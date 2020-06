Freddy Zamora a seguir las huellas de Marvin Benard y Alex Blandino entre nicas salidos del draft

El nicaragüense Freddy Zamora aparece en escena como un prospecto de alta perspectiva para las Grandes Ligas, al ser seleccionado por los Cerveceros de Milwaukee en la segunda ronda del reciente draft, poniendo a volar la imaginación de todos como un futuro Alex Blandino, Marvin Benard, Juan Muñoz o Jeter Downs, quienes son los jugadores de sangre pinolera que más lejos han llegado tras ser elegidos en el sorteo anual de la MLB.

Con Zamora, son al menos 22 jugadores nicas los que han sido tomado del beisbol colegial y universitario de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, que son los países que participan en el draft amateur de las Grandes Ligas. Los peloteros elegibles son aquellos que acaban de culminar su bachillerato o están en el cuarto año de la universidad, o bien ya cumplieron los 21 años de edad, y que por supuesto residan en estos países.

Solamente Blandino y Downs han sido elegidos en una mejor posición que Zamora, al ser ambos de la primera ronda. El primero ya está en el Big Show y el segundo está a punto de subir con Boston.

Talento y esfuerzo

Blandino y Benard son los polos opuestos del draft. Blandino, tomado en la posición 29 de la primera ronda de 2015 por los Rojos de Cincinnati, es puro talento, mientras que Benard fue el pelotero número 1,391 en ser seleccionado en el draft de 1992, exactamente en la ronda 50 por los Gigantes de San Francisco, y es el mejor ejemplo lo que se puede llegar a ser con esfuerzo y determinación cuando pocos creen en uno.

Downs fue también una selección de primera ronda en 2017 con Cincinnati y actualmente está en la lista de los 50 mejores prospectos de las Ligas Menores. Fue cambiado de los Rojos a los Dodgers y el año pasado jugó en Doble A junto al costeño Leonardo Crawford, pero a inicios de este año fue enviado a Boston en el sonado canje que llevó a Mookie Betts a Los Ángeles. Ya estuvo en el spring training de las Grandes Ligas y estaba programado a iniciar en Triple A esta temporada.

Jeter nació en Isla San Andrés, de Colombia. Su papá es nica, pero hasta el momento este pelotero no ha tenido ningún vínculo con nuestro país. En cambio, Jerry Downs, hermano mayor de Jeter, aunque no ha visitado Nicaragua, si ha expresado su interés por jugar aquí y ha dicho que su papá le ha hablado mucho de nuestro país.

Benard jugó aquí

En su pleno apogeo como bigleaguer, Benard tuvo la distinción de venir a jugar a Nicaragua luego de la temporada de 1998 y fue un impacto con el Bóer en el Campeonato Nacional. El originario de Mina Rosita bateó con madera mientras el resto de artilleros lo hacían con aluminio, pero aun así se hizo sentir con promedio de .462 en 13 juegos, con 24 hits, dos jonrones, cinco robos de bases, 21 anotadas y 15 impulsadas. También jugó en la Liga Profesional y vistió el uniforme de la Selección Nacional en el Mundial del 2005 en Holanda.

Blandino jugó con la Selección en el Preclásico Mundial de Mexicali en 2016, creando un vínculo.

El diriambino Juan Muñoz tiene una historia similar a la de Benard. De niño se fue con su familia a los Estados Unidos y allá se desarrolló. Fue tomado en la ronda 33 del draft de 1995 por San Luis y alcanzó la categoría Triple A. En un juego del spring training de 1998 conectó de jonrón junto a Mark McGwire. Era un tremendo bateador, pero sin mucha fuerza y como perdió velocidad por una lesión en sus rodillas, no pudo llegar a las Mayores. Tras ser dejado fuera, vino a jugar un rato en 2003 con Chinandega.

A este grupo de jugadores que han caminado lejos se podría unir Zamora, quien uno de los nicas mejor valorado en el beisbol universitario de los Estados Unidos, solo detrás de Blandino y Downs. Curiosamente, los tres jugando en el campo corto.

Triunfó como coach

Guillermo Martínez, seleccionado por Miami en la ronda 15 del draft de 2006 es un caso especial, pues, aunque no caminó lejos como pelotero, si lo ha hecho como entrenador y es el actual coach de bateo de los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas.

