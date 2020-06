«A la gente no la engañan. La gente sabe que la situación del Covid-19 no es la que mencionan las cifras oficiales»

Adolfo Díaz Ruiz, Cirujano General y Laparoscopista, quien recientemente puso su renuncia en el Hospital Antonio Lenín Fonseca en solidaridad a los médicos que han sido despedidos injustificadamente por el Ministerio de Salud (Minsa), reveló a LA PRENSA que la institución a través de la dirección de cada centro hospitalario es la que decide a quien hacerle la prueba del Covid-19 y a quien no, lo que considera una arbitrariedad.

“Esto sigue siendo manejado a nivel central y es una forma de poder controlar el número de casos que están infectados y por eso es que no los conocemos realmente… inicialmente se dio de que cualquier paciente que llegara al médico que lo recibiera lo primero que tenía que hacer era reportárselo a las autoridades para mantener un control estricto de los casos y ellos (la dirección) lo reportaban después a nivel central. Es una red muy limitada de información donde trataban de mantener cierto sigilo, entonces nosotros no podíamos darnos cuenta de cifras exactas”, dijo el especialista.

Explicó que los casos confirmados y sospechosos de Covid o de Coronavirus, eran transferidos al hospital Alemán Nicaragüense. En el hospital Antonio Lenín Fonseca, se atendía a diario al menos a 20 pacientes con síntomas de dicha enfermedad.

“Si un paciente llegaba con sintomatología clásica inmediatamente el personal tenía que buscar cómo protegerse y mandarlo al área respiratoria, al área de Covid y ya ahí se tomaban todas las medidas”, detalló Díaz, quien es oriundo de Diriamba. Las pruebas de Covid-19, confió que se hacen en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR), perteneciente al Minsa.

Aseguró que el sistema de salud en el sitio en donde laboró alrededor de 25 años, aún no ha colapsado, pero que tras el aumento de casos de Covid-19 y de otro tipo de atenciones que se le brinda a la población, podría ocurrir. En dicho centro hospitalario existen alrededor de 20 ventiladores artificiales.

Se ocultan cifras

Para Díaz, el Minsa, sigue ocultando cifras de casos positivos y de muertes por coronavirus, “a la gente no la engañan. La gente sabe que la situación no es la que mencionan las cifras estadísticas oficiales, porque se manejan mucho más. Por clínica y radiología nosotros sabíamos ya que era. Cuando ellos (el Minsa) decía que llevaba seis casos, solo en el Lenín Fonseca andaba arriba de 25 casos ya diagnosticados. El personal está trabajando por amor y por su dedicación”, detalló.

Agregó que el personal médico en diferentes centros hospitalarios ante la falta de equipos de protección, se han visto obligados a comprar los suyos, cuando el Minsa debería de facilitárselos de manera gratuita. Tres mascarillas desechables que le entregan a cada médico, según Díaz, tienen que durarle una semana, lo cual no es suficiente.

Tras su renuncia y despido de su esposa, la doctora María Barba Rodríguez, quien laboraba en el área de radiología del hospital Lenin Fonseca y del resto de médicos, considera que la población, será la más afectada.

“Muchísimos pacientes que yo he atendido en el Lenín Fonseca y gente que tenía pendiente conmigo cirugías, me han llamado dándome su apoyo y solidarizándose conmigo que lo sienten mucho… muchos médicos y trabajadores del hospital, están con nosotros, pero que entendamos que no pueden exteriorizarlo por temor que les vayan a hacer o a tomar cualquier represión”, externó Díaz de 50 años.

Más afectados

Asimismo dijo que si no se siguen tomando las medidas de prevención y de informarle claramente a la población de los casos, se podría generar un desastre en el país, dado que las cifras de contagiados y de fallecidos por el Covid-19, siguen siendo altas. En el departamento de Carazo, Diriamba, según el especialista es la cúspide de la pandemia.

“Durante una pandemia toda enfermedad que contenga los síntomas del Covid-19, debe considerarse que es Covid – 19, hasta que no se demuestre lo contrario… por lógica si te ordenan a vos de que tu paciente lo meten en una bolsa, lo ponen en el ataúd y lo mandan a enterrar temprano o rápido, eso era Covid-19 ”, confió Díaz.

Con una auditoría que pudiera realizar la organización Panamericana de la Salud (OPS) en el Minsa, se podría conocer con exactitud el número de contagiados y de fallecidos por el Covid-19 en Nicaragua, según el cirujano caraceño.

