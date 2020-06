Cristiano Ronaldo erra un penalti en el regreso del futbol italiano

La Juventus de Turín estará en su final número 19 de Copa Italia, tras empatar 0-0 la tarde de este viernes contra el Milan, en la vuelta de las semifinales.

El Juventus Stadium vacío, fue testigo de un encuentro dominado en todo momento por el conjunto de Turín, de un penal errado por Cristiano y de una roja indiscutible a Rebic, tan solo en el primer cuarto de hora de partido. A pesar de todo, la escuadra rival tuvo vida hasta el minuto 90, puesto que un gol cambiaba la historia; sin embargo no llegó y serán los bianconeros quienes estarán en la capital italiana el próximo miércoles.

El equipo liderado por Cristiano Ronaldo clasifica a la final, gracias al gol de visitante anotado por el mismo portugués, en el empate a uno de la ida, jugada a mitad de febrero.

La primera mitad de juego parecía estar indicando un camino directo y no muy complicado a la Juventus. El equipo dirigido por Sarri entró con hambre al terreno de juego, y agobió rápidamente a los rossoneros, con un juego constante en el campo rival. La primera ocasión clara para los locales llegó a los 14 minutos desde los once pasos, después de una mano clara de Conti dentro del área. Cristiano Ronaldo rápido se hizo con el balón, sin embargo el astro portugués, que es de los jugadores más efectivos a la hora de cobrar un penalti, falló con un tiro a la base del poste derecho del arquero.

Solamente segundos más tarde, en la siguiente jugada, Rebic perdió la cabeza y cometió una fuerte falta con una plancha al pecho de su rival, roja directa y el Milan quedaba temprano con 10 jugadores. Parecía que las cosas no podrían ponerse más fáciles para el equipo de Turín, sin embargo Donnarumma y la falta de puntería de los mismos locales, mantuvieron el empate a cero. Los visitantes fueron de menos a más jugando al contraataque, pero con pocos hombres arriba, se les complicó la creación de ocasiones en ataque.

El segundo tiempo presentó más de lo mismo. Inició con una avalancha de la Juventus sobre el área rival, pero los tres meses sin competiciones oficiales realmente pareció haberle afectado la definición a los jugadores de la Vecchia Signora, quienes no lograron concretar ninguna de sus ocasiones. La influencia de tener un jugador de más también se reflejó. Los locales, absolutos dominadores mantuvieron los tiempos y teniendo al rival acorralado en su campo, no se vieron preocupados en ningún momento del encuentro. La Juventus buscará ganar su 14 Copa de Italia, y Cristiano Ronaldo por su parte, levantar uno de los pocos títulos que no tiene en su extenso palmarés.