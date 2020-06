Johnson dice que las protestas antirracistas están «secuestradas por extremistas»

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo durante este viernes (12.06.2020) que las protestas antirracistas del Reino Unido habían sido «secuestradas por extremistas» que atacaban los monumentos nacionales en un esfuerzo por «censurar nuestro pasado».

«Está claro que las protestas han sido tristemente secuestradas por extremistas con practican la violencia», dijo Johnson en una declaración publicada en Twitter, donde desarrolló sus críticas a estos actos.

Por su parte, el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, expresó el viernes su preocupación ante la posibilidad de que haya violencia y vandalismo en manifestaciones previstas para este fin de semana por organizaciones antirracistas y de ultraderecha.

Este temor llevó a la protección de monumentos como la estatua del ex primer ministro Winston Churchill, ubicada cerca del Parlamento de Westminster, en la cual el pasado fin de semana un manifestante escribió «era un racista» junto al nombre del líder conservador y héroe de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis.

El primer ministro británico aseguró que encuentra «absurdo y vergonzoso» que la estatua de Winston Churchill fuera uno de los blancos para los manifestantes.

Whatever progress this country has made in fighting racism – and it has been huge – we all recognise that there is much more work to do. 6/8

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 12, 2020