Nada menos tiene la misión de asegurar el desarrollo de los súper prospectos Vladimir Guerrero hijo, Cavan Biggio, Bo Bichette y otra serie de artilleros jóvenes que vienen pujando fuerte con los Pájaros Azules,

Torres no firmó

Este draft nació en 1965 y el primer nica -que se tiene certeza- estuvo involucrado en este proceso fue Alex Torres, quien fue elegido por Baltimore en la quinta ronda del draft de 1974, pero no firmó y en su lugar culminó su carrera de ingeniero agrónomo, regresó a Nicaragua e hizo carrera aquí. Era el short stop de la Universidad de Visalia.

Otros nicas que fueron tomados en el sorteo y decidieron no firmar, fueron el jugador de cuadro Leonidas Calderón en el 2000 con los Angelinos y el zurdo Matt Argüello con Minnesota en 2010.

En cambio, hay casos de nicas que no fueron elegidos en el sorteo, pero que firmaron como agentes libres, como dos de los tres hijos de Dennis Martínez. Dennis Jr. fue seleccionado por Cleveland en 1995, pero no Ricky y Gilbert, quienes después de no ser tomados en cuenta en el draft, lograron firmaron con San Luis (2005) y Baltimore (2010), respectivamente. Otro ejemplo de este tipo es Gustavo Malespín, quien en 1979 firmó con San Luis y hasta tuvo una temporada de 19 jonrones en Clase A.

Correa el primero

De modo que el primer nica drafteado que firmó tiene que ser el jugador de cuadro granadino Marlon Correa, quien en 1988 fue seleccionado en la ronda 55 por los Expos de Montreal.

En total se tiene registro de 22 pinoleros que han firmado por la vía del draft, de los cuales 12 son nacidos en Nicaragua, ocho en los Estados Unidos y dos en la Isla de San Andrés, de Colombia (los hermanos Downs).

Dos han llegado a las Grandes Ligas: Benard y Blandino, tres alcanzaron la categoría Triple A (Juan Muñoz, Michael Rivera y Edgar Ramírez) y cinco llegaron hasta Doble A: Luz Portobanco, Walter Sevilla, Carlos González y los hermanos Downs, quienes aún están activos en las Ligas Menores.

La mayoría de nicas que ha sido elegido en el draft han tenido contacto con Nicaragua. De los 22 contabilizados, 15 han jugado en nuestro beisbol o la Selección Nacional, y el caso más reciente es el de Isaac Benard, hijo de Marvin Benard, que ha estado en el Pomares, la Profesional y la Selección, igual como lo hizo su papá.

Los 22 nicas salidos del draft de la MLB

Num Año Nombre Posición Round Equipo Mayor nivel Lugar Nac.

1 1988 Marlon Correa INF 55 Montreal Rookie Granada

2 1992 Marvin Benard OF 50 San Franicsco Grandes Ligas MinaRosita

3 1994 Allan Hebbert LD 15 Miami Clase A Bluefields

4 1995 Juan Muñoz OF 33 San Luis Triple A Diriamba

5 1995 Dennis Martínez Jr. LD 42 Cleveland Clase A Granada

6 1998 Julio Rivavs C 40 Miami Clase A Nicaragua

7 2000 Luz Portobanco LD 36 NY Mets Doble A Granada

8 2001 Jjallil Sandoval INF 30 Houston Clase A EE.UU.

9 2001 Ruddy García LD 40 San Francisco Rookie Managua

10 2003 Walter Sevilla INF 34 Kansas City Doble A Managua

11 2006 Guillermo Martínez INF 15 Miami Clase A Masaya

12 2006 Michael Rivera INF 17 LA Dodgers Triple A Managua

13 2006 Edgar Ramírez LD 36 NY Mets Triple A EE.UU.

14 2007 David Fonseca INF 8 Milwaukee Clase A Managua

15 2007 Ivor Hodgson LZ 17 Kansas City Clase A EE.UU.

16 2011 Carlos González LD 21 Cincinnati Doble A EE.UU.

17 2014 Alex Blandino INF 1 Cincinnati Grandes Ligas EE.UU.

18 2015 Jerry Downs 1B 15 Boston Doble A Colombia

19 2015 Armando Ruiz LD 29 Oakland Clase A EE.UU.

20 2016 Isaac Benard OF 23 Tampa Bay Clase A EE.UU.

21 2017 Jeter Downs INF/OF 1 Cincinnati Doble A Colombia

22 2020 Freddy Zamora INF 2 Milwaukee (Inicia carrera) Managua