Orteguistas amenazan a abogada por entregar ayuda a sus colegas afectados con Covid-19

La abogada y notaria Karen Isabel Ramírez García, miembro de la junta directiva de la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic) está siendo amenazada de muerte a través de un video que la batería orteguista comparte por diferentes redes sociales, porque entregó paquetes alimentarios a sus colegas que combaten contra el Covid-19 en sus casas y no tienen ingresos.

En el video la señalan de «abogada golpista» y de «dirigir alteraciones y piquetes frente a los juzgados». La abogada repartió los víveres junto a otras colegas este fin de semana pasado.

Este lunes 8 de junio empezó a circular el video donde hacen un llamado a la militancia del Frente Sandinista a estar pendientes porque la «abogada Ramírez anda distribuyendo paquetes contagiados por Covid, para luego responsabilizar al gobierno», y finalmente la amenazan: «El cadejo te tiene en la mira, el pueblo te castigará asesina», se lee en el texto integrado al video que forraron con fotografías de la jurista.

La abogada Ramírez empezó la semana pasada, junto a unos colegas, a reunir alimentos y dinero, para entregar a abogados que aún batallan contra el virus o padecen enfermedades crónicas y deben quedarse en casa.

«Nosotras preocupados por la gran ola de fallecimiento de muchos colegas del gremio de abogados, recogimos víveres y dinero y nos dirigimos a entregarlos a cada quien en sus hogares. El lunes me avisaron a eso de las 2:50 de la tarde que andaba un video mío en donde me amenazaban de muerte. Hago la denuncia por si algo me llega a suceder, así sepan quien fue o por lo menos de donde vienen las órdenes», dijo Ramírez, quien también ya interpuso su denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

El último informe de los gremios abogado establece que 31 de sus colegas litigantes fallecidos por causas vinculadas al Covid-19 desde que se desató la pandemia en Nicaragua el 18 de marzo pasado, y un poco más de un centenar están enfermos.

Puede Interesarle: 11 abogados litigantes han muerto a causa del Covid-19 en 13 días

Ramírez es defensora de derechos gremiales desde el 2016 y ha acompañado marchas, plantones y ha manifestado su apoyo público a presos políticos a abogados exiliados, procesados como la abogada Maria Oviedo de la CPDH.

Ahora con la pandemia, la abogada ha visto como sus colegas están falleciendo por Covid-19 y la Corte Suprema de Justicia no suspende los juicios, por lo que ha emprendido junto a otras colegas esta ayuda humanitaria.

Ramírez ha venido protestando por las violaciones al ejercicio de su profesión en delegaciones policiales, juzgados, CSJ, quienes estuvieron reformando leyes a través de circulares.

«El gremio de abogados necesita hacer acciones más concretas porque este gobierno genocida pretende que media población muera. Sigue convocando a actividades masivas. Ahora dicen que harán Repliegue, mientras la Corte (Suprema) no suspende los juicios», agregó Ramírez.