitores, pero eso son para pacientes leves, pero que iban a poner unos 15 ventiladores, 20 ventiladores, eso es falso. Nunca se pusieron. Con costo hay 4 ventiladores donde yo trabajaba, en el Bertha Calderón.

¿Nunca se dijo nada entonces, cuando estaba el inicio de la pandemia?

Jamás se alertó al personal y jamás se ha dicho. Han tomado acciones contradictorias realmente, y lo que estaba fomentando el gobierno es que vengan los cruceros, que aterricen todas las aerolíneas (…).

¿Cuántos pacientes atendía usted por día? ¿Cómo estaba la capacidad en el hospital Bertha Calderón para atenderlos?

El hospital apenas hace dos semanas exactamente se reorganizaron, hasta ahorita, dos semanas atrás. ¿Qué pasó? El área de emergencia la dedicaron para respiratorio porque en realidad, estos creían, que esto era cajeta con leche. Hay un área de aproximadamente, creo que son como unas 16 camas pueden haber en observación, en emergencia, entonces esa área si es grande y la dedicaron para pacientes, y la mayoría son embarazadas indudablemente sospechosas del Covid-19.

Y esa área que era para la emergencia se trasladó a una consulta externa que estaba dedicada casi exclusivamente para oncología y ahí se está atendiendo las emergencias. Se reorganizó, pero hace dos semanas tan solamente. Yo solo trabajaba cuatro horas, entonces me asignaron a la consulta externa, a valorar pacientes prequirúrgicos. Pero sí le puedo decir, desde hace un mes para acá ya la gente no está llegando, porque saben que se van a infectar.

¿La gente tiene miedo?

Se ha bajado considerablemente, y el que llega, y como lo dije yo en una entrevista antes, el consejo al paciente, que vaya al hospital si solo es una emergencia, pero si puede esperar que no vaya. A pacientes los llaman y casi como que les dicen, como si es una lotería, si vos no venís, a saber cuándo se te va a operar, pero eso es falso. Porque pacientes programados de hace tres meses los están correteando para que llegaran a operarse.

Las operaciones siguen, pero súper ralas, pero aun así, ellos (autoridades del hospital) quieren como que todo esté normal, aparentar lo normal. ¿Cómo? Presionan al paciente para que llegue a operarse. Yo valoraba hasta diez, doce pacientes diario, tanto ginecología, cirugía ginecológica, cirugía oncológica, y pacientes embarazadas con alto riesgo. Sin mentirle, la semana en un día solo valoré una paciente, en otro días valoré dos, otro día valoré tres. O sea que la población está entendiendo que si va al hospital corre el riesgo que se enferme. Y no llega.

¿Cuando empezaron a recibir pacientes sospechosos con Covid?

Hace más o menos unas nueve semanas, se lo dije a la directora y subdirectora, que es casi seguro que el virus ya estaba ahí, porque había salido el primer médico de ahí contagiado. Me atreví a decirle que es casi seguro que esto esta en todos los hospitales, que realmente lo que debí haber dicho es que está en todo el país y no solo en los hospitales.

Hace un mes estaban llegando pacientes sospechosos. Por lo general son embarazadas y jóvenes, entonces, que yo sepa, esas personas evolucionaron bien y si es los niños, los mantenían en observación en neonato unos siete a diez días. Sin ningún tratamiento indudablemente.

¿Hubo decesos?

Para ser honesto no, sería mentirle. Que tenga conocimiento porque la información vuela ahí, entonces no. Pero si hace un mes más del 50 por ciento de los médicos estaban en reposo, y dos médicos de base en cuidados intensivos. Todavía uno está luchando por vivir. El otro médico ya salió, me cuentan que salió bien delgado y le ayudó su juventud. Pero hay otro médico que ya tiene tres semanas de estar intubado. Está en el hospital Velez Paíz. No quiso ir al Alemán-Hospital, porque según refieren los comentarios, se negó a ir allá porque era como ir a la muerte directamente.

¿Cómo era el protocolo de atención de los pacientes con Covid?

Yo no estuve en esa área, yo me dedicaba a valorar pacientes. Pero la atención era, que al ver un diagnóstico presuntivo se tomaban las medidas de protección, nada más.

¿Cómo está la situación en el hospital actualmente?

Los hospitales no se paran. Trabajan los 365 días del año, pero sí, lo que está llegando más que todo son emergencias, personas embarazadas. Le comentó que las cirugías programas han disminuido considerablemente, yo diría que más del 50 por ciento, como un 70 por ciento.

¿Cómo está el tema de la protección del personal de salud?

Eso de trajes especiales es solo para cuidados intensivos, no es para todas las áreas del hospital, y si el paciente que se sospecha y va a ser operado, ahí, si dan ciertos medios de protección, no los adecuados, pero si. Si es referente a las mentiras, la gente sabe, lo que pasa es que hay un acoso laboral, un terrorismo de Estado endemoniado, y eso viene desde El Carmen a todos los niveles. Son gente insensible que no piensan, aun siendo profesionales, ellos dicen sí señor, sí señor.