El lema contra el racismo que sustituirá los nombres en las camisas de los jugadores en la Premier League

La Premier League de Inglaterra confirmó esta mañana que sus jugadores podrán llevar en sus camisetas “Black Lives Matter” (Las vidas de los negros importan) en lugar de sus nombres, para los primeros 12 encuentros del reinicio de la temporada. Posteriormente, portarán una insignia con las iniciales del movimiento “BLM”, además de otra con las iniciales “NHS”, en homenaje a todos los que han prestado su servicio en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Ambas insignias estarán plasmadas en la parte frontal de las camisetas por el resto de la temporada.

La iniciativa por parte de los jugadores surgió tras la muerte de George Floyd y el levantamiento de múltiples manifestaciones en contra del racismo alrededor del mundo. La propuesta de los jugadores se discutió en la reunión de la liga el día de ayer, finalizando en un acuerdo por parte de los 20 clubes; y con la confirmación del permiso por parte de la Premier League la mañana de hoy. Un permiso que se otorga debido a que en el futbol normalmente se prohíbe cualquier tipo de propaganda durante los partidos, sin embargo la FIFA ha mostrado su apoyo, al ser un organismo que está muy en la lucha contra el racismo y tratarse de un tema de sentido común.

The Premier League stands alongside players, clubs, the FA, EFL, PFA, LMA, PGMOL and all those who oppose discrimination

The #PL will support players who ‘take a knee’ before or during matches

There is #NoRoomForRacism, anywhere.

Full Statement: https://t.co/fdShPIq2ID pic.twitter.com/A661OWzyrx

— Premier League (@premierleague) June 12, 2020