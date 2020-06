Escasean reactivos de exámenes que ayudan a identificar casos de Covid-19 en Nicaragua

Ante el férreo control de las pruebas moleculares para detectar el nuevo coronavirus por parte del Ministerio de Salud (Minsa), los médicos se han auxiliado de otras pruebas, como ferritina, dímero D y PCR en sangre, que permiten medir la complicación de un paciente y darle seguimiento a la respuesta de su cuerpo ante los medicamentos, pero no confirmar un diagnóstico fehaciente de Covid-19.

Esto junto a la demanda de la población por este tipo de pruebas, ha facilitado que los reactivos escaseen; un problema que también afecta a la región, explicaron los médicos.

Le puede interesar: Empeora salud del doctor leonés Adán Alonso, quien batalla contra el Covid-19

LA PRENSA realizó un sondeo en diversos laboratorios de Managua, y de los cinco que respondieron, solo uno de ellos, dijo que contaba con todos los exámenes, mientras que tres si tenían PCR, pero no dímero D ni ferritina. Explicaron que no contaban con los reactivos y que no sabían cuando tendrían nuevamente.

La PCR, ferritina y dímero D son marcadores de respuesta inflamatoria del cuerpo. El dímero D, en especial, ayuda a monitorizar una complicación, que es el tromboembolismo, y eso mata a muchos pacientes Covid.

“Nos sirven a nosotros-médicos-, pero más que todo de factor pronóstico y de seguimiento al paciente, cuando le vamos viendo la mejoría. Primero, si llega muy alto nos indica cuándo debemos hospitalizar al paciente, y segundo, ya ingresado, la gravedad y vienen bajando con el tratamiento, pero no sirven para diagnóstico; es decir, que alguien tenga la ferritina alta, dímero D alto, el PCR alto, no necesariamente significa Covid, ya cuando lo unís con todos los síntomas y la radiografía, si, pues, te ayudan, pero son más pronósticos y marcadores de gravedad”, explicó el neumólogo Jorge Iván Miranda, quien ha tratado varios pacientes Covid-19.

Miranda explica que “como hemos estado consumiendo mucho los reactivos se acabaron, como es de esperarse”, ya que los laboratorios compraban cantidades sin un contexto de pandemia; la demanda lo que hizo fue agotar, y a eso se sumó, el problema del bloqueo en las fronteras, explicó.

La ferritina es una proteína que almacena el hierro en las células. “El hierro es necesario para la producción de glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos transportan oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. El hierro también es importante para la salud de los músculos y el funcionamiento de la médula ósea y los órganos. El exceso o la insuficiencia del hierro en el cuerpo puede causar problemas de salud graves si no se tratan”, explica en su web la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El dímero D es un fragmento de proteína que se produce cuando un coágulo de sangre se disuelve en el cuerpo. A través de esta prueba se averigua si la persona tiene un trastorno de coagulación en la sangre.

El también miembro de la Asociación Nicaragüense de Neumología, Miranda, explica que con el dímero D “si tenemos una situación crítica desde hace ya dos, tres semanas, que no hay en ningún lado”.

Esto genera problemas, ya que con dicha prueba, los médicos monitorizan qué dosis de anticuagulantes se aplicará a los pacientes, y no poner altas dosis si no lo requieren.

“Por ejemplo, han habido complicaciones de pacientes que han sangrado porque le estamos poniendo dosis muy altas y como no tenemos con que estarlo evaluando, que es el dímero D, nos ha metido a problemas de que el paciente sangra, porque el paciente se puede ir al otro extremo, desangrar por el uso de anticoagulantes (…)”, explicó el especialista.

La proteína c reactiva (PCR) “mide el nivel de proteína C reactiva (PCR) en la sangre. La PCR es una proteína producida por el hígado. Se envía al torrente sanguíneo en respuesta a una inflamación. La inflamación es la manera en que el cuerpo protege los tejidos cuando ocurre una lesión o una infección”, indica la Biblioteca Nacional de Medicina.

El especialista en salud pública, Alejandro Lagos, explica que debido a que no se tiene acceso a la prueba PCR, que maneja el Minsa para definir un caso positivo o no de Covid-19, los médicos recurren a este tipo de pruebas para acercarse a lo que produce sintomáticamente el nuevo coronavirus, que es la tormenta inflamatoria y las alteraciones vasculares, que afectan la coagulación.

“Todas ellas-las pruebas- relacionadas con el proceso inflamatorio y los procesos de coagulación. Estos indicadores nos daban una idea a nosotros, que si la PCR estaba alta efectivamente deducimos que los pulmones estaban inflamados”, sostuvo.

Si el dímero D y la ferritina salían con valores alterados, indicaba que hay problemas de coagulación, y adicionalmente se envían otras pruebas, explicó.

No permite diagnóstico

Miranda advierte que el médico orienta ese tipo de exámenes, sobre todo, para valorar gravedad y respuesta al tratamiento no para diagnóstico.

“Esa es la equivocación, que la gente se los hace pensando que eso le va a decir que tiene Covid y nada te dice que tiene Covid, de manera inequívoca, más que la prueba molecular, que es la que hace el Ministerio de Salud”, aclaró.

Agrega, que como al inicio de la pandemia, la gente salió a buscar medicinas, asimismo, pasó con las pruebas. Muchas personas se los hicieron por su cuenta y eso agravó la escasez.

Conocer si una persona se contagió del virus SARS-CoV-2 solo se logra mediante una prueba PCR en el sistema público de salud. Pese a que, desde antes que los casos se multiplicaran, los médicos independientes, recomendaron al gobierno que se hicieran más pruebas, esto nunca sucedió.

Contrario a los homólogos centroamericanos, el Minsa nunca ha publicado cuántas pruebas ha realizado desde que se identificó el primer caso de Covid-19, hace casi tres meses, el pasado 18 de marzo. Actualmente asegura que hay 1,464 casos de Covid-19 y 55 muertes.