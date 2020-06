Aficionados de un club de Liga española entregan reconocimiento a jugador del Managua FC 

El delantero Pablo Gállego acaba de llegar a Huesca, España, su ciudad natal. El jugador del Managua FC fue sorprendido este viernes por un grupo de aficionados del SD Huesca, club que milita en la Segunda División, previo al duelo ante el Málaga.

Los Alcorazados, una facción de los ultras del Huesca, entregaron a Gállego un reconocimiento por su buen desempeño en los últimos dos torneos en la Liga Primera donde ha sido nombre el Mejor Jugador del futbol nacional. “He visto el partido con ellos en un bar, cantan, ponen fuegos artificiales después de cada gol. Viven el partido con una intensidad muy grande porque son un grupo de los ultras y han tenido un reconocimiento muy bonito conmigo”, detalla el delantero desde España.



Gállego, quien arribó hace tres días a Huesca, comentó que el detalle de los ultras se debió a que es uno de los pocos jugadores que debutó en el equipo de la ciudad y ha hecho un poco de carrera. “Este reconocimiento no me lo esperaba, no pude representar el equipo de ciudad tanto tiempo y relevancia como me hubiera gustado, sin embargo recibir esto de la afición, que es la parte visible del club, que viaja a toda a España y sienten el equipo, ha sido súper emocionante».

El delantero de los Leones Azules se encuentra de vacaciones, mientras regresa al país para iniciar pretemporada. Gállego es uno de los mejores futbolistas extranjeros que ha venido a la Liga Primera en los últimos años y se ha ganado el respeto y admiración de todos.